Στις-ακριβότερες-χώρες-για-αγορά-iphone-η-Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται 12η μεταξύ 41 χωρών (ισοβαθμώντας με την Πορτογαλία) με την τιμή του iPhone 17 Pro 256 GB να διαμορφώνεται στα 1.566 δολάρια.

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Στις 15 ακριβότερες αγορές παγκοσμίως για την αγορά iPhone συγκαταλέγεται η Ελλάδα, καθώς οι καταναλωτές πληρώνουν 33% παραπάνω χρήματα σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση Mapping the World’s Prices 2026 της Deutsche Bank, το iPhone αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα προϊόντα για σύγκριση τιμών μεταξύ των χωρών, καθώς η Apple διαθέτει κεντρική τιμολογιακή πολιτική και έτσι οι διαφορές στην τιμή αντανακλούν φόρους, κόστη διανομής και συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται 12η μεταξύ 41 χωρών (ισοβαθμώντας με την Πορτογαλία) με την τιμή του iPhone 17 Pro 256 GB να διαμορφώνεται στα 1.566 δολάρια (1.360 ευρώ). Στο ίδιο εύρος κινούνται οι τιμές σε Ιταλία, Ιρλανδία (1.554 δολάρια – 1.349 ευρώ) αλλά και σε Δανία (1.553 δολάρια – 1.349 ευρώ), Γαλλία και Ολλανδία (1.543 δολάρια – 1.340 ευρώ).

Από την άλλη, οι φθηνότερες αγορές στην Ευρώπη για να αγοράσει κάποιος iPhone είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (1.476 δολάρια – 1.282 ευρώ), το Λουξεμβούργο (1.492 δολάρια – 1.296 δολάρια), η Γερμανία και η Αυστρία (1.508 δολάρια – 1.310 ευρώ).

Πάντως, η ακριβότερη αγορά διεθνώς για την αγορά iPhone είναι η Τουρκία όπου η τιμή για το ίδιο μοντέλο βρίσκεται στα 2.592 δολάρια ή 2.251 ευρώ υψηλότερα κατά 219% από τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ακολουθεί η Βραζιλία (2.260 δολάρια – 1.963 ευρώ), η Αίγυπτος (1.872 δολάρια – 1.626 ευρώ).

Τέλος, η φθηνότερη χώρα διεθνώς στην κατάταξη των τιμών του δημοφιλούς smartphone είναι η Ιαπωνία όπου το iPhone 17 Pro 256 GB κοστίζει 1.121 δολάρια ή 973 ευρώ.