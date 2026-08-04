Παγκόσμια-Τράπεζα:-Η-τεχνητή-νοημοσύνη-προσφέρει-«σανίδα-σωτηρίας»-στις-αναπτυσσόμενες-οικονομίες

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιτρέψει στις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν ανάπτυξη αντίστοιχη ενός αιώνα μέσα σε μία δεκαετία, εφόσον δράσουν άμεσα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των δεξιοτήτων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι οι μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν μικρότερη απειλή για τις αναδυόμενες οικονομίες, επισημαίνοντας ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν περισσότερα να κερδίσουν και λιγότερα να φοβηθούν σε σύγκριση με τα πλουσιότερα κράτη.

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«Η τεχνητή νοημοσύνη προσέφερε μια σανίδα σωτηρίας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και εκείνες οφείλουν να την αξιοποιήσουν», δήλωσε ο Ιντερμίτ Γκιλ, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε ανακοίνωση που συνόδευε την έκθεση.

Εταιρείες σε όλο τον κόσμο δαπανούν δισεκατομμύρια για να αξιοποιήσουν την αναμενόμενη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι κυβερνήσεις αγωνιούν να διασφαλίσουν ότι τα έθνη τους θα αποκομίσουν τα οφέλη.

Για πολλές εταιρείες και χώρες, η πρόκληση θα είναι η κατασκευή ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων και η εξασφάλιση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Ωστόσο, ο Γκιλ επισήμανε ότι οι αναδυόμενες οικονομίες δεν χρειάζονται τεράστιους πόρους ή εξειδικευμένα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να επωφεληθούν.

«Προσαρμόζοντας μικρά, χαμηλού κόστους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις τοπικές συνθήκες, μπορούν να καταστήσουν προσβάσιμες σε εκατομμύρια ανθρώπους καλύτερες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και δικαιοσύνης, καθώς και υπηρεσίες γεωργικής υποστήριξης», δήλωσε ο Γκιλ.

Οι επαγγελματίες υγείας ενδέχεται να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για την ταχύτερη έκδοση διαγνώσεων, οι εκπαιδευτικοί για τη βελτίωση των σχεδίων μαθήματος και οι αγρότες για να καθορίσουν τι να καλλιεργήσουν και πότε.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δηλώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία της Υποσαχάριας Αφρικής κατά περίπου 4% μέσα στην επόμενη δεκαετία, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Λιγότερες θέσεις εργασίας σε κίνδυνο, αλλά τα διακυβεύματα είναι μεγάλα

Σύμφωνα με την έκθεση, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) είναι τρεις φορές πιο πιθανό να απειλήσει θέσεις εργασίας στις πλούσιες χώρες —όπου κινδυνεύει το 14,2% αυτών— σε σχέση με τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου εκτίθεται σε κίνδυνο το 4,5% των θέσεων εργασίας.

Παρόμοιο είναι και το ποσοστό των θέσεων εργασίας που αναμένεται να επωφεληθούν από σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας: 16,2% στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και 18,7% στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο, να ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και να διευρύνουν την πρόσβαση σε smartphones και υπολογιστικές συσκευές.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επιφέρει «μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα, πιο ύπουλη παραπληροφόρηση και πολιτική καταστολή».

Ωστόσο, το κόστος της απώλειας αυτής της ευκαιρίας θα ήταν βαρύ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

«Οι σημερινές αναπτυσσόμενες οικονομίες έχασαν την πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση και πέρασαν τους επόμενους δύο αιώνες πληρώνοντας το τίμημα», δήλωσε ο Γκιλ. «Δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν και αυτήν».