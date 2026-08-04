Πόση-κεφαλογραβιέρα-πούλησε-το-2025-η-γαλακτοβιομηχανία-Καράλης

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της γνωστής εταιρείας.

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Ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να επεκταθεί στο σύνολο της ελληνικής αγοράς καταβάλλει η γαλακτοβιομηχανία Καράλης ΑΕ, κορυφαία βιομηχανία παραγωγής και εξαγωγής κεφαλογραβιέρας ΠΟΠ με έδρα την Άρτα και εταιρεία συνώνυμο της παραγωγής των παραδοσιακών τυριών Ηπείρου.

Με οδηγό τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων της και με στόχο την ενίσχυση των πελατών της η ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία εντείνει τις προσπάθειές ώστε να εδραιωθεί στην εγχώρια αγορά, η οποία, όπως παραδέχεται «στο παρελθόν δεν παρουσίαζε για την εταιρεία μας μεγάλο ενδιαφέρον». Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προσπάθειες «μέχρι σήμερα έχουν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε και στο μέλλον».

Για το 2026, η εταιρεία προσβλέπει σε υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών, ενώ επικεντρώνεται και στη διαχείριση των αποθεμάτων της εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν όπως περιορισμένη διάρκεια ζωής και ευπάθεια.

Πωλήσεις 67,7 εκατ. ευρώ και αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 15,65%

Όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Καράλης οι οποίες καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ «η χρήση 2025 εξελίχθηκε ικανοποιητικά τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών όσο και ως προς τα μικτά και καθαρά κέρδη».

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε σε 67,71 εκατ. ευρώ, από 58,39 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,96%.

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 61 εκατ. ευρώ έναντι 52,86 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,39%. Όπως γίνεται αντιληπτό, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά μικρότερο ποσοστό από την αντίστοιχη αύξηση του κύκλου εργασιών. Αυτό, σύμφωνα με τη διοίκηση, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού κέρδους από 5,53 εκατ. ευρώ σε 6,71 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 21,34% περίπου. Το μικτό κέρδος ως ποσοστό επί του κόστους πωληθέντων αυξήθηκε σε 11% έναντι 10,40% στη χρήση 2024.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 4,95 εκατ. ευρώ έναντι 4,28 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,65%.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η κερδοφορία της εταιρείας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η καθαρή θέση ανέρχεται σε 36.547 χιλ. ευρώ και είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 667 χιλ. ευρώ.

Το δε κεφάλαιο κινήσεως ως διαφορά του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι θετικό κατά 31.475 χιλ. ευρώ έναντι 29.345 χιλ. ευρώ που ήταν στην προηγούμενη χρήση 2024 και δείχνει «την ικανότητα της εταιρείας να ανταπεξέρχεται με άνεση στις υποχρεώσεις της».

Οι προκλήσεις

Σύμφωνα με τη διοίκηση «στην πορεία μας αυτή ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι οι οποίοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες μας. Θεωρούμε ότι στο σημερινό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε ο κύριος κίνδυνος σχετίζεται με την πορεία της ελληνικής οικονομίας (διαρκώς μειούμενο διαθέσιμο εισόδημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, σφιχτή πιστωτική πολιτική των τραπεζών κλπ), καθώς και με το συνεχώς επιδεινούμενο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις κυρίως λόγω των κρατικών παρεμβάσεων».

Θα πρέπει, δε, να τονιστεί ότι η εσωτερική αγορά εμφανίζει σημαντικές ανακατατάξεις με εξαγορές μικρότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι κινήσεις αυτές παρακολουθούνται με προσοχή από τη διοίκηση της εταιρείας.

Η κύρια πρώτη ύλη της εταιρείας είναι το γάλα. Για τις ανάγκες προμήθειας του γάλακτος, η εταιρεία συνεργάζεται με πολύ μεγάλο πλήθος παραγωγών της περιοχής της Ηπείρου και της περιοχής της Αμφιλοχίας με τους οποίους αναπτύσσει μακροχρόνια συνεργασία.

Πολλές δεκαετίες μετρά η σχέση της με την τυροκομία

Η σχέση της οικογένειας με την τυροκομία έχει ιστορία πολλών δεκαετιών.

Το πρώτο σύγχρονο τυροκομείο το έστησε το 1965 ο Κωνσταντίνος Καράλης στην Πέτρα Πρεβέζης, ενώ έτος ορόσημο αποδείχθηκε το 1982, όταν ξεκίνησε τις εξαγωγές.

Το σημερινό τυροκομείο της βιομηχανίας γάλακτος είναι σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας, με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 80 τόνων γάλακτος, ενώ πλέον η Καράλης εξάγει το 50% της παραγωγής της σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο και Σουηδία.

Η εταιρεία παράγει ένα ευρύ φάσμα τυριών (κεφαλογραβιέρα, φέτα, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, ανθότυρο, μυζήθρα), καθώς και παραδοσιακό και στραγγιστό γιαούρτι, γαλοτύρι και φρέσκο πρόβειο βούτυρο.

Παρόλο που έχει μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, μέτοχοι παραμένουν η οικογένεια Καράλη η οποία έχει τη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα.