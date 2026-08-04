Τράπεζα Κύπρου: Η αποκοπή για το ενδιάμεσο μέρισμα των 0,24 ευρώ θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (γνωστή ως «BOC Holdings» ή «Εταιρία» και, μαζί με τις θυγατρικές της, ως «Συγκρότημα»), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3 Αυγούστου 2026, ανακοινώνει σήμερα την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0,24 ανά κοινή μετοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου €105 εκατ. (το «Ενδιάμεσο Μέρισμα»), σημειώνοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

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Το Ενδιάμεσο Μέρισμα αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής 44% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος, προτού υπολογιστούν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Αυτή η κίνηση επαναλαμβάνει τη δέσμευση του Συγκροτήματος για την προσφορά σταθερών και ελκυστικών αποδόσεων στους μετόχους, με υποστήριξη από την ισχυρή οικονομική του απόδοση.

Το Ενδιάμεσο Μέρισμα θα καταβληθεί σε μετρητά στις 21 Οκτωβρίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 («Ημερομηνία Αρχείου»), ενώ η Ημερομηνία Αποκοπής (Ex-Dividend Date) είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2026.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ενδιάμεσο Μέρισμα πρέπει να διασφαλίσουν ότι κατέχουν κοινές μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

Ο τρόπος λήψης του Ενδιάμεσου Μερίσματος από τους μετόχους εξαρτάται από τη μορφή κατοχής των κοινών μετοχών τους και περιγράφεται ως εξής:

Κάτοχοι Παραστατικών Δικαιωμάτων (ΠΔ) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ): Η καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς σε λογαριασμό τους στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που θα ισχύει κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Για τους Κατόχους ΠΔ που διατηρούν τα δικαιώματά τους μέσω συμμετεχόντων στο σύστημα άυλων τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΜ) του ΧΑΚ, η καταβολή θα γίνει μέσω του αντίστοιχου Συμμετέχοντα ΚΑΜ, μετά την πίστωση του σχετικού ποσού από την Εταιρία στο ΚΑΜ. Η Εταιρία θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Κατόχους ΠΔ.

Μέτοχοι μέσω της Euronext Securities Athens A.E.: Για τους επενδυτές που κατέχουν έμμεσα τις κοινές μετοχές τους μέσω της Euronext Securities Athens A.E. , οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens Holdings A.E. , η καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος θα γίνει μέσω των συμμετεχόντων στο σύστημα άυλων τίτλων της Euronext Securities Athens, μετά την καταβολή του μικτού ποσού του μερίσματος από την Euronext Securities Athens στον αντίστοιχο συμμετέχοντα. Η Euroclear Bank θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους μετόχους της Euronext Securities Athens.

Κάτοχοι CREST: Για τους κατόχους δικαιωμάτων επί των Συνήθων Μετοχών που έχουν πρόσβαση μέσω του συστήματος της Euroclear Bank («Σύστημα Euroclear»), ως Παραστατικά Δικαιώματα CREST που εκδίδονται στο CREST («Κάτοχοι CREST»), η καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος θα γίνει στον αντίστοιχο λογαριασμό του συμμετέχοντά τους στο CREST, στο Σύστημα Euroclear. Η Euroclear Bank θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Κατόχους CREST.

Λοιποί κάτοχοι μέσω Euroclear Bank: Για τα άτομα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών μέσω του Συστήματος Euroclear, εξαιρουμένων των Κατόχων CREST, η καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος θα γίνει στον λογαριασμό του αντίστοιχου συμμετέχοντά τους στην Euroclear Bank («Συμμετέχων EB»). Η Euroclear Bank θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Συμμετέχοντες EB.

Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι: Για τα άτομα που κατέχουν τα δικαιώματά τους επί των Συνήθων Μετοχών με τη μορφή λογιστικής εγγραφής απευθείας στο μητρώο μελών της Εταιρίας («Εγγεγραμμένοι Μέτοχοι»), η καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος θα γίνει είτε με επιταγή είτε με παραστατικό πληρωμής (warrant), που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς, είτε μέσω άμεσης ηλεκτρονικής μεταφοράς. Η MUFG Corporate Markets Trustees (Nominees) Limited θα ενεργεί ως πληρώτρια για την καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Εγγεγραμμένους Μετόχους.