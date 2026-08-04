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    Ο-Νίκος-Ανδρουλάκης-θα-βρεθεί-αύριο-στις-πυρόπληκτες-περιοχές-της-Βοιωτίας
    Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί αύριο στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας

    Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί αύριο στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Την Τρίτη 4 Αυγούστου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρεθεί στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του νομού Βοιωτίας.

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    Στις 11:15  θα μεταβεί στην Ξηρονομή όπου θα συζητήσει με κατοίκους και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ευστάθιο Κεφαλά στην πλατεία. Κατόπιν θα μεταβεί στη Δομβραίνα και στις 12:45 θα έχει σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κωνσταντίνο Μπούγια και πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους στο Πνευματικό Κέντρο.

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