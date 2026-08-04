Πλεύρης-για-μεταναστευτικό:-«Η-ΕΕ-πρέπει-να-προβλέψει-αναστολή-ασύλου-σε-περιπτώσεις-εργαλειοποίησης-μεταναστευτικών-ροών»

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα πιο αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, σχολιάζοντας το άρθρο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Politico για το μεταναστευτικό.

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Ο υπουργός Μετανάστευσης σημειώνει, ότι ο πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο, όπως ο ίδιος επισημαίνει, δεν καλύπτεται ούτε από το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Σύμφωνα με τον Θ. Πλεύρη, η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα όταν τρίτες χώρες εργαλειοποιούν μεταναστευτικές ροές είτε μέσω χερσαίων είτε μέσω θαλάσσιων συνόρων.

Αναφορά στον Έβρο, τη Λιβύη και τη Θέουτα

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρά στην προσωρινή αναστολή της εξέτασης αιτήσεων ασύλου, στην άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα και παράλληλα στην ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα εφάρμοσε αντίστοιχη πολιτική τόσο κατά την κρίση στον Έβρο όσο και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, όταν όπως σημειώνει, αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

Παράλληλα, επικαλείται τις εξελίξεις στη Θέουτα, επισημαίνοντας ότι οι επιστροφές μεταναστών πραγματοποιούνται χωρίς την υποβολή και εξέταση αιτήσεων ασύλου, υποστηρίζοντας ότι μια διαφορετική πρακτική θα οδηγούσε σε κατάρρευση της διαδικασίας διαχείρισης των συνόρων.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το άρθρο του στο Politico αναδεικνύει την ανάγκη να καλυφθεί ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που ούτε το Σύμφωνο καλύπτει. Την περίπτωση της εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είτε από θάλασσα.

Η ΕΕ θα πρέπει με γενναιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να προχωρά στην αναστολή εξέτασης ασύλου και την άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών, παράλληλα με τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Το πράξαμε ως Ελλάδα στον Έβρο και στις ροές από τη Λιβύη, όταν κρίθηκε αναγκαίο. Σήμερα και στη Θέουτα η επιστροφή των μεταναστών γίνεται χωρίς υποβολή και εξέταση ασύλου και κανένας, σωστά, δεν διαφωνεί, καθώς αυτό θα σήμαινε κατάρρευση της διαδικασίας συνόρων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών».

Ο @PrimeministerGR με το άρθρο του στο @POLITICOEurope αναδεικνύει την ανάγκη να καλυφθεί ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που ούτε το σύμφωνο καλύπτει. Την περίπτωση της εργαλειοποιησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είστε από θάλασσα. Η ΕΕ θα πρέπει με… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 4, 2026

- sofokleous10.gr

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