Υπηρεσία Visa Click to Pay από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς εισάγει μια καινοτόμο υπηρεσία, τη Visa Click to Pay, η οποία προσφέρει μια ηλεκτρονική λύση πληρωμών που διευκολύνει τις διαδικτυακές αγορές, εξαλείφοντας την ανάγκη για επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας σε κάθε συναλλαγή.

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Η υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Visa, και έχει σχεδιαστεί ώστε οι διαδικτυακές πληρωμές να είναι το ίδιο γρήγορες και ασφαλείς όπως οι ανέπαφες πληρωμές σε φυσικά καταστήματα.

Με τη Visa Click to Pay, οι πελάτες της Πειραιώς απολαμβάνουν:

• ταχύτερη ολοκλήρωση αγορών στο διαδίκτυο,

• αυξημένη ασφάλεια μέσω της τεχνολογίας tokenization,

• ευκολία στη χρήση σε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και tablets.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Visa Click to Pay γίνεται εύκολα μέσω του Piraeus e-banking ή της εφαρμογής Piraeus app. Στη συνέχεια, κατά την ολοκλήρωση μιας αγοράς σε συμμετοχικά ηλεκτρονικά καταστήματα, οι πελάτες αναγνωρίζονται μέσω του - τους, επιλέγουν την επιθυμητή κάρτα Visa και ολοκληρώνουν τη συναλλαγή τους χωρίς να χρειάζεται να καταχωρούν ξανά τα στοιχεία της.

Η Visa Click to Pay χρησιμοποιεί την τεχνολογία tokenization, η οποία αντικαθιστά τα στοιχεία της κάρτας με ένα μοναδικό κρυπτογραφημένο ψηφιακό αναγνωριστικό (token), προσφέροντας έτσι προστασία για τις συναλλαγές και τα δεδομένα πληρωμής των πελατών.

Ο Γιάννης Γραμματικός, Υπεύθυνος Προϊόντων Λιανικής Τραπεζικής της Πειραιώς, δήλωσε: «Στην Πειραιώς επενδύουμε σταθερά σε λύσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών μας. Μέσω του Visa Click to Pay παρέχουμε έναν ακόμη πιο γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο για ηλεκτρονικές αγορές, ανταγωνιζόμενοι τις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών και ενισχύοντας το ψηφιακό μας οικοσύστημα».

«Οι καταναλωτές αναμένουν πια οι διαδικτυακές πληρωμές να είναι το ίδιο εύκολες και άμεσες όπως οι φυσικές αγορές. Με το Visa Click to Pay προσφέρουμε μια πιο απλή, γρήγορη και ασφαλή εμπειρία ολοκλήρωσης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Πειραιώς, που μας επιτρέπει να προσφέρουμε αυτήν την εμπειρία σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Διευθυντής της Visa στην Ελλάδα.