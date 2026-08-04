Νέα-ιστορικά-υψηλά-για-s&p-500-και-dow-jones-στη-wall-street

Εντυπωσιακή άνοδο σημείωσαν οι μετοχές στη σημερινή συνεδρίαση, με τους δείκτες S&P 500 και Dow Jones να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και στη νέα πτώση των τιμών πετρελαίου, που προκλήθηκε από τις ελπίδες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,79% και έφτασε σε νέο υψηλό για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, κλείνοντας στις 7.736,52 μονάδες. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,59%, κλείνοντας στις 26.584,99 μονάδες, καθώς η Palantir Technologies ενισχύθηκε κατά 29%. Ο Dow εκτοξεύθηκε κατά 907,47 μονάδες ή 1,71%, για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στις 54.085,88 μονάδες. Ο δείκτης των 30 μετοχών καθοδηγήθηκε από την άνοδο άνω του 5% της Caterpillar, ξεπερνώντας το ενδοσυνεδριακό ρεκόρ που είχε σημειώσει τον προηγούμενο μήνα.

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Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones κατέγραψαν επίσης ιστορικά υψηλά στο κλείσιμο.

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος σημείωσε άνοδο 4%, και άλλα τμήματα της αγοράς παρουσίασαν ισχυρά κέρδη. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 0,9%, με επικεφαλής μετοχές όπως η Goldman Sachs, η οποία κέρδισε περισσότερο από 2%. Η βαριά βιομηχανία και οι εταιρείες πρώτων υλών σημείωσαν άνοδο σχεδόν 2% η καθεμία.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι «βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς» και ότι υπάρχει πιθανότητα άμεσης συμφωνίας για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν με πτώση 5,69%, στα 75,77 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent υποχώρησε κατά 5,26%, στα 79,36 δολάρια το βαρέλι.

Οι μετοχές της Palantir σημείωσαν την καλύτερη ημερήσια επίδοσή τους εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, μετά την ανακοίνωση εξαιρετικά ισχυρών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άλεξ Καρπ, τα χαρακτήρισε «εξωπραγματικά», αποδίδοντας την επίδοση στη ζήτηση για κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν, συνεχίζοντας την ανάκαμψή τους από τη μεγάλη πτώση του Ιουλίου. Η Micron Technology κέρδισε περισσότερο από 7%, ενώ η Marvell Technology σημείωσε άνοδο σχεδόν 13%.

Η Caterpillar ήταν η μεγαλύτερη κερδισμένη μετοχή στον Dow, μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, καθώς και την αύξηση των προβλέψεών της για την αύξηση των εσόδων. Ο βιομηχανικός κολοσσός σημείωσε ότι υπάρχει ισχυρή ζήτηση για τον εξοπλισμό του, καθώς η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι οι εκτιμήσεις της για το κόστος από τους δασμούς στο σύνολο του έτους αναμένεται να κινηθούν στο χαμηλότερο άκρο του προηγούμενα προβλεπόμενου εύρους.

Ήταν μια εξαιρετική περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς περισσότερο από το 84% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με τη FactSet.

«Βλέποντας το χρηματιστήριο να εκτοξεύεται υψηλότερα τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, δεν θα πίστευε κανείς ότι υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά στον κόσμο», δήλωσε ο Τιερί Βίσμαν, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στη Macquarie Group. «Άλλωστε, ακόμη και οι κατασκευαστές ημιαγωγών έχουν ανακάμψει από τη μεγάλη πτώση του Ιουλίου, αφού ορισμένες εταιρείες-κολοσσοί στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να περιορίσουν τις ανησυχίες των αναλυτών σχετικά με το αν οι επενδύσεις τους σε κέντρα δεδομένων επιβαρύνουν υπερβολικά τις ταμειακές ροές. Και μέχρι στιγμής, οι τριμηνιαίες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των αμερικανικών εταιρειών δεν έχουν απογοητεύσει συνολικά».

Να σημειωθεί ότι οι κατασκευαστές ημιαγωγών γνώρισαν το μεγαλύτερο τετραήμερο ράλι από το 2020.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν μεγάλη άνοδο στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ξεκινώντας τις συναλλαγές του Αυγούστου. Ο Dow Jones έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, καθώς η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά κεφαλαιοποίηση 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Amazon υποχώρησε 2% στη σημερινή συνεδρίαση, αφού ο Τζεφ Μπέζος υπέβαλε αίτηση για την πώληση μετοχών αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.