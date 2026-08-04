Μητσοτάκης στο Politico: Ευρωπαϊκό «καθεστώς έκτακτης ανάγκης» απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

Την προσωρινή αναστολή νέων αιτήσεων ασύλου σε ακραίες περιπτώσεις, τις ταχείες επιστροφές και την αυτόματη κινητοποίηση ευρωπαϊκής βοήθειας προτείνει ο πρωθυπουργός – Η κρίση της Θέουτα, το προηγούμενο του Έβρου και το νομικό αγκάθι της μη επαναπροώθησης

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Μια ουσιαστική μετατόπιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής προς ένα μοντέλο διαχείρισης κρίσεων με όρους ασφάλειας επιχειρεί να θέσει στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του στο Politico στις 4 Αυγούστου 2026.

Με αφετηρία τη δραματική μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, ο Έλληνας πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η παράτυπη μετανάστευση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως ανθρωπιστικό ή διοικητικό ζήτημα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σημειώνει, μετατρέπεται σε «εργαλείο γεωπολιτικού εξαναγκασμού» και σε «ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης» κατά των κρατών-μελών και της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται σε μια γενική έκκληση για αυστηρότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εισηγείται τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μπορεί, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να επιτρέπει ακόμη και την προσωρινή αναστολή της δυνατότητας νεοαφιχθέντων να υποβάλουν αίτηση ασύλου.

Πρόκειται για πρόταση με σαφές πολιτικό βάρος αλλά και σοβαρές νομικές δυσκολίες, καθώς αγγίζει τον πυρήνα του ευρωπαϊκού και διεθνούς συστήματος προστασίας των προσφύγων.

Η Θέουτα ως καταλύτης της νέας συζήτησης

Η πρωτοβουλία Μητσοτάκη έρχεται μετά την πρωτοφανή κρίση στα σύνορα της Θέουτα με το Μαρόκο. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη μικρή ισπανική επικράτεια μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ τοπικές αρχές εκτίμησαν ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να έφθασε ακόμη και τις 60.000.

Έως τις 3 Αυγούστου η Ισπανία υπολόγιζε ότι περίπου 69.500 άνθρωποι είχαν επιστρέψει στο Μαρόκο. Παρ’ όλα αυτά, 3.000 έως 5.000 εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη Θέουτα, τα δύο κέντρα υποδοχής είχαν ουσιαστικά καταρρεύσει και οι αρχές διαχειρίζονταν 862 ανήλικους, οι οποίοι προστατεύονται από ειδικές διατάξεις και δεν μπορούν να απελαθούν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο επίσημος απολογισμός είχε φθάσει στους 72 νεκρούς στην ισπανική πλευρά και στους 11 στη μαροκινή.

Οι ακριβείς αιτίες της μαζικής κίνησης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Το Μαρόκο απέδωσε το φαινόμενο σε παραπληροφόρηση μέσω κοινωνικών δικτύων, σε κυκλώματα διακινητών και σε λανθασμένη ερμηνεία ισπανικής δικαστικής απόφασης. Ισπανικά δημοσιεύματα, επικαλούμενα πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφεραν ότι το Ραμπάτ πιθανότατα δεν οργάνωσε την επιχείρηση, αλλά χαλάρωσε τους συνοριακούς ελέγχους και επέτρεψε να εξελιχθεί.

Ο Μητσοτάκης αποφεύγει να αποδώσει ευθέως ευθύνη στο Μαρόκο. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί τι ακριβώς προκάλεσε την κρίση, χρησιμοποιεί όμως τη Θέουτα ως παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορεί να παραλύσει ένας κρατικός μηχανισμός όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινηθούν ταυτόχρονα προς ένα ευρωπαϊκό σύνορο.

Από τον Έβρο στη Λευκορωσία

Στην επιχειρηματολογία του ο πρωθυπουργός συνδέει ευθέως τη Θέουτα με τον Έβρο του 2020 και με τις κρίσεις στα σύνορα της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας με τη Λευκορωσία το 2021.

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μια σταδιακή αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης, αλλά η ξαφνική και συχνά συντονισμένη μετακίνηση μεγάλων πληθυσμών προς συγκεκριμένα συνοριακά σημεία.

Παράδειγμα Βασικό χαρακτηριστικό Πολιτική ανάγνωση Έβρος, 2020 Μαζική συγκέντρωση στα ελληνοτουρκικά σύνορα Απόπειρα άσκησης πίεσης προς Ελλάδα και ΕΕ Λευκορωσία, 2021 Μεταφορά μεταναστών προς Πολωνία και Βαλτικές χώρες Υβριδική πίεση από κρατικό παράγοντα Θέουτα, 2026 Δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο Κατάρρευση ελέγχων και αμφισβητούμενος ρόλος τρίτης χώρας Θαλάσσιες αφίξεις Μαζικές και αιφνίδιες αποβιβάσεις Πίεση σε νησιά, υποδομές και διαδικασίες ασύλου

Ο πυρήνας της ελληνικής θέσης είναι ότι, όταν οι μεταναστευτικές ροές μετατρέπονται σε οργανωμένο μέσο πίεσης, το πρόβλημα παύει να αφορά μόνο το υπουργείο Μετανάστευσης ή τις υπηρεσίες ασύλου. Μεταφέρεται στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της λειτουργίας του χώρου Σένγκεν.

Τι ακριβώς προτείνει ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός περιγράφει έναν ειδικό ευρωπαϊκό μηχανισμό, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται ακραία και δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση. Η ενεργοποίησή του δεν θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από μια πολιτική απόφαση, αλλά από προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν:

τον αριθμό των αφίξεων,

την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται,

τη σχέση τους με τον πληθυσμό και τις δυνατότητες του κράτους υποδοχής,

ενδείξεις οργανωμένου συντονισμού,

εμπλοκή ή διευκόλυνση από τρίτη χώρα,

συμμετοχή δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και διακινητών.

Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού, το κράτος που δέχεται την πίεση θα μπορεί να εφαρμόζει προσωρινές παρεκκλίσεις από τις συνήθεις διαδικασίες.

Πρόταση Μητσοτάκη Πρακτική εφαρμογή Ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης Ενεργοποίηση ευρωπαϊκών εξαιρετικών μέτρων Επιταχυνόμενες διαδικασίες ασύλου Ταχεία εξέταση αιτήσεων από χώρες χαμηλής αναγνώρισης Προσωρινή αναστολή νέων αιτήσεων Περιορισμός της πρόσβασης στη διαδικασία σε ακραίες κρίσεις Ταχείες επιστροφές Απομάκρυνση όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία Αυτόματη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη Frontex, EUAA, χρηματοδότηση, προσωπικό και τεχνικός εξοπλισμός Αυστηρά χρονικά όρια Αποφυγή μονιμοποίησης της έκτακτης κατάστασης Σεβασμός μη επαναπροώθησης Απαγόρευση επιστροφής ανθρώπων σε χώρες όπου κινδυνεύουν

Η πλέον επίμαχη διάσταση είναι η πρόταση να μπορούν τα κράτη-μέλη, σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, να αναστέλλουν προσωρινά την υποβολή αιτημάτων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Παράλληλα, θα επιταχύνονται οι επιστροφές όσων δεν διαθέτουν δικαίωμα παραμονής.

Η πραγματική καινοτομία – Και το κενό στην επιχειρηματολογία

Η αναγνώριση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης δεν είναι καινούργια στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο Κανονισμός 2024/1359 για τις καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου 2026, προβλέπει ήδη ειδικές διαδικασίες για μαζικές αφίξεις, για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστών και για καταστάσεις στις οποίες ένα κράτος αδυνατεί να εφαρμόσει κανονικά το σύστημα ασύλου.

Το Σύμφωνο επιτρέπει παρεκκλίσεις, μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την καταγραφή αιτημάτων, προσαρμογή των συνοριακών διαδικασιών και ταχεία ενεργοποίηση μηχανισμών αλληλεγγύης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τον Κανονισμό ως εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης.

Επομένως, ο Μητσοτάκης δεν ζητά να αναγνωριστεί για πρώτη φορά το φαινόμενο. Ζητά να γίνει ένα βήμα πιο πέρα: να θεσπιστεί σαφέστερη δυνατότητα προσωρινής αναστολής της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου και να περιοριστεί ο χρόνος που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή αντίδραση.

Αυτό είναι και το πιο αμφιλεγόμενο σημείο της πρότασης.

Η νομική αντίφαση

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι κάθε μέτρο θα πρέπει να είναι προσωρινό, αναλογικό, αυστηρά ελεγχόμενο και σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Ωστόσο, η πλήρης αναστολή της δυνατότητας υποβολής αίτησης ασύλου είναι δύσκολο να συμβιβαστεί με την υποχρέωση εξατομικευμένου ελέγχου. Για να διαπιστώσει μια αρχή ότι κάποιος κινδυνεύει από δίωξη, βασανιστήρια ή απάνθρωπη μεταχείριση, πρέπει τουλάχιστον να του επιτρέψει να δηλώσει ότι ζητεί προστασία και να εξετάσει την περίπτωσή του.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να διατηρούνται εξαιρέσεις για ανηλίκους, οικογένειες, ασθενείς, θύματα εμπορίας ανθρώπων και πρόσωπα που προέρχονται από χώρες όπου αντιμετωπίζουν τεκμηριωμένο κίνδυνο.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχει τονίσει ότι οι ειδικοί κανόνες για την εργαλειοποίηση δεν καταργούν τις υποχρεώσεις των κρατών απέναντι στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη μη επαναπροώθηση.

Η εφαρμογή ανάλογης πολιτικής στην Πολωνία, όπου ανεστάλη η υποβολή αιτήσεων στα σύνορα με τη Λευκορωσία, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μια γενικευμένη απαγόρευση μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή πραγματικών προσφύγων σε χώρες όπου απειλούνται.

Οι αριθμοί δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα

Η παρέμβαση Μητσοτάκη γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρούν αισθητά.

Οι ανιχνεύσεις παράτυπων διελεύσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μειώθηκαν κατά 37% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 2025 είχαν ήδη μειωθεί κατά 26%, στις περίπου 178.000, λιγότερες από τις μισές σε σχέση με το 2023.

Οι αιτήσεις ασύλου στις χώρες της ΕΕ και τις συνδεδεμένες ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν κατά 19% το 2025, στις περίπου 822.000. Στην Ελλάδα υποβλήθηκαν περίπου 62.000 αιτήσεις, μειωμένες κατά 16%.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι νέες αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 21,3% σε ετήσια βάση, στις 144.680. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθούσε τον Μάρτιο να έχει τον υψηλότερο αριθμό νέων αιτούντων αναλογικά με τον πληθυσμό της, με 23,2 αιτήσεις ανά 100.000 κατοίκους.

Δείκτης Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Παράτυπες διελεύσεις στην ΕΕ, α΄ εξάμηνο 2026 -37% Παράτυπες διελεύσεις στην ΕΕ το 2025 Περίπου 178.000 Αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ+ το 2025 Περίπου 822.000 Ετήσια μεταβολή αιτήσεων ΕΕ+ -19% Αιτήσεις στην Ελλάδα το 2025 Περίπου 62.000 Μεταβολή στην Ελλάδα -16% Νέες αιτήσεις στην ΕΕ, α΄ τρίμηνο 2026 144.680 Αιτήσεις ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα, Μάρτιος 2026 23,2

Αυτό το φαινομενικό παράδοξο εξηγεί και την ουσία της παρέμβασης: η Αθήνα δεν προειδοποιεί τόσο για μια διαρκή, ομοιόμορφη αύξηση των συνολικών ροών όσο για τη δυνατότητα ενός τρίτου κράτους ή ενός οργανωμένου δικτύου να προκαλέσει μέσα σε ώρες ένα σοκ που καμία συνοριακή περιφέρεια δεν μπορεί να απορροφήσει.

Χαμηλά ποσοστά ασύλου και ταχείες επιστροφές

Ο Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ταχείες διαδικασίες για υπηκόους χωρών με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας.

Το 2025 περίπου 21.000 Μαροκινοί υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην ΕΕ+. Για τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών χωρών –μεταξύ των οποίων το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Τυνησία, το Μπανγκλαντές, η Ινδία, η Κολομβία και το Κόσοβο– τα ποσοστά αναγνώρισης κυμαίνονταν μεταξύ 2% και 6%.

Το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι η πολύμηνη εξέταση χιλιάδων αιτήσεων που τελικά απορρίπτονται επιβαρύνει τις δομές, ενθαρρύνει τα κυκλώματα διακίνησης και καθιστά δυσκολότερη την επιστροφή των αιτούντων μετά την απόρριψη.

Το πρόβλημα, όμως, δεν λύνεται αποκλειστικά με ταχύτερες αποφάσεις. Για να πραγματοποιηθεί μια επιστροφή απαιτούνται ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτοποίηση, συνεργασία της χώρας προέλευσης, μεταφορικά μέσα και δυνατότητα κράτησης ή επιτήρησης του υπό επιστροφή προσώπου. Χωρίς συμφωνίες επανεισδοχής και ουσιαστική συνεργασία τρίτων χωρών, ακόμη και η ταχύτερη απόφαση απόρριψης μπορεί να μείνει ανεφάρμοστη.

Το πολιτικό μήνυμα προς την Ευρώπη

Με την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να τοποθετήσει την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής συζήτησης για τη μετανάστευση, μαζί με χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Δανία και τα κράτη της Βαλτικής.

Ταυτόχρονα, αποφεύγει τη ρητορική της πλήρους κατάργησης του ασύλου. Η ελληνική πρόταση παρουσιάζεται ως προσωρινός μηχανισμός άμυνας απέναντι σε οργανωμένες κρίσεις και συνοδεύεται από αναφορές στην αναλογικότητα, στις δικλίδες ασφαλείας και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η ισορροπία αυτή είναι σκόπιμη. Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να προσελκύσει τις κυβερνήσεις που ζητούν αυστηρότερα σύνορα, χωρίς να εμφανιστεί ότι αμφισβητεί ανοιχτά τη Σύμβαση της Γενεύης και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η πρόταση έχει άμεση επιχειρησιακή και γεωπολιτική σημασία.

Σε περίπτωση επανάληψης μιας κρίσης αντίστοιχης με εκείνη του Έβρου το 2020, η Αθήνα θα επιθυμούσε να μην υποχρεωθεί να κινηθεί μονομερώς και στη συνέχεια να αναζητεί πολιτική κάλυψη από τις Βρυξέλλες. Θα προτιμούσε να υπάρχει προκαθορισμένο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που να ενεργοποιεί αυτόματα προσωπικό, χρηματοδότηση, τεχνικά μέσα, επιχειρήσεις της Frontex, υποστήριξη από την EUAA και συντονισμένες επιστροφές.

Επιπλέον, η αναφορά του πρωθυπουργού τόσο σε χερσαίες όσο και σε θαλάσσιες μαζικές αφίξεις συνδέει ευθέως την πρόταση όχι μόνο με τον Έβρο αλλά και με τα νησιά του Αιγαίου και τις νέες διαδρομές προς την Κρήτη.

Η ελληνική θέση μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις άξονες:

Η οργανωμένη μεταναστευτική πίεση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υβριδική απειλή. Τα κράτη πρώτης γραμμής χρειάζονται προσωρινές εξαιρετικές εξουσίες. Το κόστος φύλαξης, υποδοχής και επιστροφών πρέπει να μετατραπεί σε πραγματικά ευρωπαϊκή ευθύνη.

Το συμπέρασμα

Η παρέμβαση Μητσοτάκη στο Politico δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία δήλωση υπέρ της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι πρόταση αναθεώρησης της ισορροπίας μεταξύ του δικαιώματος πρόσβασης στο άσυλο και του δικαιώματος των κρατών να προστατεύονται από οργανωμένες, μαζικές πιέσεις.

Το ισχυρό σημείο της πρότασης είναι ότι εντοπίζει ένα πραγματικό επιχειρησιακό πρόβλημα: κανένα σύστημα ασύλου δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φθάνουν μέσα σε μία ή δύο ημέρες.

Το αδύναμο σημείο είναι ότι η προσωρινή αναστολή αιτήσεων ασύλου μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί από εξαιρετικό μέτρο σε εργαλείο γενικευμένων επαναπροωθήσεων. Και όσο παραμένει ασαφές ποιος αποφασίζει ότι μια ροή είναι «εργαλειοποιημένη», με ποια αποδεικτικά στοιχεία και για πόσο χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος πολιτικής κατάχρησης θα είναι υπαρκτός.

Η Θέουτα άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί τώρα να μεταφέρει το ελληνικό δόγμα του Έβρου στο επίπεδο ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισχυρά σύνορα, ταχεία απόρριψη αβάσιμων αιτημάτων, περισσότερες επιστροφές και ευρωπαϊκή κάλυψη σε περίπτωση μαζικής πίεσης.

Το αν αυτή η στρατηγική θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη προστασία των συνόρων ή σε σταδιακή αποδυνάμωση του ευρωπαϊκού ασύλου θα κριθεί στις λεπτομέρειες του μηχανισμού – και, κυρίως, στις δικλίδες που θα αποτρέπουν την εξαίρεση από το να γίνει ο νέος κανόνας.