Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 252 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα 0,24 ευρώ

Τα κέρδη μετά φόρων της Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε 252 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, για το πρώτο εξάμηνο.

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Πιο συγκεκριμένα:

Σημαντική αύξηση στα δάνεια και τις καταθέσεις

Η τράπεζα κατέχει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €11,4 δισ., αυξημένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η καταθετική βάση, που αποτελείται κυρίως από λιανικές καταθέσεις, ανέρχεται σε €22,8 δισ., με αύξηση 3% από την αρχή του έτους και 9% σε ετήσια βάση.

Ελκυστική κερδοφορία

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €252 εκατ., εκ των οποίων €131 εκατ. προέρχονται από το β’ τρίμηνο του 2026.

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18,8% για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026.

Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0,58.

Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 36%.

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ανήλθε σε καθαρή πίστωση 12 μ.β., λόγω συγκεκριμένων πελατειακών αναστροφών.

Η αναλογία ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε στο 1,0%.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση που υποστηρίζει ελκυστικές διανομές για τους μετόχους

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 20,9% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25,8%.

Οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 225 μ.β.

Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €0,24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, το οποίο θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο του 2026. Το ποσοστό διανομής («payout ratio») του ενδιάμεσου μερίσματος για το 2026 ανέρχεται στο 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026.

Όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας, κ. Πανίκος Νικολάου:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2026 είναι ισχυρά και αντικατοπτρίζουν το διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο, καθώς και τη συνεχιζόμενη καλή μας απόδοση. Η στρατηγική μας οδήγησε σε σημαντική αύξηση των δανείων και των καταθέσεων. Η διαχείριση των εξόδων μας παρέμεινε πειθαρχημένη, όπως δείχνει ο δείκτης κόστους προς έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 36%. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται στο 1%.

Οι κερδών μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €252 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, με αύξηση 7% σε ετήσια βάση, και η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ήταν 18,8%, με υψηλή κεφαλαιακή βάση, υπερβαίνοντας τον στόχο μας για το 2026, που ήταν επίπεδα mid-teens.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων έχει αυξηθεί κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από τη ζήτηση από την εγχώρια αγορά και τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους, φθάνοντας τα €22,8 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να προσφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 225 μ.β. κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ενισχύοντας τον ισολογισμό μας. Στοχεύουμε σε ποσοστό διανομής μερισμάτων 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, με Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 20,9% και 25,8%, αντίστοιχα.

Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τον τουρισμό τον Ιούνιο του 2026 να ανακάμπτει σταδιακά προς τα επίπεδα-ρεκόρ του 2025. Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης περίπου 2,5%¹ για το 2026, ο οποίος αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0,24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένου κατά 20% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής (payout ratio) 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Για το 2026 παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθους διανομής (payout ratio) 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα έως 20% της κερδοφορίας του 2026.

Με βάση την ισχυρή απόδοση μας για το α’ εξάμηνο του 2026 και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, αναμένουμε να επιτύχουμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026.

Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, προσφέροντας ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας.»

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Τράπεζας Κύπρου στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.