Το-σχέδιο-«Σκοτώστε-το-Τέρας»-απειλεί-τον-Ινφαντίνο:-Ποντάρει-στον-Τραμπ-για-να-σώσει-το-κεφάλι-του-στη-fifa,-λέει-η-new-york-post

Στον φίλο του, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει στραφεί ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να σώσει τη θέση του, έχοντας, μάλιστα, προγραμματίσει και ιδιωτική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τη Δευτέρα, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων για την παραίτησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

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Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσαν ότι ο Ινφαντίνο θα συνομιλήσει με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας το πρωί της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ).

«Ήθελε να μιλήσει με τον υπουργό για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ήπιας ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε μία από τις πηγές. «Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια να προστατεύσει τη θέση του. Δεν αφορά κάτι άλλο αυτή τη στιγμή».

Δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι ο 56χρονος Ελβετοϊταλός παράγοντας αισθάνεται «απομονωμένος» μετά τον καταιγισμό αρνητικών δημοσιευμάτων, που προκάλεσε το σχέδιο «πώλησης» των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Αναζητά συμμάχους με ισχυρή δημόσια επιρροή, που θα μπορούσαν να τον στηρίξουν ανοιχτά», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ίδιες πηγές ανέφεραν, επίσης, ότι ο Ινφαντίνο επιχείρησε επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κατάρρευση του σχεδίου του για την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η New York Post είχε αποκαλύψει ότι το σχέδιο για τη μεταφορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των χορηγιών, των αδειών εκμετάλλευσης και των εισιτηρίων σε νέο επενδυτικό σχήμα εγκαταλείφθηκε, ύστερα από σχεδόν καθολικές αντιδράσεις των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών ανά τον κόσμο.

Εσωτερικό σχέδιο αποπομπής με κωδική ονομασία «Σκοτώστε το Τέρας»

Το θέμα φαίνεται πως προκάλεσε και σοβαρές εσωτερικές αντιδράσεις στη FIFA. Σύμφωνα με στέλεχος της ομοσπονδίας, βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια απομάκρυνσης του Ινφαντίνο από την προεδρία, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που φέρει την ανεπίσημη ονομασία «Project Kill The Monster» (Σχέδιο «Σκοτώστε το Τέρας»).

Ο γενικός διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε στο Associated Press ότι αισθάνθηκε «εξαπατημένος» από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις μυστικές διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία νέας θυγατρικής εταιρείας με την ονομασία «FIFA Forward Enterprise», η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων της διοργάνωσης.

Η επενδυτική εταιρεία Thrive Capital, που ανήκει στον Τζος Κούσνερ, μικρότερο αδελφό του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, θα αποκτούσε ποσοστό 20% στη νέα εταιρεία έναντι ποσού που ξεπερνούσε τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σχέδιο, το οποίο είχε αποκαλύψει πρώτο η βρετανική The Times, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, οι οποίες υποστήριξαν ότι ενημερώθηκαν για αυτό μόνο μέσα από δημοσιεύματα.

Ακολούθως, η UEFA αποφάσισε ομόφωνα στις 30 Ιουλίου να μποϊκοτάρει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, το οποίο έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, με τον Ινφαντίνο να προχωρά, τελικά, σε αναδίπλωση, λέγοντας πως δεν είχε σαν στόχο να διχάσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η UEFA απειλεί με νομικές ενέργειες

Η UEFA απείλησε, στο μεταξύ, με νομικές ενέργειες κατά του Ινφαντίνο, μετά το ναυάγιο του σχεδίου του για τη δημιουργία εμπορικής εταιρείας αξίας 20 δισ. δολαρίων και την πώληση ποσοστού 20% σε ιδιώτες επενδυτές.