Μαζική-κηδεία-112-ανθρώπων-στη-Λωρίδα-της-Γάζας:-Είχαν-σκοτωθεί-σε-ισραηλινό-βομβαρδισμό-το-2023

Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε την Τρίτη στην πόλη της Γάζας για την κηδεία 112 ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών, που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον συγκροτήματος κατοικιών στα τέλη του 2023, στις αρχές του πολέμου της Γάζας.

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Τα θύματα ήταν μέλη δύο μεγάλων οικογενειών, της Αμπού Σαριά και Χασάινα, τα οποία ανασύρθηκαν μόλις πρόσφατα από τα ερείπια, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που διήρκεσε δύο εβδομάδες.

Στους νεκρούς από τις οικογένειες, οι οποίες αποτελούν μία φυλή, συγκαταλέγονταν 44 παιδιά, 38 γυναίκες και επτά άτομα με αναπηρίες.

Τα φέρετρα ήταν παραταγμένα σε σειρές, όλα καλυμμένα με την παλαιστινιακή σημαία ενώ σε μερικά υπήρχε φωτογραφία του νεκρού.

Η κηδεία αυτή θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της που έχει πραγματοποιηθεί στη Γάζα, αναφέρει το BBC.

Όλοι σκοτώθηκαν όταν συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας δέχτηκε επίθεση από το Ισραήλ στις 22 Νοεμβρίου 2023.

Ήταν μια ημέρα έντονων βομβαρδισμών, έξι εβδομάδες μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή 251 ομήρων.

Το BBC ζήτησε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πληροφορίες σχετικά με το ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

Από την έναρξη του πολέμου, τουλάχιστον 73.377 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα τουλάχιστον με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι εργασίες ανάσυρσης των πτωμάτων έγιναν από την Πολιτική Άμυνα, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τη διοίκηση της Χαμάς. Τις προσπάθειες υποστηρίζει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Οι διασώστες λένε ότι στο κτίριο βρίσκονταν πάνω από 180 άμαχοι, από τους οποίους περίπου το 90% σκοτώθηκαν. Πιστεύεται ότι υπάρχουν πολλά πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί και στο κτίριο, αλλά και ευρύτερα στη Λωρίδα της Γάζας.