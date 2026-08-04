Καλοκαιρινό-πανηγύρι-στη-wall-street-με-ώθηση-από-τα-εταιρικά-αποτελέσματα-και-τη-βουτιά-του-πετρελαίου

Οι μετοχές της Wall Street κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο την Τρίτη (4/8), με τους δείκτες S&P 500 και Dow Jones να σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και στη νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτήθηκε από την αισιοδοξία ότι ενδέχεται να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,77%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,59%, με τη Palantir Technologies να εκτοξεύεται κατά 29%. Ο Dow Jones κέρδισε 956 μονάδες, ή 1,79%, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από την Caterpillar, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 6%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον περασμένο μήνα.

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος κατέγραψε άνοδο 4%, σημαντικά κέρδη σημείωσαν και άλλοι τομείς της αγοράς. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 1%, με τη Goldman Sachs να καταγράφει άνοδο άνω του 3%, ενώ οι κλάδοι της βιομηχανίας και των βασικών υλικών κέρδισαν σχεδόν 2% ο καθένας.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στο CNBC και την εκπομπή Squawk Box. Όπως ανέφερε, «βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τη σταδιακή επιστροφή σε μια πιο ομαλή κατάσταση στη συγκεκριμένη σύγκρουση».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 5,69%, κλείνοντας στα 75,77 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, σημείωσε πτώση 5,26%, στα 79,36 δολάρια ανά βαρέλι.

Η μετοχή της Palantir οδεύει προς την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, μετά την ανακοίνωση εξαιρετικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Alex Karp, χαρακτήρισε τις επιδόσεις «εξωπραγματικές», αποδίδοντάς τες στην αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που σχετίζονται με την τεχνολογική κυριαρχία των κρατών (AI sovereignty).

Παράλληλα, οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ανακάμπτοντας μετά τις ισχυρές πιέσεις που είχαν δεχθεί τον Ιούλιο. Η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 7%, ενώ η Marvell Technology σημείωσε άνοδο 12%.

Η Caterpillar ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος μεταξύ των εταιρειών του Dow Jones, αφού ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων και ταυτόχρονα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την αύξηση των εσόδων. Η εταιρεία επισήμανε ότι η ζήτηση για τον εξοπλισμό της παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς επιταχύνεται η κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, εκτίμησε ότι το κόστος από τους δασμούς για το σύνολο της χρονιάς θα κινηθεί στο χαμηλότερο άκρο του εύρους που είχε προβλέψει προηγουμένως.

Η τρέχουσα περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά, καθώς περισσότερο από το 84% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει μέχρι στιγμής τα οικονομικά τους αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

«Παρακολουθώντας το χρηματιστήριο να εκτοξεύεται τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στον κόσμο», σχολίασε ο Thierry Wizman, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group. «Ακόμη και οι εταιρείες ημιαγωγών έχουν ανακάμψει μετά τη μεγάλη διόρθωση του Ιουλίου, καθώς αρκετοί από τους μεγάλους επενδυτές στην τεχνητή νοημοσύνη κατάφεραν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των αναλυτών ότι οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων επιβαρύνουν υπερβολικά τις ταμειακές τους ροές. Παράλληλα, μέχρι στιγμής, τα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ δεν έχουν απογοητεύσει συνολικά.»

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν ήδη καταγράψει ισχυρή άνοδο στη συνεδρίαση της Δευτέρας, inaugurating θετικά τις συναλλαγές του Αυγούστου. Ο Dow Jones έκλεισε τότε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Ωστόσο, την Τρίτη η μετοχή της υποχώρησε κατά 2%, μετά την ανακοίνωση ότι ο Τζεφ Μπέζος κατέθεσε σχέδιο πώλησης μετοχών αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων.