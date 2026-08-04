«Τελευταία-ευκαιρία»:-Ο-Τραμπ-λέει-ότι-διαπραγματεύεται-με-το-Ιράν,-η-Τεχεράνη-μιλά-για-«νέο-ψέμα»

Σε εκ διαμέτρου αντίθετες δημόσιες τοποθετήσεις προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συνομιλίες με την Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τες «τελευταία ευκαιρία» για μια συμφωνία, ενώ το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «νέο ψέμα» του Αμερικανού προέδρου.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν διεξάγονται «αυτή τη στιγμή», έπειτα, όπως είπε, από αίτημα της ίδιας της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επαφές πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ακόμη και «από αύριο», όπως ανέφερε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε επιτεθεί στην ιρανική ηγεσία, κατηγορώντας την για «απίστευτη διπροσωπία».

«Ζητούν συνάντηση, κάποιοι θα έλεγαν ότι “εκλιπαρούν”. Οι συνομιλίες αρχίζουν, προγραμματίζονται και άλλες, και στη συνέχεια βγαίνουν δημόσια και λένε ότι δεν συζητούν τίποτα», έγραψε.

Η Τεχεράνη διαψεύδει: «Διαπραγματευόμαστε μόνο με το Ομάν»

Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

Ο ίδιος είχε αναφέρει ήδη από την Κυριακή ότι βρίσκεται κοντά συμφωνία με το σουλτανάτο του Ομάν για νέο πλαίσιο διέλευσης από το στενό, μετά την κατάρρευση του «Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» και την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, στόχος είναι να συμφωνηθεί νέα θαλάσσια διαδρομή, η οποία δεν θα ακολουθεί ούτε τη βόρεια ούτε τη νότια πορεία, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων χωρών.

Το Ομάν δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες.

Το Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της κρίσης

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιτρέπει τη διέλευση των πλοίων μόνο μέσω διαδρόμου που κινείται κατά μήκος των ιρανικών ακτών, επιμένοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι το στενό βρίσκεται υπό τον «πλήρη έλεγχο» του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και προειδοποίησε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο δεν θα αρθεί παρά μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία ή «πλήρης παράδοση» της Τεχεράνης.

Αναβλήθηκαν οι μαζικοί βομβαρδισμοί

Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι θα διατάξει νέα σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν, πριν τελικά ανακοινώσει την αναβολή των επιχειρήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θα στόχευαν κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως διυλιστήρια και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ίδιος απέδωσε την απόφασή του σε παρεμβάσεις χωρών της περιοχής, κατονομάζοντας τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ αλλά και το ίδιο το Ιράν.

Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους «νέο ψέμα» του Αμερικανού προέδρου.

Επίθεση σε πλοίο και νέα ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε ότι φορτηγό πλοίο επλήγη από βλήμα «άγνωστου τύπου» ενώ έπλεε στο στενό, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Παράλληλα, η κρίση επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου το φιλοϊρανικό κίνημα των Χούθι ανακοίνωσε αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων και λιμενικών εγκαταστάσεων του βασιλείου.

Οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Λίγο μετά τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 0,49%, στα 80,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωνε άνοδο 0,60%, στα 82,47 δολάρια.

Οι τιμές ανέκαμψαν ελαφρώς μετά τη σημαντική πτώση της προηγούμενης ημέρας, όταν οι αγορές προεξόφλησαν πιθανή αποκλιμάκωση μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουλίου το Brent είχε ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι.