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    Το-Ιράκ-εξήγαγε-30-εκατ.-βαρέλια-αργού-πετρελαίου-μέσω-του-Στενού-του-oρμούζ-μέσα-σε-έναν-μήνα
    Το Ιράκ εξήγαγε 30 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Oρμούζ μέσα σε έναν μήνα

    Το Ιράκ εξήγαγε 30 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Oρμούζ μέσα σε έναν μήνα

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διήλθαν από το Στενό του Ορμούζ μεταξύ 4ης Ιουλίου και 4ης Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

    Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος περιόρισε δραστικά τις μεταφορές μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού, το Ιράκ παρήγαγε περίπου τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και εξήγαγε κατά μέσο όρο 105 εκατομμύρια βαρέλια τον μήνα, κυρίως από τον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Βασόρας μέσω του Ορμούζ.

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    Παράλληλα, Σύρος αξιωματούχος προσδιορίζει ένα χρονοδιάγραμμα περίπου τριών ετών για την αποκατάσταση ενός βασικού αγωγού μεταξύ των δύο χωρών.

    - AFP 

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