Πανεπιστήμιο Keele: Υποβλήθηκε στην ΕΘΑΑΕ ο φάκελος για το νέο Ιατρικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα ανακοινώνει την επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με στόχο την εκκίνηση του το Οκτώβριο του 2026. Αυτή η πρωτοβουλία εισάγει στην Ελλάδα ένα από τα κορυφαία ιατρικά προγράμματα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του GMC (General Medical Council) National Training Survey, προάγει τους καλύτερα προετοιμασμένους νέους ιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις του τομέα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ιατρική ακριβείας, με σκοπό τη διαμόρφωση της νέας γενιάς ιατρών.

Το Πανεπιστήμιο Keele, με 77 χρόνια ακαδημαϊκής παράδοσης, διαθέτει Σχολή Ιατρικής που λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια και κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων προγραμμάτων Ιατρικής στην Αγγλία (Guardian University Guide 2026). Η εκπαιδευτική του φιλοσοφία μεταφέρεται τώρα στην Αθήνα μέσω ενός εξαετούς προγράμματος σπουδών ειδικά σχεδιασμένου για το ελληνικό κλινικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Η εκπαιδευτική πορεία δεν αποτελείται από αποσπασματικά μαθήματα. Οι βασικές συγκλίνουσες επιστήμες, ανατομία, παθοφυσιολογία, κλινική σημειολογία και τεκμηριωμένη ιατρική συνδέονται σε μία σπειροειδή πορεία, όπου η ιατρική σκέψη αναπτύσσεται σταδιακά μέσω κλινικών περιστατικών, μικρών ομάδων και προσομοιώσεων.

Στον πυρήνα της βρίσκεται η έρευνα – επιδημιολογία, βιοστατιστική, ιατρική πληροφορική – και η σύνδεση της Ιατρικής με τη Βιοηθική, το Δίκαιο και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο γιατρός του μέλλοντος δεν θα ασκεί ιατρική μόνος του, αλλά σε διεπιστημονικό επίπεδο. Η εκπαιδευτική προσέγγιση εστιάζει στη μάθηση που βασίζεται σε προβλήματα (Problem-Based Learning – PBL), μέσω της ανάλυσης κλινικών περιστατικών και της ανάπτυξης κλινικής σκέψης, κριτικής σκέψης και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι το πρώτο στην Ελλάδα σχεδιασμένο και υποβληθέν σύμφωνα με τα νέα, αυστηρά πρότυπα ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, στηρίζεται σε μια ηγετική ακαδημαϊκή ομάδα με διεθνή επιρροή, περιλαμβάνοντας τους: Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Σιμόπουλο, Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Γεώργιο Χρούσο, Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και Καθηγητή Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, Αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ιατρικής Σχολής.

Η ομάδα αυτή υποστηρίζεται από ισχυρή διεπιστημονική ομάδα, που συνδυάζει έμπειρους ακαδημαϊκούς, ενεργούς κλινικούς ιατρούς, ερευνητές, δυναμικούς εκπαιδευτές και επαγγελματίες από σχετικούς τομείς των επιστημών υγείας. Εξατομικευμένες ακαδημαϊκές και κλινικές διαδρομές – με έμφαση στην τοποθέτηση του τελευταίου έτους – επιτρέπουν σε κάθε φοιτητή να διαμορφώσει τον δικό του επιστημονικό ή κλινικό προσανατολισμό.

Η εφαρμογή του προγράμματος αποτυπώνεται σε μια μεγάλης κλίμακας επένδυση σε ένα προηγμένο οικοσύστημα ιατρικής εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει ψηφιακή ανατομία, τρισδιάστατη εκτύπωση ανατομικών μοντέλων, εμβυθιστική και υψηλής πιστότητας κλινική προσομοίωση, εξειδικευμένα εργαστήρια κλινικών δεξιοτήτων και σύγχρονες υποδομές βιοϊατρικής εκπαίδευσης και έρευνας. Ωστόσο, η τεχνολογία δεν είναι ο στόχος – είναι το μέσο.

Η κλινική εκπαίδευση δεν σχεδιάζεται γύρω από ένα νοσοκομείο ενός ομίλου. Αντίθετα, αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, κοινοτικών υπηρεσιών και περιβαλλόντων αποκατάστασης – καθώς ο ιατρός που θα αποφοιτήσει από αυτό το πρόγραμμα θα έχει πλήρη κατανόηση της διαδρομής του ασθενούς: από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα έως τη χρόνια νόσο, την πολυνοσηρότητα και την αποκατάσταση. Είναι ο ιατρός που μπορεί να λειτουργήσει σε ποικιλία περιβαλλόντων.

Αυτή η φιλοσοφία καθορίζει και την επιλογή μας: numerus clausus. Ο πρώτος κύκλος σπουδών θα υποδεχθεί ακριβώς 50 φοιτητές – προσφέροντας μια πιο προσωπική, εποπτευόμενη και ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία για τον καθένα. Αυτή η επιλογή δεν είναι απλώς διοικητικός περιορισμός – είναι δήλωση αξιών. Η εισαγωγή στο πρόγραμμα απαιτεί αξιολόγηση σε πολλαπλά επίπεδα: ακαδημαϊκά κριτήρια, δομημένη συνέντευξη που εξετάζει κλινική σκέψη, ηθική ωριμότητα και ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πίεση.

Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται σήμερα σε νέους και νέες που ενδιαφέρονται για σπουδές Ιατρικής είναι αποτέλεσμα συστηματικής συνεργασίας με τον πυρήνα της ακαδημαϊκής ομάδας του μητρικού πανεπιστημίου, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ακαδημαϊκής ποιότητας. Ένα Πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους δεν παραχωρεί την ακαδημαϊκή του έγκριση για να λειτουργήσει εκτός Ηνωμένου Βασιλείου εύκολα – αυτή η εμπιστοσύνη δεν διεκδικείται, κερδίζεται.

Το Πανεπιστήμιο Keele προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από ένα νέο πρόγραμμα στο ελληνικό πανεπιστημιακό τοπίο. Εισάγει ένα νέο πρότυπο για τις σπουδές Ιατρικής του μέλλοντος, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.