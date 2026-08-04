Τράπεζα-Κύπρου:-Στα-252-εκατ.-τα-καθαρά-κέρδη,-αυξημένο-ενδιάμεσο-μέρισμα

Στα 252 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Τράπεζα Κύπρου το πρώτο εξάμηνο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στα 252 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Τράπεζα Κύπρου το πρώτο εξάμηνο, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 515 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 509 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε 369 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 368 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση καθώς η μείωση των επιτοκίων αναφοράς σε ετήσια βάση αντισταθμίστηκε από την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και των καταθέσεων, την συγκράτηση του κόστους των καταθέσεων και τις ενέργειες αντιστάθμισης που πραγματοποιήθηκαν.

Σημειώνεται πως στις 3 Αυγούστου το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε ανακοίνωση ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 0,24 ευρώ ανά συνήθη μετοχή, αντιστοιχώντας συνολικά σε περίπου 105 εκατ. ευρώ (το ‘Ενδιάμεσο Μέρισμα’), αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής ύψους 44% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Το Ενδιάμεσο Μέρισμα αντανακλά την επιτυχή πραγματοποίηση της συνεχιζόμενης δέσμευσης του Συγκροτήματος για παροχή σταθερών και ελκυστικών αποδόσεων στους μετόχους, υποστηριζόμενη από την ισχυρή οικονομική του επίδοση. Το Ενδιάμεσο Μέρισμα θα καταβληθεί σε μετρητά στις 21 Οκτωβρίου 2026 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τις 22 Σεπτεμβρίου 2026 (‘Ημερομηνία Αρχείου’), ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date’) έχει ορισθεί η 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Πανίκου Νικολάου: «Καταγράψαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το α’ εξάμηνο 2026, τα οποία αντανακλούν το διαφοροποιημένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο και τη συνεχιζόμενη ισχυρή μας απόδοση. Η υλοποίηση της στρατηγική μας οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των δανείων και καταθέσεων. Η διαχείριση των εξόδων μας παρέμεινε πειθαρχημένη, όπως αποδεικνύεται από τον δείκτη κόστος προς έσοδα στο 36%.

Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παρέμεινε υγιής, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται στο 1%. Συνολικά, τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €252 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση και η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 18,8% βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που θέσαμε για το 2026 για επίπεδα mid-teens.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και κατά 5% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% από την αρχή του έτους στα €22,8 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 225 μ.β. κατά το α’ εξάμηνο 2026, ενισχύοντας τον ισολογισμό μας. Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20,9% και 25,8% αντίστοιχα.

Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τον τουρισμό τον Ιούνιο 2026 να ανακάμπτει σταδιακά στα επίπεδα-ρεκόρ του 2025. Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης ύψους περίπου 2,5% για το 2026, που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής (payout ratio) ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Για το 2026 παραμένουμε δεσμευμένοι στο στόχο μας για συνολικό ποσοστό συνήθης διανομής (payout ratio) ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής, και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20% της κερδοφορίας του 2026.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή μας απόδοση για το α’ εξάμηνο 2026 καθώς και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, αναμένουμε να πετύχουμε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026.

Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία.