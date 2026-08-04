Τρομοκράτης-της…-συμφοράς:-Σομαλός-που-ζει-στη-Βρετανία-ρώτησε-το-chatgpt-πώς-να-γίνει-τζιχαντιστής-του-isis-και-συνελήφθη

Ένας 22χρονος Σομαλός, που ζούσε στη Βρετανία, δικάζεται κατηγορούμενος ότι προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες και επιχείρησε να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος (ISIS), χρησιμοποιώντας ακόμη και chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να αποκτήσει επαφές με την οργάνωση, όπως αναφέρει η Daily Mail.

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Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Μοχάμεντ Μοχαμούντ κατηγορείται ότι, το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως τις 5 Μαρτίου 2025, επιδίωξε να ταξιδέψει στη Σομαλία με σκοπό να ενταχθεί στην τοπική πτέρυγα του ISIS.

Η εισαγγελέας Ναόμι Πάρσονς υποστήριξε ενώπιον των ενόρκων ότι ο νεαρός είχε ριζοσπαστικοποιηθεί ενώ ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε υιοθετήσει την ιδεολογία της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Η επαφή μέσω TikTok, Telegram και chatbot

Κατά το κατηγορητήριο, ο 22χρονος ήρθε αρχικά σε επαφή με άτομο που φέρεται να στρατολογούσε μέλη του ISIS μέσω του TikTok και στη συνέχεια προστέθηκε σε κρυπτογραφημένα κανάλια της εφαρμογής Telegram.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι μέσω των καναλιών αυτών λάμβανε προπαγανδιστικό υλικό, μεταξύ άλλων βίντεο ακραίας βίας που είχαν ως στόχο την εξύμνηση της οργάνωσης και την ενθάρρυνση βίαιων ενεργειών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ισχυρισμός της εισαγγελίας ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε chatbot τεχνητής νοημοσύνης στο Telegram, μέσω του οποίου αναζήτησε πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με μέλη της οργάνωσης. Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, η ενεργοποίηση του chatbot γινόταν με συγκεκριμένη εντολή και το πρόγραμμα παρείχε αυτοματοποιημένες απαντήσεις στους χρήστες.

Η εισαγγελία υποστήριξε ακόμη ότι η επικοινωνία με chatbot αποτελεί πλέον μέρος της διαδικασίας ελέγχου όσων επιδιώκουν να προσεγγίσουν το ISIS, σε συνδυασμό με επαφές με πραγματικά πρόσωπα.

Ταξίδι στη Σομαλία χωρίς επιστροφή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Μοχαμούντ, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Πούντλαντ της βόρειας Σομαλίας και μετακόμισε στο Μπρίστολ το 2020 για να ζήσει με τη μητέρα και τον αδελφό του, έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο και ταξίδεψε στη Σομαλία στις 30 Ιανουαρίου 2025.

Αν και είχε αγοράσει εισιτήριο επιστροφής για τις 3 Μαρτίου, η εισαγγελία υποστήριξε ότι δεν σκόπευε να επιστρέψει στη Βρετανία και ότι το είχε εκδώσει μόνο για να μην κινήσει υποψίες στην οικογένειά του. Μάλιστα, η μητέρα του φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες ότι είχε επηρεαστεί από εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σομαλία έμεινε στο σπίτι της γιαγιάς του, ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέχισε να επικοινωνεί μέσω διαδικτύου με πρόσωπα που συνδέονταν με το ISIS, αναζητώντας τρόπο να μεταβεί στις περιοχές όπου δρα η οργάνωση.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εμπόδισαν την ένταξη

Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελία, η επιχείρησή του απέτυχε εξαιτίας των εκτεταμένων αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων των σομαλικών αρχών, οι οποίες είχαν αποκλείσει τους δρόμους προς τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται το ISIS.

Οι επαφές του φέρεται να τον ενημέρωσαν ότι η πρόσβαση στις βάσεις της οργάνωσης ήταν πρακτικά αδύνατη λόγω των συγκρούσεων και των αεροπορικών επιδρομών. Αντί για ενεργό συμμετοχή, του προτάθηκε διαφορετικός υποστηρικτικός ρόλος, τον οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν αποδέχθηκε.