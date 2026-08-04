Κύπρος: Στρατηγική καθοδήγηση και στόχος διανομών έως 100% των κερδών

Ο CEO της Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του ομίλου κατά την ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

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Η διοίκηση διευκρίνισε ότι ο δείκτης CET1 δεν αναμένεται να μειωθεί οργανικά στο 15% μεσοπρόθεσμα, καθώς η διατήρηση ισχυρών κεφαλαίων αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη διασφάλιση της ευελιξίας του ομίλου προς νέες επενδύσεις και αξιοποίηση ευκαιριών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος επανέλαβε ότι οι bolt-on εξαγορές παραμένουν κεντρικός άξονας της στρατηγικής του ομίλου, με εστίαση στην αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων. Η τράπεζα συνεχίζει να εξετάζει νέες ευκαιρίες, αλλά η διοίκηση διευκρίνισε ότι η ισχυρή κεφαλαιακή της θέση δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Κάθε πιθανή εξαγορά θα πρέπει να πληροί στρατηγικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια, και η κεφαλαιακή ευχέρεια του ομίλου παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για την αξιοποίηση ευκαιριών όταν προκύψουν. Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υλοποίησης κινήσεων εκτός Μεγαλονήσου, σημειώνοντας ότι δεν είναι απαραίτητο οι πιθανές κινήσεις να σχετίζονται με κυπριακό πιστωτικό κίνδυνο.

Ο όμιλος είχε ανακοινώσει το guidance για την περίοδο 2026-2028 κατά την ενημέρωση επενδυτών τον περασμένο Μάρτιο. Όπως είχε αναφερθεί, αναμένει να επιτύχει Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens, που αντι correspond to ROTE άνω του 20% με δείκτη CET1 στο 15%.

Η κερδοφορία αυτή αναμένεται να υποστηρίξει οργανική δημιουργία κεφαλαίου μεταξύ 350 και 400 μ.β. ετησίως για την περίοδο 2026-2028.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή απόδοση για το α’ εξάμηνο του 2026 και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, το Συγκρότημα αναμένει να πετύχει Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026.

Οι προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2026 αναβαθμίζονται, με τις προσδοκίες να ανέρχονται περίπου σε €750 εκατ., αντανακλώντας ταχύτερο ρυθμό και υψηλότερες αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς και την ισχυρή αύξηση δανείων και καταθέσεων που παρατηρήθηκε το α’ εξάμηνο του 2026.

Ο στόχος για αύξηση των δανείων άνω του 5% το 2026 αναμένεται να επιτευχθεί, υποστηριζόμενος από την εγχώρια ζήτηση και τη συγκρατημένη επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών.

Διανομές Μερισμάτων

Για το τρέχον έτος, το Συγκρότημα στοχεύει σε τυπική διανομή 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα έως 20%, με τη συνολική διανομή (payout ratio) να φτάνει μέχρι 90% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας προ των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων.

Για τα έτη 2027 και 2028, ο στόχος είναι η τυπική διανομή 70% (payout ratio) και ένα πρόσθετο μέρισμα μέχρι 30%, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή σε ποσοστό έως 100% ετησίως της προσαρμοσμένης κερδοφορίας προ των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων του Συγκροτήματος.

Στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι τα πρόσθετα μερίσματα θα εξετάζονται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους και υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς, καθώς και στα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδίασης κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος. Οι διανομές αναμένονται κυρίως σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων μερισμάτων, ενώ η επαναγορά ιδίων μετοχών μπορεί να εξεταστεί εφόσον κρίνεται σκόπιμο.