Ρωσία:-Ο-Πούτιν-αίρει-τους-πρόσφατους-περιορισμούς-στις-καταθέσεις-για-αλλοδαπούς-υπηκόους

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε την Τρίτη διάταγμα με το οποίο εξαιρούνται οι τραπεζικές καταθέσεις ξένων πολιτών και υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών που είναι εγγεγραμμένα στη Ρωσία από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν πρόσφατα και είχαν ουσιαστικά «παγώσει» τα κεφάλαια αυτά.

Η Μόσχα καθιέρωσε το 2022 ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς «τύπου C», οι οποίοι λειτουργούν ως μέσο οικονομικού αποκλεισμού έναντι των χωρών που η Ρωσία χαρακτηρίζει «μη φιλικές» – δηλαδή εκείνων που επέβαλαν κυρώσεις στο Κρεμλίνο λόγω της στρατιωτικής του επιχείρησης στην Ουκρανία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Κεφάλαια που ανήκουν σε ξένους επενδυτές, μεγάλες δυτικές εταιρείες και θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια διοχετεύονται σε αυτούς τους λογαριασμούς και ουσιαστικά δεσμεύονται.

Από την 1η Ιουνίου 2026, οι τραπεζικές καταθέσεις αλλοδαπών από «μη φιλικές» χώρες δεσμεύονταν επίσης στους ειδικούς λογαριασμούς τύπου C.

Τι αλλαγές φέρνει το νέο προεδρικό διάταγμα

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις, οι εν λόγω περιορισμοί στις αναλήψεις τραπεζικών καταθέσεων δεν θα ισχύουν πλέον για ξένα φυσικά πρόσωπα ή για καταθέσεις που πραγματοποιούνται από υποκαταστήματα, μόνιμα αντιπροσωπεία και άλλες οργανωτικές μονάδες ξένων εταιρειών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένες στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Βάσει του διατάγματος, οι κατηγορίες αυτές ξένων καταθετών επιτρέπεται να διαχειρίζονται ελεύθερα τα κεφάλαιά τους και να προβαίνουν σε αναλήψεις ποσών σε ρούβλια (αντίστοιχης αξίας) που είχαν πιστωθεί σε λογαριασμούς τύπου C κατά το διάστημα μεταξύ της 1ης Ιουνίου 2026 και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του εγγράφου, δηλαδή της 4ης Αυγούστου 2026.

- Reuters