Καταγγελία-ΠΝΟ:-Ζητήματα-υγιεινής-στα-πλοία-της-Κέρκυρας

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Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα στα πλοία στην πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσας-Κέρκυρας ζητεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Το ζήτημα είχε τεθεί στις 23 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας του γενικού γραμματέα της ΠΝΟ, πλοιάρχου Μανώλη Τσικαλάκη,…

Την άμεση διακοπή της μεταφοράς απορριμμάτων με οχήματα που κρίνονται ακατάλληλα στα πλοία στην πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσας-Κέρκυρας ζητεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, επικαλούμενη τα ευρήματα αυτοψίας των αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Το ζήτημα είχε τεθεί στις 23 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας του γενικού γραμματέα της ΠΝΟ, πλοιάρχου Μανώλη Τσικαλάκη, με τον πρόεδρο του Σωματείου Ναυτεργατών Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας, Παξών και Διαποντίων Νήσων «Ο ‘Αγιος Σπυρίδων» και εργαζομένους στα πλοία της γραμμής.

Οι ναυτεργάτες κατήγγειλαν έντονες οσμές και οχλήσεις κατά τη μεταφορά των απορριμμάτων, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, παρέμεναν ακόμη και μετά τον καθαρισμό των πλοίων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους επιβάτες.

Μετά τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας και του τοπικού σωματείου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας των εμπλεκόμενων περιφερειών. Σύμφωνα με την ΠΝΟ, στην έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ότι οι συνθήκες εργασίας του πληρώματος είναι ανθυγιεινές και ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε διαρροή στραγγισμάτων στο οδόστρωμα κατά την έξοδο των οχημάτων από το πλοίο, γεγονός που εγείρει ζητήματα δημόσιας υγείας.

Η ΠΝΟ θεωρεί ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των ναυτεργατών και ζητεί να σταματήσει άμεσα η συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς, έως ότου αυτή πραγματοποιείται με εγκεκριμένα μέσα και σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

«Η ασφάλεια και η υγιεινή των συναδέλφων μας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα», τονίζει η Ομοσπονδία, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν δοθεί λύση, οι ναυτεργάτες εξετάζουν την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία επιτρέπει τη μεταφορά αστικών απορριμμάτων με επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται κλειστές και απολύτως στεγανές μονάδες, χωρίς διαρροές στραγγισμάτων ή έκλυση οσμών. Συνεπώς, οι καταγεγραμμένες διαρροές δεν αμφισβητούν γενικά τη δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς, αλλά εγείρουν ζήτημα παραβίασης των συγκεκριμένων νόμιμων όρων.

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