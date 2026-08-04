Καρυστιανού για φωτιές: Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης – Ανίκανο «επιτελικό» κράτος

Την παραίτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την πύρινη λαίλαπα σε Αττική, Βοιωτία και άλλες περιοχές ζητεί με δήλωσή της η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

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Η κυρία Καρυστιανού κάνει λόγο για «ανίκανο επιτελικό κράτος» και σημειώνει ότι «οι άριστοι δεν έβαλαν μυαλό».

Πιο αναλυτικά η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε όλο. Ο καλύτερος πνεύμονας της Αττικής έγινε στάχτη.

Η εμπρηστική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι υπόλογη για τα εκατοντάδες καμμένα σπίτια στην Αττικοβοιωτία, την απόγνωση στην οποία βύθισε χιλιάδες ανθρώπους, την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων δάσους.

Το ανίκανο «επιτελικό» κράτος του κ. Μητσοτάκη χωρίς επιχειρησιακά σχέδια παρακολουθεί μέσα από την γυάλα του σαν όλα να συμβαίνουν σε άλλη χώρα.

Οι «άριστοι» δεν έβαλαν μυαλό που επί των ημερών τους έχει καεί η μισή Αττική, ο Έβρος, η Β. Εύβοια, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Γεράνεια όρη, η Χίος, η Κρήτη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα. Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να παραιτηθεί».

- sofokleous10.gr

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