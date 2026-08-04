Οι Έλληνες CEOs πατούν φρένο στην ανάπτυξη και γκάζι στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «αμυντική αισιοδοξία» κυριαρχεί στις ελληνικές επιχειρήσεις: εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις, φόβος για γεωπολιτική, πληθωρισμό και ενέργεια, στροφή στην αποδοτικότητα και ένα ανησυχητικό κενό στη μέτρηση της πραγματικής αξίας της ΤΝ

Οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων δεν περιμένουν να καθαρίσει ο ορίζοντας. Δεν στοιχηματίζουν στην αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, ούτε προεξοφλούν ότι ο πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος και οι αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού θα εξαφανιστούν σύντομα.

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Αντίθετα, επιλέγουν να οχυρώσουν τις εταιρείες τους.

Το CEO Business Barometer 2026 της Deloitte, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 70 διευθύνοντες σύμβουλοι ελληνικών επιχειρήσεων, καταγράφει μια βαθιά αλλαγή στη νοοτροπία του εγχώριου επιχειρείν. Η ανάπτυξη δεν εγκαταλείπεται, αλλά περνά προσωρινά σε δεύτερο πλάνο. Στην κορυφή της ατζέντας τοποθετούνται η μείωση του κόστους, η λειτουργική αποδοτικότητα, η ρευστότητα, η ανθεκτικότητα και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το εντυπωσιακότερο εύρημα είναι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην εμπιστοσύνη που έχουν οι CEOs στις δικές τους επιχειρήσεις και στην αξιολόγησή τους για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Δεν πρόκειται ακριβώς για αισιοδοξία. Πρόκειται για κάτι περισσότερο σύνθετο: πίστη στις εσωτερικές δυνατότητες, συνοδευόμενη από δυσπιστία απέναντι στον έξω κόσμο.

Το μεγάλο χάσμα: 84% αισιοδοξία για την εταιρεία, μόλις 54% για την οικονομία

Το 84% των CEOs εμφανίζεται αισιόδοξο για τη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή απόδοση της δικής του επιχείρησης κατά τους επόμενους 12 μήνες. Το ποσοστό παραμένει ακριβώς στα επίπεδα του 2025.

Όταν όμως η ερώτηση μεταφέρεται από την επιχείρηση στον κλάδο, η αισιοδοξία υποχωρεί στο 57%. Και όταν αφορά συνολικά την ελληνική οικονομία, περιορίζεται στο 54%.

Πεδίο αξιολόγησης Αισιόδοξοι 2026 Αισιόδοξοι 2025 Απαισιόδοξοι 2026 Απόδοση της επιχείρησης 84% 84% 2% Προοπτικές του κλάδου 57% 62% 13% Ελληνική οικονομία 54% 58% 5%

Η απόσταση των 30 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στην εκτίμηση για την εταιρεία και στην εκτίμηση για την ελληνική οικονομία είναι αποκαλυπτική.

Οι CEOs πιστεύουν ότι μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους, να προσαρμόσουν το κόστος, να αναδιαρθρώσουν τις λειτουργίες, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να υπερασπιστούν τα μερίδια αγοράς τους. Δεν έχουν όμως αντίστοιχη βεβαιότητα ότι το μακροοικονομικό, γεωπολιτικό και κλαδικό περιβάλλον θα τους βοηθήσει.

Αυτό είναι το νέο επιχειρηματικό δόγμα: δεν περιμένουμε καλύτερες συνθήκες· προσπαθούμε να γίνουμε ισχυρότεροι μέσα στις χειρότερες.

Η γεωπολιτική μετατρέπεται από «εξωτερικό γεγονός» σε καθημερινό επιχειρηματικό κόστος

Η γεωπολιτική αστάθεια αναδεικνύεται με διαφορά ως η σημαντικότερη εξωτερική πρόκληση. Αναφέρεται από το 78% των CEOs, έναντι 68% το 2025.

Η άνοδος αυτή δεν είναι απλώς μία μεταβολή στις απαντήσεις μιας έρευνας. Δείχνει ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος έχει εισέλθει πλέον στα επιχειρησιακά μοντέλα, στους προϋπολογισμούς, στις αποφάσεις προμηθειών και στις επενδυτικές επιτροπές.

Ακολουθεί ο πληθωρισμός, ο οποίος πραγματοποιεί θεαματική επάνοδο: από το 27% των απαντήσεων το 2025 ανεβαίνει στο 51% το 2026. Η ενεργειακή ασφάλεια, που εντάχθηκε φέτος ως ξεχωριστή επιλογή, αναφέρεται από το 36%, ενώ οι δυσλειτουργίες στην εφοδιαστική αλυσίδα ανεβαίνουν από το 21% στο 28%.

Εξωτερική πρόκληση 2026 2025 Μεταβολή Γεωπολιτική αστάθεια 78% 68% +10 μονάδες Πληθωρισμός 51% 27% +24 μονάδες Ενεργειακή ασφάλεια 36% — Νέα επιλογή Έλλειψη δεξιοτήτων 35% 45% -10 μονάδες Τεχνητή Νοημοσύνη ως εξωτερική πρόκληση 28% 38% -10 μονάδες Εφοδιαστική αλυσίδα 28% 21% +7 μονάδες Ρυθμιστικό πλαίσιο 26% 38% -12 μονάδες Εμπορικοί περιορισμοί 8% 29% -21 μονάδες Περιβαλλοντικά ζητήματα 5% 13% -8 μονάδες

Οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

Η μεγάλη επιστροφή του πληθωρισμού στην ατζέντα των διοικήσεων είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο πληθωρισμός δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ζήτημα των καταναλωτών ή των κεντρικών τραπεζών. Για τις επιχειρήσεις σημαίνει αυξημένο κόστος εισροών, μεγαλύτερες μισθολογικές πιέσεις, αστάθεια στη ζήτηση, δυσκολότερη τιμολόγηση και περιορισμό των περιθωρίων κέρδους.

Αντίστοιχα, η ενεργειακή ασφάλεια δεν αφορά μόνο την τιμή του ηλεκτρισμού ή του φυσικού αερίου. Αφορά τη δυνατότητα μιας εταιρείας να γνωρίζει αν θα έχει σταθερή προμήθεια, σε ποια τιμή, με ποιες εναλλακτικές και με τι βαθμό προστασίας από μία νέα κρίση.

Η απάντηση των επιχειρήσεων: αναβολή επενδύσεων και διατήρηση «πολεμικού ταμείου»

Η αντίδραση των CEOs στις γεωπολιτικές εντάσεις είναι κατά βάση αμυντική.

Το 36% αναφέρει ότι αναβάλλει ή επανεξετάζει επενδύσεις και σχέδια επέκτασης. Το 31% δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση κεφαλαίων και ρευστότητας, ώστε να μπορεί να απορροφήσει ενδεχόμενους κραδασμούς. Το 27% ενισχύει τον σχεδιασμό εναλλακτικών σεναρίων και την παρακολούθηση γεωπολιτικών κινδύνων, ενώ το 26% εξετάζει αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω διαφοροποίησης προμηθευτών, nearshoring ή friendshoring.

Μόλις το 24% δηλώνει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ελάχιστη ή μη σημαντική επίδραση στη λειτουργία του.

Η επιχειρηματική προτεραιότητα, επομένως, δεν είναι πλέον η μεγιστοποίηση της ανάπτυξης υπό κανονικές συνθήκες. Είναι η επιβίωση και διατήρηση επιλογών μέσα σε μη κανονικές συνθήκες.

Η ρευστότητα αποκτά χαρακτήρα στρατηγικού όπλου. Η επένδυση εξετάζεται αυστηρότερα. Η επέκταση σε νέες αγορές δεν απορρίπτεται, αλλά απαιτεί μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας. Και η εφοδιαστική αλυσίδα παύει να αντιμετωπίζεται ως μία απλή λειτουργία προμηθειών· γίνεται ζήτημα εθνικού, γεωπολιτικού και επιχειρησιακού κινδύνου.

Από την εξωστρέφεια στην αποδοτικότητα

Η μετατόπιση αποτυπώνεται καθαρά στις στρατηγικές προτεραιότητες.

Η βελτιστοποίηση κόστους και αποδοτικότητας βρίσκεται στην πρώτη θέση, με 62%, από 53% το 2025. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, από 37% σε 54%.

Ακολουθούν η καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών με 45% και η επέκταση σε νέες αγορές με 42%, μειωμένη όμως από το 51% του προηγούμενου έτους.

Στρατηγική προτεραιότητα 2026 2025 Βελτιστοποίηση κόστους και αποδοτικότητας 62% 53% Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης 54% 37% Καινοτομία σε προϊόντα ή υπηρεσίες 45% 42% Επέκταση σε νέες αγορές 42% 51% Ψηφιοποίηση 27% 25% Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων 26% 39% Συγχωνεύσεις και εξαγορές 19% 25% Διαφοροποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας 8% 9% Ενσωμάτωση ESG στη στρατηγική 1% 7%

Η εικόνα δεν δείχνει επιχειρήσεις που εγκαταλείπουν την ανάπτυξη. Δείχνει επιχειρήσεις που προσπαθούν πρώτα να βελτιώσουν τη μηχανή τους και μετά να πατήσουν το γκάζι.

Η επέκταση σε νέες αγορές, οι εξαγορές και η προσέλκυση ταλέντου υποχωρούν στην κατάταξη. Αντίθετα, ανεβαίνουν οι πρωτοβουλίες που μπορούν να προσφέρουν γρηγορότερη απόδοση, καλύτερο έλεγχο του κόστους και μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Η Ελλάδα περνά, έτσι, από μία περίοδο «ανάπτυξης με κάθε διαθέσιμο μέσο» σε μία περίοδο επιλεκτικής ανάπτυξης με αυστηρότερη πειθαρχία κεφαλαίου.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται το νέο εργαλείο παραγωγικότητας

Η ΤΝ δεν εμφανίζεται στην έρευνα ως ένα αφηρημένο τεχνολογικό όραμα. Οι CEOs τη βλέπουν κυρίως ως μέσο για να λειτουργήσουν οι εταιρείες τους γρηγορότερα, φθηνότερα και αποτελεσματικότερα.

Το 69% εκτιμά ότι θα έχει σημαντική ή δραστική επίδραση στις βασικές λειτουργικές διαδικασίες και στους τρόπους εργασίας. Το 68% αναμένει αντίστοιχη επίδραση στο εταιρικό όραμα και στη στρατηγική κατεύθυνση, ενώ το 64% θεωρεί ότι θα μεταβάλει ουσιαστικά τις δεξιότητες, το μοντέλο εργασίας και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Αντίθετα, η επίδραση στην κατανομή επενδυτικών πόρων εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Μόνο το 40% αναμένει σημαντική ή δραστική ανακατανομή κεφαλαίων λόγω της ΤΝ.

Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές επιχειρήσεις επιχειρούν να ενσωματώσουν λύσεις ΤΝ χωρίς να προχωρούν ακόμη σε τεράστια, μετασχηματιστικά επενδυτικά προγράμματα. Επιλέγουν εφαρμογές μικρότερου ρίσκου, που μπορούν να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες διαδικασίες και να δώσουν γρήγορα αποτελέσματα.

Από τη μείωση του κόστους στη λήψη αποφάσεων

Το 85% των CEOs δηλώνει ότι το βασικό όφελος που επιδιώκει από την ΤΝ είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας και η μείωση του κόστους. Το ποσοστό παραμένει κυρίαρχο, αν και ελαφρώς μειωμένο από το 88% του 2025.

Εκεί όπου καταγράφεται θεαματική μεταβολή είναι στη χρήση της ΤΝ για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων: το ποσοστό ανεβαίνει από 46% σε 65%.

Παράλληλα, το 54% προσδοκά βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, έναντι 46% πέρυσι, και επίσης 54% ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, από 47%.

Η ΤΝ, συνεπώς, αρχίζει να περνά από το στάδιο του απλού αυτοματισμού σε πιο στρατηγικές εφαρμογές:

αξιολόγηση δεδομένων,

υποστήριξη διοικητικών αποφάσεων,

ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων,

βελτίωση υπηρεσιών,

εντοπισμό εμπορικών ευκαιριών.

Ωστόσο, οι επιδιώξεις που συνδέονται άμεσα με νέα έσοδα παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από εκείνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση κόστους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σήμερα την ΤΝ περισσότερο για να βελτιώσουν αυτό που ήδη κάνουν και λιγότερο για να δημιουργήσουν εντελώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Το μεγάλο κενό: ένας στους τρεις επενδύει στην ΤΝ χωρίς να μετρά την απόδοσή της

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ανησυχητικό εύρημα ολόκληρης της έρευνας.

Το 37% των CEOs δηλώνει ότι δεν έχουν καθοριστεί δείκτες για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με άλλα λόγια, περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις υιοθετούν ή σχεδιάζουν εφαρμογές ΤΝ χωρίς να έχουν καθορίσει με σαφήνεια πώς θα μετρήσουν αν η επένδυση πέτυχε.

Από όσες χρησιμοποιούν δείκτες, το 45% μετρά την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση κόστους, το 39% την ικανοποίηση και αξιοπιστία των πελατών, το 36% την υιοθέτηση και παραγωγικότητα των εργαζομένων, το 31% τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και μόλις το 24% την αύξηση εσόδων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Δείκτης αξιολόγησης της ΤΝ Ποσοστό Αποδοτικότητα και εξοικονόμηση κόστους 45% Ικανοποίηση και αξιοπιστία πελατών 39% Υιοθέτηση και παραγωγικότητα εργαζομένων 36% Καλύτερες αποφάσεις και στρατηγικά insights 31% Αύξηση εσόδων και νέα προϊόντα 24% Δεν έχουν καθοριστεί δείκτες 37%

Το πρόβλημα είναι προφανές: χωρίς μετρήσιμους στόχους, μία επένδυση ΤΝ κινδυνεύει να καταλήξει σε ακριβό πείραμα, επικοινωνιακό εργαλείο ή τεχνολογική μόδα.

Δεν αρκεί μια επιχείρηση να δηλώνει ότι «χρησιμοποιεί AI». Πρέπει να γνωρίζει ποιο κόστος μειώθηκε, ποιος χρόνος εξοικονομήθηκε, ποια διαδικασία βελτιώθηκε, ποια έσοδα δημιουργήθηκαν και ποιος κίνδυνος περιορίστηκε.

Διαφορετικά, η απόσταση ανάμεσα στον ενθουσιασμό και στην πραγματική επιχειρηματική αξία θα μεγαλώνει.

Το πρόβλημα δεν είναι πλέον να χαραχθεί στρατηγική, αλλά να εκτελεστεί

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις ηγεσίας βρίσκονται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.

Το 41% των CEOs θεωρεί ως κρισιμότερο ζήτημα την ευθυγράμμιση της ηγεσίας και των ομάδων με την εταιρική στρατηγική, έναντι 35% το 2025. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο μετασχηματισμός της εταιρικής κουλτούρας, με 32%, από 26%.

Αντίθετα, η προσέλκυση και διατήρηση ψηφιακού ταλέντου πέφτει από 18% σε μόλις 6%.

Η πτώση αυτή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το πρόβλημα του ταλέντου λύθηκε. Είναι πιθανότερο ότι επισκιάζεται από πιο άμεσες προκλήσεις: πώς θα εφαρμοστεί η στρατηγική, πώς θα συνεργαστούν οι διοικητικές ομάδες και πώς θα ξεπεραστούν οι εσωτερικές αντιστάσεις.

Ο CEO μπορεί να έχει αποφασίσει ότι η εταιρεία θα μετασχηματιστεί, θα χρησιμοποιήσει ΤΝ ή θα μειώσει το κόστος. Αν όμως τα στελέχη, οι διευθύνσεις και οι εργαζόμενοι δεν κατανοούν την κατεύθυνση ή δεν έχουν κοινά κίνητρα, το σχέδιο θα μείνει στο PowerPoint.

Η έκθεση δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν βρίσκεται μόνο στην ποιότητα της στρατηγικής. Βρίσκεται κυρίως στην ταχύτητα και στη συνέπεια της εκτέλεσής της.

Πελάτες και εργαζόμενοι στο κέντρο της νέας διοίκησης

Στη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών, η μεγαλύτερη μετατόπιση αφορά την ενίσχυση των σχέσεων με τους βασικούς πελάτες. Το ποσοστό ανεβαίνει από 51% σε 61%, ξεπερνώντας την αλληλεπίδραση με τους εργαζομένους, η οποία παραμένει υψηλή αλλά υποχωρεί από 70% σε 58%.

Η συνεργασία με την εκτελεστική ομάδα αναφέρεται από το 46%, οι σχέσεις με προμηθευτές και εταίρους από το 34% και η επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο από το 23%.

Η εικόνα είναι καθαρή: οι διοικήσεις συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε εκείνους που μπορούν να προστατεύσουν άμεσα τη λειτουργία της επιχείρησης — τους πελάτες που φέρνουν έσοδα, τους εργαζομένους που εκτελούν τη στρατηγική και τους προμηθευτές που κρατούν όρθια την αλυσίδα αξίας.

Οι μέτοχοι, οι ρυθμιστικές αρχές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι και οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας ακολουθούν χαμηλότερα. Πρόκειται για σαφή ένδειξη επικέντρωσης στην άμεση επιχειρησιακή συνέχεια.

Σχεδιασμός διαδοχής: όλοι αναγνωρίζουν το ζήτημα, λίγοι προετοιμάζονται πραγματικά

Η έρευνα εντοπίζει ένα ακόμη αδύναμο σημείο της ελληνικής εταιρικής διακυβέρνησης.

Μόλις το 14% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο σχεδιασμός διαδοχής αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, συζητείται τακτικά και αντιμετωπίζεται προληπτικά.

Ένα επιπλέον 32% τον χαρακτηρίζει υψηλή προτεραιότητα, αλλά παραδέχεται ότι οι σχετικές συζητήσεις πραγματοποιούνται συχνά με ανεπίσημο τρόπο. Για το 35% εξετάζεται μόνο όταν εμφανιστεί κάποια συγκεκριμένη ανάγκη ή μετάβαση. Για το 12% αποτελεί χαμηλή προτεραιότητα και για το 7% δεν βρίσκεται καν στην ατζέντα.

Άρα, παρότι το 46% τον χαρακτηρίζει κορυφαία ή υψηλή προτεραιότητα, μόνο μία στις επτά επιχειρήσεις διαθέτει πραγματικά προληπτική και θεσμοθετημένη προσέγγιση.

Σε μία οικονομία με πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις, ισχυρή εξάρτηση από κεντρικά πρόσωπα και περιορισμένη παράδοση οργανωμένης διαδοχής, το εύρημα αποτελεί προειδοποίηση. Μια εταιρεία μπορεί να έχει ισχυρό ισολογισμό και επιτυχημένο CEO, αλλά να παραμένει ευάλωτη εάν δεν γνωρίζει ποιος και με ποια διαδικασία θα αναλάβει σε μία ξαφνική αλλαγή διοίκησης.

Η σχεδόν εξαφάνιση του ESG

Η ενσωμάτωση του ESG στη στρατηγική συγκεντρώνει μόλις 1%, από 7% το 2025. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα ως εξωτερική πρόκληση υποχωρούν στο 5%, από 13%, ενώ η μεγαλύτερη εστίαση σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας αναφέρεται μόνο από το 16% των CEOs.

Η εικόνα δεν επιδέχεται ωραιοποίηση: το ESG έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την άμεση στρατηγική ατζέντα.

Οι επιχειρήσεις μεταφέρουν πόρους και διοικητική προσοχή από τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας προς τη ρευστότητα, το κόστος, την ενέργεια και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Αυτή η επιλογή είναι κατανοητή μέσα στη συγκυρία, αλλά δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Οι απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των τραπεζών, των θεσμικών επενδυτών και των μεγάλων διεθνών πελατών δεν εξαφανίζονται επειδή οι διοικήσεις τις κατατάσσουν χαμηλότερα.

Η υπερβολική υποβάθμιση του ESG μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικό κόστος συμμόρφωσης, δυσκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και απώλεια συμβολαίων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Η βραχυπρόθεσμη ανθεκτικότητα δεν πρέπει να επιτευχθεί σε βάρος της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας.

Τι πραγματικά μας λέει το βαρόμετρο

Η μεγάλη εικόνα της έρευνας δεν είναι ότι οι Έλληνες CEOs είναι απαισιόδοξοι. Ούτε ότι εγκαταλείπουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Μας λέει ότι αλλάζουν σειρά προτεραιοτήτων.

Πρώτα έρχεται η θωράκιση της επιχείρησης. Μετά η βελτίωση της αποδοτικότητας. Ακολουθεί η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και μόνο όταν εξασφαλιστούν αυτά, ακολουθούν η επέκταση, οι εξαγορές και η επιθετικότερη ανάπτυξη.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αναφέρουν οι ίδιοι οι CEOs αποτυπώνει αυτή τη μεταβολή. Η χρηματοοικονομική και λειτουργική ανθεκτικότητα ανεβαίνει στο 22%, η αβεβαιότητα της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος εκτοξεύεται από 7% σε 18%, ενώ η στρατηγική και ανάπτυξη υποχωρεί από 30% σε 16%.

Δεν έχουμε, επομένως, μια επιχειρηματική κοινότητα που δεν θέλει να αναπτυχθεί. Έχουμε μια επιχειρηματική κοινότητα που φοβάται ότι ένα νέο εξωτερικό σοκ μπορεί να τινάξει στον αέρα ένα επιθετικό αναπτυξιακό σχέδιο.

Το νέο στοίχημα του ελληνικού επιχειρείν

Το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά διοικητικής πειθαρχίας.

Οι εταιρείες που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι απαραίτητα εκείνες που θα ανακοινώσουν τα μεγαλύτερα σχέδια. Θα είναι εκείνες που θα καταφέρουν να συνδυάσουν:

ισχυρή ρευστότητα χωρίς επενδυτική παράλυση,

μείωση κόστους χωρίς υποβάθμιση προϊόντων,

Τεχνητή Νοημοσύνη με μετρήσιμη απόδοση,

οργανωτική αλλαγή χωρίς απώλεια ταλέντου,

ανθεκτικότητα χωρίς εγκατάλειψη της εξωστρέφειας,

βραχυπρόθεσμη προστασία χωρίς στρατηγική μυωπία.

Το CEO Business Barometer καταγράφει μια ελληνική επιχειρηματική τάξη περισσότερο ώριμη απέναντι στον κίνδυνο, αλλά και σαφώς πιο αμυντική. Η εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις παραμένει ισχυρή. Η εμπιστοσύνη στο περιβάλλον έχει περιοριστεί.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν αυτή η αμυντική προσαρμογή θα αποτελέσει μια προσωρινή γέφυρα προς την επόμενη περίοδο ανάπτυξης ή αν θα μετατραπεί σε μόνιμη στάση αναμονής.

Γιατί η ανθεκτικότητα προστατεύει μία επιχείρηση από την κρίση. Δεν αρκεί, όμως, από μόνη της για να δημιουργήσει την επόμενη μεγάλη ευκαιρία.