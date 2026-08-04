Ολοκληρώθηκε-το-«youth’s-financial-literacy»-της-Πειραιώς-σε-συνεργασία-με-το-the-tipping-point

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και ειδικότερα στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.

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Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point, ολοκλήρωσε την πρώτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος «Youth’s Financial Literacy», δίνοντας τη δυνατότητα σε 2.589 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού, ενισχύοντας την οικονομική τους αυτονομία. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και ειδικότερα στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.

Μαθητές και μαθήτριες σε 62 περιοχές ανά την Ελλάδα, από τη Μήλο έως το Διδυμότειχο, συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια του προγράμματος, προσεγγίζοντας με ενδιαφέρον ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των χρημάτων. Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες δήλωσαν ότι κατανόησαν βασικές οικονομικές έννοιες που πριν δυσκολεύονταν να προσδιορίσουν, όπως ο τόκος, ο πληθωρισμός, ο προϋπολογισμός και η αποταμίευση, αντιλαμβανόμενοι/ες τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τις καθημερινές οικονομικές αποφάσεις. Αντίστοιχα, εξοικειώθηκαν με τους τρόπους διαχείρισης χρημάτων, καθώς και με την ασφαλή πλοήγηση σε εργαλεία e-banking.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή των στελεχών της Πειραιώς ως μεντόρων. Μέσα από 146 ζωντανές ομαδικές συνεδρίες, τα στελέχη της Τράπεζας μοιράστηκαν γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά παραδείγματα από τον χώρο της οικονομίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μετατρέποντας τη θεωρητική γνώση σε βιωματική εμπειρία μάθησης. Η ουσιαστική διάδραση που αναπτύχθηκε με τους μαθητές και τις μαθήτριες, αποτυπώνεται και στις περισσότερες από 640 ερωτήσεις που απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών, επιβεβαιώνοντας τόσο το έντονο ενδιαφέρον των νέων όσο και τη σημασία της άμεσης επαφής τους με επαγγελματίες που μπορούν να λειτουργούν ως πρότυπα και πηγή έμπνευσης. Η ενεργός συμβολή των στελεχών της Πειραιώς ως μεντόρων ενίσχυσε ουσιαστικά τον αντίκτυπο του προγράμματος, αναδεικνύοντας τη δύναμη της διαγενεακής μάθησης και της εθελοντικής προσφοράς γνώσης.

Μέσα από τις συναντήσεις με τους μέντορες της Πειραιώς, οι μαθητές και οι μαθήτριες συνέδεσαν βασικές έννοιες, όπως η αποταμίευση, ο προγραμματισμός και η υπεύθυνη διαχείριση χρημάτων, με πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της ηλικιακής ομάδας, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη, υιοθετώντας πιο συνειδητές οικονομικές συμπεριφορές.

Το «Youth’s Financial Literacy» επιβεβαίωσε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εξοικειωθούν με σύνθετες οικονομικές έννοιες, όταν τους δίνεται ο χώρος να τις συνδέσουν με τη δική τους καθημερινότητα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027, με στόχο να δώσει σε ακόμη περισσότερα παιδιά τα εφόδια για να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της ζωής.