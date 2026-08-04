Πρώτοι-θάνατοι-από-την-επιδημία-οξείας-διάρροιας-μετά-από-κατανάλωση-μαρουλιού-στο-Μίσιγκαν,-τι-είναι-η-κυκλοσπορίαση

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μίσιγκαν από το ξέσπασμα κυκλοσπορίασης, μιας εντερικής νόσου που προκαλείται από μικροσκοπικό παράσιτο και οδηγεί σε έντονη διάρροια, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας.

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Πρόκειται για τους πρώτους επιβεβαιωμένους θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη παρασιτική λοίμωξη.

Το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Μίσιγκαν ανέφερε ότι και οι δύο ασθενείς αντιμετώπιζαν υποκείμενα προβλήματα υγείας, τα οποία πιθανώς επιβαρύνθηκαν από την εντερική νόσο και την αφυδάτωση που προκαλεί η λοίμωξη. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή την ηλικία των θυμάτων.

Τι είναι η κυκλοσπορίαση

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis, το οποίο προσβάλλει το έντερο και μεταδίδεται μέσω της κατάποσης τροφίμων ή νερού που έχουν μολυνθεί.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το κύριο σύμπτωμα είναι η διάρροια, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη και να συνοδεύεται από συχνές κενώσεις, κοιλιακές κράμπες, απώλεια βάρους και κόπωση.

Παρότι η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αφυδάτωση, θεωρείται σπάνια θανατηφόρα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για άτομα με άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Πάνω από 18.000 κρούσματα

Οι ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει περισσότερα από 18.000 επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα στο τρέχον κύμα της νόσου, ενώ στοιχεία από τις πολιτείες δείχνουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να ξεπερνά τις 20.000.

Η κυκλοσπορίαση εμφανίζεται συχνότερα τους θερινούς μήνες, καθώς το παράσιτο ευνοείται από τις θερμές και υγρές συνθήκες.

Το 2019 είχε καταγραφεί ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στις ΗΠΑ, με περίπου 4.700 περιστατικά.

Στο επίκεντρο έρευνα για μολυσμένο μαρούλι

Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν την πιθανή πηγή της μεγάλης έξαρσης. Μέχρι στιγμής, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν εντοπίσει μαρούλι από το Μεξικό που σερβιριζόταν σε διάσημη αμερικανική πολυεθνική αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού σε εννέα πολιτείες ως πιθανή πηγή της μετάδοσης.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, είχαν καταγραφεί 1.947 κρούσματα που συνδέονταν με το συγκεκριμένο τρόφιμο, ενώ τουλάχιστον 98 άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC.

Ωστόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες μάρκες τροφίμων, εστιατόρια ή δίκτυα διανομής που σχετίζονται με την έξαρση.