ΟΛΠ: Το επόμενο ευρώ δεν θα έρθει από τα πλοία

Η αγορά έχει μάθει να αξιολογεί τον ΟΛΠ μέσα από τους όγκους διακίνησης των containers, την κρουαζιέρα, τη διακίνηση αυτοκινήτων και τα μερίσματα. Αυτές είναι οι δραστηριότητες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και διαμορφώνουν κάθε χρόνο τα αποτελέσματα. Στην επικείμενη Γενική Συνέλευση, όμως, θα τεθεί προς έγκριση μια αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο το μέλλον της εταιρείας από ό,τι μια ακόμη καλή χρήση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η τροποποίηση του καταστατικού διευρύνει τον εταιρικό σκοπό και επιτρέπει στον ΟΛΠ να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται λιμενικές υποδομές εκτός Πειραιά, να αναλαμβάνει τη διαχείριση άλλων λιμένων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και να δραστηριοποιείται οργανωμένα στις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Παράλληλα, αποκτά τη δυνατότητα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τα εργαλεία ανάπτυξης που διαθέτει.

Πρόκειται για μια διεύρυνση επιχειρηματικού αντικειμένου που μεταφέρει τον ΟΛΠ από τον ρόλο του διαχειριστή ενός μεγάλου λιμανιού σε εκείνον ενός ομίλου που μπορεί να επεκτείνεται γεωγραφικά και επιχειρησιακά.

Η πρώτη εφαρμογή αυτής της στρατηγικής βρίσκεται ήδη πάνω στο τραπέζι και αφορά μία από τις πλέον προνομιακές εκτάσεις του λιμανιού.

Στην περιοχή του πρώην ΟΔΔΥ στο Κερατσίνι, ακριβώς δίπλα στον Σταθμό Διακίνησης Αυτοκινήτων, προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου logistics υψηλών προδιαγραφών. Η επένδυση αφορά περίπου 80.000 τετραγωνικά μέτρα γης, όπου οι παλιές αποθήκες Γ3, Γ5 και Γ8 θα δώσουν τη θέση τους σε μοντέρνες αποθήκες περίπου 60.000 τετραγωνικών μέτρων, με συνολικό προϋπολογισμό κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει ένα χαρακτηριστικό που ελάχιστοι χώροι στην Ελλάδα μπορούν να προσφέρουν ταυτόχρονα.

Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο προβλήτας Ro-Ro με τη διακίνηση οχημάτων, λίγα μέτρα πιο πέρα λειτουργεί ο εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός του Ικονίου, ενώ η σύνδεση με τον οδικό άξονα του Σχιστού οδηγεί άμεσα τόσο προς την Αθηνών-Κορίνθου όσο και προς την Αθηνών-Λαμίας. Για μια σύγχρονη αλυσίδα εφοδιασμού, η θέση αυτή περιορίζει χρόνους, κόστος και μεταφορικές κινήσεις.

Εδώ βρίσκεται και το οικονομικό σκέλος που αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Οι υφιστάμενες αποθήκες είναι κατασκευές άλλης εποχής, με περιορισμένες δυνατότητες εκμετάλλευσης και σχετικά μικρή εμπορική αξία. Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι τα ετήσια έσοδα από τις εγκαταστάσεις αυτές μετά βίας προσέγγιζαν τα 1,5 εκατ. ευρώ.

Η μετάβαση σε ένα αυτοματοποιημένο κέντρο logistics μεταβάλλει πλήρως τα οικονομικά δεδομένα.

Οι υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής, cross-docking, προσωρινής εναπόθεσης, διαχείρισης εισαγωγών, τελωνειακών διαδικασιών και εξυπηρέτησης διεθνών μεταφορών δημιουργούν ένα επιχειρηματικό μοντέλο πολύ υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η διαφορά ανάμεσα στο παλιό και στο νέο μοντέλο εκμετάλλευσης είναι χαώδης. Εκεί όπου σήμερα παράγονται περιορισμένα έσοδα, το νέο κέντρο logistics έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εισπράξεις πολλαπλάσιες, είκοσι ή ακόμα και τριάντα φορές υψηλότερες, μετατρέποντας μια υποαξιοποιημένη έκταση σε έναν από τους πλέον αποδοτικούς επιχειρηματικούς χώρους του ΟΛΠ και επιταχύνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την απόσβεση της επένδυσης.

Η αξία της γης αποκτά πλέον εντελώς διαφορετικές προοπτικές αξιοποίησης.

Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις δημιουργούν προϋποθέσεις για μεγαλύτερη παραμονή φορτίων στον Πειραιά πριν αυτά αναχωρήσουν για την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες υπηρεσίες, υψηλότερα τέλη, μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα και αυξημένη αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει και τον ρόλο του Πειραιά στον διεθνή χάρτη μεταφορών. Το λιμάνι λειτουργεί ήδη ως βασική πύλη για φορτία από την Ασία προς την Ευρώπη. Όσο περισσότερες υπηρεσίες προσφέρονται εντός του λιμένα πριν το φορτίο συνεχίσει το ταξίδι του, τόσο μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας παραμένει στην Ελλάδα.

Το νέο καταστατικό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική του διάσταση επειδή δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να επαναλάβει αντίστοιχα εγχειρήματα και σε άλλες περιοχές. Η δυνατότητα ανάπτυξης και διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων εκτός Πειραιά, καθώς και η ανάληψη έργων logistics, δημιουργεί ένα ευρύτερο πεδίο επιχειρηματικών κινήσεων που μέχρι σήμερα δεν περιλαμβανόταν ρητά στον εταιρικό σκοπό.

Για έναν εισηγμένο όμιλο με ισχυρή ρευστότητα, υψηλή κερδοφορία και ιδιαίτερα χαμηλό δανεισμό, η διεύρυνση αυτή αποκτά ξεχωριστή αξία. Οι επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν ευκολότερα, ενώ η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου μπορεί να αξιοποιηθεί και σε νέες δραστηριότητες.

Οι επενδυτές πολλές φορές εστιάζουν στα αποτελέσματα του επόμενου εξαμήνου. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά τις πηγές των κερδών της επόμενης δεκαετίας.

Εάν το νέο logistics hub εξελιχθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και ακολουθήσουν αντίστοιχες κινήσεις αξιοποίησης λιμενικών υποδομών, τότε ο ΟΛΠ θα αποκτήσει ένα δεύτερο ισχυρό αναπτυξιακό σκέλος δίπλα στις παραδοσιακές δραστηριότητες του λιμανιού.

Η αξία ενός μεγάλου λιμένα πλέον δεν μετριέται μόνο από τα πλοία που δένουν στις προβλήτες του. Μετριέται από το πόση οικονομική δραστηριότητα καταφέρνει να κρατήσει γύρω από κάθε εμπορευματοκιβώτιο μέχρι αυτό να φύγει για τον τελικό του προορισμό. Και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, ο ΟΛΠ δείχνει να σχεδιάζει την επόμενη μεγάλη του υπεραξία.

Διαγραμματικά, η πρόσφατη αποκοπή του υψηλού μερίσματος έφερε τη μετοχή χαμηλότερα από το όριο της ζώνης αντίστασης των 45,50- 45.00 ευρώ προκαλώντας μια μικρή καθυστέρηση στο τεχνικό ανοδικό σενάριο εισόδου πάνω από τα 46,20 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 4, 2026