Ρούμπιο:-Έχουμε-πρόοδο-στις-συζητήσεις-με-το-Ιράν-για-τα-Στενά-του-Ορμούζ,-αλλά-όχι-συμφωνία

Σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, εκφράζοντας την ελπίδα πως η τελική συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές διάστημα.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην τελική κατάληξη. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην αύξηση του αριθμού των εμπορικών πλοίων που μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Βλέπει» συμφωνία ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και «σήμερα ή αύριο». Όπως υποστήριξε, η συμφωνία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και αναμένεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών της ενέργειας.

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.

«Μετά τις απειλές του προέδρου Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο, ώστε να ανοίξουν τα Στενά και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση σε αυτή τη σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα διασφαλίζεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας»

Ερωτηθείς εάν το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα πλοία, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η βασική της αρχή θα είναι η ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Θα υπάρχει ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, παρά το γεγονός πως η κατάσταση παραμένει εύθραυστη τις τελευταίες ημέρες, ήδη καταγράφεται αυξημένη κίνηση πλοίων που εγκαταλείπουν την περιοχή.

«Παρότι τα πράγματα εξακολουθούν να είναι κάπως αβέβαια τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε ήδη αρκετά πλοία να βγαίνουν από τα Στενά», είπε.

Προβλέπει αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας

Ο Μπέσεντ εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τις επιπτώσεις που θα έχει μια συμφωνία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Όπως ανέφερε, εκατοντάδες πλοία βρίσκονται σε αναμονή προκειμένου να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που έχει επηρεάσει την παγκόσμια αγορά. «Περιμένω ότι οι τιμές της ενέργειας θα επιστρέψουν σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που θα είναι θετικό για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε.