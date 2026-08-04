Υποχρεώσεις-1-τρισ.-δολαρίων-5-τεχνολογικών-κολοσσών-για-τις-μισθώσεις-των-κέντρων-δεδομένων-ai

Οι Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Oracle Corp, Amazon και Alphabet έχουν δεσμευτεί για μελλοντικές πληρωμές ύψους περίπου 1,09 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο μισθώσεων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, κυρίως για κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την τροφοδότηση της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δεσμεύσεις αυτές καταδεικνύουν ότι ένα σημαντικό μέρος των τεράστιων δαπανών των κολοσσών της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη «κλειδώσει», χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται ακόμη στους ισολογισμούς των εταιρειών ως υποχρεώσεις από μισθώσεις που προσομοιάζουν με χρέος.

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Εάν η ζήτηση για υπολογιστική Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίσει να αυξάνεται, οι εγκαταστάσεις θα στηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξης του cloud. Εάν δεν συμβεί αυτό, οι εταιρείες θα μπορούσαν να αναγκαστούν να πληρώνουν για τεράστιες ποσότητες δαπανηρής, μακράς διαρκείας χωρητικότητας που είναι δύσκολο να αποδεσμευτεί.

Το σύνολο είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τα περίπου 285 δισεκατομμύρια δολάρια υποχρεώσεων μίσθωσης που έχουν ήδη αναγνωριστεί στους ισολογισμούς των εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία των εταιρειών που συγκέντρωσε το Reuters.

Η διαφορά αντικατοπτρίζει τον λογιστικό χειρισμό. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις μίσθωσης, κατά κανόνα, δεν καταχωρίζονται ως υποχρεώσεις προτού η εγκατάσταση καταστεί διαθέσιμη για χρήση. Μέχρι τότε, οι εταιρείες γνωστοποιούν τις μελλοντικές πληρωμές στις σημειώσεις επί των οικονομικών τους καταστάσεων.

Οι δεσμεύσεις δεν είναι κρυφές και οι οίκοι αξιολόγησης ενδέχεται ήδη να συνυπολογίζουν ορισμένες από αυτές. Ωστόσο, το μέγεθός τους αποκαλύπτει πόσο μεγάλο μέρος της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI) δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις αναφερόμενες υποχρεώσεις μίσθωσης, στις σταθερές επιβαρύνσεις και στους δείκτες μόχλευσης.

Το ποσό των 1,09 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορεί απλώς να προστεθεί στο χρέος. Οι δεσμεύσεις μίσθωσης που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί αφορούν, κατά κανόνα, πληρωμές χωρίς προεξόφληση που κατανέμονται σε βάθος πολλών ετών, ενώ οι αναγνωρισμένες υποχρεώσεις μίσθωσης αντικατοπτρίζουν την παρούσα αξία τους.

Η Oracle παρουσιάζει τον μεγαλύτερο φαινομενικό κίνδυνο συγκέντρωσης. Η εταιρεία γνωστοποίησε δεσμεύσεις ύψους 260 δισεκατομμυρίων δολαρίων για μισθώσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει — ποσό σχεδόν επταπλάσιο των αναγνωρισμένων υποχρεώσεων μίσθωσης, οι οποίες ανέρχονται στα 37,89 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δεσμεύσεις αφορούν κυρίως κέντρα δεδομένων, η λειτουργία των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ των οικονομικών ετών 2027 και 2029, με διάρκεια που κυμαίνεται συνήθως από 15 έως 19 έτη.

Η Oracle έχει προειδοποιήσει ότι η διάρκεια, οι όροι ανανέωσης και η τιμολόγηση των μισθώσεων για τα κέντρα δεδομένων ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται με τις συμβάσεις των πελατών, εκθέτοντας την εταιρεία σε κίνδυνο στην περίπτωση που οι πελάτες δεν ανανεώσουν τις συμβάσεις τους ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters σε στοιχεία της LSEG και σε εταιρικές ανακοινώσεις, ο δανεισμός της εταιρείας στο τέλος Μαΐου αντιστοιχούσε σε περίπου 4,4 φορές το EBITDA του προηγούμενου δωδεκαμήνου. Εάν συνυπολογιστούν οι αναγνωρισμένες υποχρεώσεις από λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, ο δείκτης αυτός αυξάνεται περίπου στις 5,7 φορές.

Η S&P Global Ratings ανακοίνωσε ότι ενσωμάτωσε τις μισθώσεις της Oracle, ύψους 260 δισ. δολαρίων (οι οποίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει), στην πρόβλεψή της για το προσαρμοσμένο χρέος και εκτίμησε ότι ο δείκτης μόχλευσης θα διαμορφωθεί περίπου στο 4,4 κατά το οικονομικό έτος 2027.

Η Microsoft διέθετε το μεγαλύτερο γνωστοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο μισθώσεων, ύψους 329,1 δισ. δολαρίων, έναντι αναγνωρισμένων υποχρεώσεων μίσθωσης ύψους 88,52 δισ. δολαρίων.

Η Meta γνωστοποίησε πληρωμές ύψους 278,99 δισ. δολαρίων για μισθώσεις (λειτουργικές και χρηματοδοτικές) που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, ενώ στη συνέχεια υπέγραψε πρόσθετες συμφωνίες μίσθωσης για κέντρα δεδομένων ύψους 68 δισ. δολαρίων τον Ιούλιο, ανεβάζοντας το συνολικό γνωστό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των πέντε εταιρειών στα περίπου 1,16 τρισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων αυτών συμφωνιών.

Η Alphabet ανέφερε μισθώσεις ύψους 85,2 δισ. δολαρίων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, ενώ η Amazon γνωστοποίησε αντίστοιχο ποσό ύψους 137,21 δισ. δολαρίων. Το ποσό της Amazon δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο, καθώς το χαρτοφυλάκιο μισθώσεών της περιλαμβάνει επίσης αποθήκες, γραφεία, αεροσκάφη και οχήματα.

- Reuters