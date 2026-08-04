Χρηματιστήριο: Η δημοπρασία έγραψε το +0,65% – Στις 2.628 μονάδες με βαρίδια 3Ε και Credia

Η τελευταία πράξη της συνεδρίασης άλλαξε σε σημαντικό βαθμό την τελική εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.628,73 μονάδες και κοντά στα υψηλά ημέρας. Τράπεζες, Cenergy, Βιοχάλκο και Jumbo πρόσφεραν τις απαραίτητες στηρίξεις, ενώ η Coca-Cola HBC, η Credia, η ΔΕΗ και η Allwyn κινήθηκαν αντίθετα από την αγορά.

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Μια συνεδρίαση που στο μεγαλύτερο μέρος της χαρακτηρίστηκε από εναλλαγές προσήμων, επιλεκτικές τοποθετήσεις και εμφανή αδυναμία διαμόρφωσης μιας πειστικής κατεύθυνσης ολοκληρώθηκε τελικά με άνοδο 0,65%, έπειτα από την ισχυρή ανοδική κίνηση που καταγράφηκε στην τελευταία δημοπρασία.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.628,73 μονάδες, ενισχυμένος κατά 16,96 μονάδες, με την αγορά να διατηρεί και να διευρύνει –έστω και με έναν ιδιαίτερο τρόπο– την απόσταση ασφαλείας από το ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.600 μονάδων.

Η τελική εικόνα, ωστόσο, δεν περιγράφει πλήρως όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι τα τελευταία λεπτά, η άνοδος ήταν σαφώς πιο περιορισμένη, με τον δείκτη να κινείται νευρικά και τις αγοραστικές δυνάμεις να εμφανίζονται επιφυλακτικές. Η τελευταία δημοπρασία έφερε εντολές σε αρκετούς τίτλους υψηλής κεφαλαιοποίησης, εκτόξευσε τον Γενικό Δείκτη προς τα υψηλά της ημέρας και προσέδωσε στο κλείσιμο μεγαλύτερη δυναμική από εκείνη που είχε παρουσιαστεί στην κανονική διάρκεια των συναλλαγών.

Η εικόνα των βασικών δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.628,73 μονάδες +0,65% FTSE Large Cap 6.694,32 μονάδες +0,42% Δείκτης Τραπεζών 3.055,93 μονάδες +0,62% FTSE/ATHEX Mid Cap 1.574,23 μονάδες +0,37% ATHEX ESG 3.131,37 μονάδες +0,70%

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 247,71 εκατ. ευρώ, επίπεδο υψηλό σε απόλυτο μέγεθος, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι ήταν αυξημένο σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση. Από το συνολικό ποσό, σημαντικό μέρος συγκεντρώθηκε και πάλι στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η συναλλακτική δραστηριότητα δείχνει ότι στην αγορά εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η ρευστότητα θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε οργανωμένες τοποθετήσεις ή εάν θα χρησιμοποιείται κυρίως σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις και παρεμβάσεις κατά τις δημοπρασίες.

Οι τράπεζες κράτησαν την αγορά όρθια

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανόδου, αν και η εικόνα στο εσωτερικό του δεν ήταν ομοιόμορφη.

Η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 2,28%, κλείνοντας στα 4,49 ευρώ, με όγκο που ξεπέρασε τα 9,6 εκατ. τεμάχια. Η μετοχή αποτέλεσε τον καθαρό πρωταγωνιστή μεταξύ των συστημικών τραπεζών και συνέχισε να προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1%, στα 10,10 ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε με κέρδη 0,96%, στα 4,543 ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, με άνοδο μόλις 0,09%, στα 16,465 ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 3.055,93 μονάδες, με άνοδο 0,62%, διατηρώντας την επαφή του με τις πρόσφατες υψηλές ζώνες. Η κλαδική εικόνα παραμένει θετική, αλλά η αγορά αρχίζει να απαιτεί περισσότερες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις τράπεζες, ανάλογα με τις αποτιμήσεις, τις επιδόσεις, τις διανομές κεφαλαίου και τις μελλοντικές προβλέψεις κερδοφορίας.

Cenergy, Βιοχάλκο και Jumbo έδωσαν ώθηση

Εκτός τραπεζών, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή μεταξύ των βασικών μετοχών καταγράφηκε στη Cenergy, η οποία ενισχύθηκε κατά 4,39%, κλείνοντας στα 22,84 ευρώ.

Ισχυρά κέρδη παρουσίασε και η Jumbo, με άνοδο 2,97%, στα 25,68 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε υψηλότερα κατά 3,32%, στα 10,89 ευρώ.

Η Optima Bank ενισχύθηκε κατά 2,86%, η Titan κατά 1,89%, τα Ελληνικά Πετρέλαια κατά 1,63% και η Βιοχάλκο κατά 1,52%. Θετική ήταν επίσης η συνεισφορά της Motor Oil, η οποία σημείωσε άνοδο 1,34%, αλλά και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που έκλεισε στο +0,84%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η άνοδος δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις τράπεζες. Υπήρξαν επιλεκτικές τοποθετήσεις σε ενέργεια, υποδομές, βιομηχανία και καταναλωτικές μετοχές, γεγονός που βοήθησε τον Γενικό Δείκτη να απορροφήσει τις σημαντικές πιέσεις που προέρχονταν από ορισμένους τίτλους μεγάλου ειδικού βάρους.

Η 3Ε το βασικό βαρίδι της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Αρνητικός πρωταγωνιστής της συνεδρίασης ήταν η Coca-Cola HBC, με τη μετοχή να υποχωρεί κατά 1,21%, στα 57 ευρώ.

Λόγω της υψηλής στάθμισης της εταιρείας στους βασικούς δείκτες, η πτώση της περιόριζε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας τις δυνατότητες του Γενικού Δείκτη να κινηθεί υψηλότερα. Η αρνητική συμβολή της 3Ε ήταν ιδιαίτερα σημαντική και εξηγεί εν μέρει γιατί η άνοδος της ευρύτερης αγοράς δεν αποτυπωνόταν μέχρι το τέλος με ανάλογη ένταση στον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη.

Η συμπεριφορά της μετοχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις αποτιμήσεις, καθώς κάθε ισχυρή ημερήσια μεταβολή της μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα του δείκτη, χωρίς να αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη συνολική κατάσταση στο ταμπλό.

Πιέσεις δέχθηκε και η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε με απώλειες 0,88%, στα 22,42 ευρώ, όπως και η Allwyn, πρώην ΟΠΑΠ, που υποχώρησε επίσης κατά 0,88%, στα 13,49 ευρώ.

Η Allwyn συνεχίζει να εμφανίζει προβληματική χρηματιστηριακή συμπεριφορά, αδυνατώντας να ακολουθήσει τις ανοδικές συνεδριάσεις της αγοράς και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επιμονή των πωλητών επιβεβαιώνει ότι η μετοχή δεν έχει ακόμη βρει ένα πειστικό επίπεδο ισορροπίας.

Ο ΟΤΕ έκλεισε με απώλειες 0,39%, στα 20,32 ευρώ, ενώ η Metlen παρέμεινε αμετάβλητη στα 46,98 ευρώ.

Credia: Νέα πίεση και ανησυχητική εικόνα

Ξεχωριστή αναφορά απαιτείται για την Credia, η οποία υποχώρησε κατά 1,39%, κλείνοντας στα 0,99 ευρώ, με ιδιαίτερα υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα άνω των 4,5 εκατ. τεμαχίων.

Η υποχώρηση κάτω από το όριο του ενός ευρώ, έστω και οριακά, έχει ισχυρό ψυχολογικό συμβολισμό και επιβαρύνει περαιτέρω τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα. Παράλληλα, ο σημαντικός όγκος δείχνει ότι οι πιέσεις δεν προήλθαν από μια απλή έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά συνδέθηκαν με ενεργές εντολές πώλησης.

Η μετοχή χρειάζεται άμεση επιστροφή πάνω από το ένα ευρώ και σταδιακή αποκατάσταση της συναλλακτικής ισορροπίας, διαφορετικά η αγορά θα αρχίσει να αναζητεί χαμηλότερα επίπεδα στήριξης.

Πιέσεις καταγράφηκαν ακόμη στην ΕΥΔΑΠ, η οποία υποχώρησε κατά 1,05%, στην Aegean, με απώλειες 1,69%, και στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,33%.

Η τελευταία δημοπρασία και το ζήτημα της ποιότητας της ανόδου

Το κρίσιμο στοιχείο της συνεδρίασης δεν είναι μόνο το θετικό κλείσιμο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτό διαμορφώθηκε.

Η απότομη άνοδος του Γενικού Δείκτη κατά την τελευταία δημοπρασία, έπειτα από αρκετές ώρες περισσότερο περιορισμένης κίνησης, δημιουργεί δύο διαφορετικές αναγνώσεις.

Η θετική ανάγνωση είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυροί αγοραστές, οι οποίοι επιλέγουν να τοποθετούν κεφάλαια σε συγκεκριμένες μετοχές ακόμη και κοντά στα υψηλά επίπεδα της αγοράς. Η δυνατότητα του δείκτη να κλείσει στο ανώτερο μέρος του ημερήσιου εύρους αποτελεί τεχνικά ένα θετικό στοιχείο.

Η πιο επιφυλακτική ανάγνωση είναι ότι η πραγματική δυναμική της κανονικής συνεδρίασης ήταν σαφώς ασθενέστερη από εκείνη που υποδηλώνει το τελικό +0,65%. Όταν σημαντικό μέρος της ημερήσιας ανόδου παράγεται μέσα σε λίγα λεπτά και ειδικά στην τελική δημοπρασία, η ποιότητα του κλεισίματος χρειάζεται επιβεβαίωση στην επόμενη συνεδρίαση.

Με απλά λόγια, η αγορά έκλεισε καλά, αλλά δεν ήταν εξίσου ισχυρή σε ολόκληρη τη διάρκεια της ημέρας.

Τεχνική εικόνα: Οι 2.600 μονάδες παραμένουν το βασικό οχυρό

Από τεχνικής πλευράς, η παραμονή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες διατηρεί το ανοδικό σενάριο ενεργό. Το σημερινό κλείσιμο στις 2.628,73 μονάδες ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη τάση και μεταφέρει το άμεσο πεδίο δοκιμασίας στη ζώνη των 2.630–2.650 μονάδων.

Μια καθαρή υπέρβαση αυτής της περιοχής, με κανονική συνεδριακή συνέχεια και όχι αποκλειστικά μέσω δημοπρασιών, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέα υψηλά.

Αντίθετα, η επιστροφή κάτω από τις 2.600 μονάδες θα αποτελούσε την πρώτη ένδειξη ότι η ανοδική ορμή εξασθενεί. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η περιοχή των 2.580 μονάδων θα λειτουργούσε ως η επόμενη ουσιαστική ζώνη άμυνας.

Συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διατήρησε το ανοδικό του βήμα και έκλεισε σε νέα υψηλότερα επίπεδα, χωρίς όμως η τελική μεταβολή να αποτυπώνει πλήρως τη νευρικότητα και την επιλεκτικότητα που κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης.

Οι τράπεζες, η Cenergy, η Jumbo και ο όμιλος Βιοχάλκο αντιστάθμισαν τις απώλειες της 3Ε, της ΔΕΗ και της Allwyn, ενώ η Credia βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο των πιέσεων.

Η τάση παραμένει ανοδική και οι 2.600 μονάδες έχουν μετατραπεί στο βασικό σημείο αναφοράς. Ωστόσο, η επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να αποδείξει ότι η σημερινή τελική ώθηση μπορεί να αποκτήσει συνέχεια και κατά τη διάρκεια της κανονικής διαπραγμάτευσης. Διαφορετικά, το +0,65% θα μείνει περισσότερο ως αποτέλεσμα μιας ισχυρής τελευταίας δημοπρασίας και λιγότερο ως έκφραση μιας καθολικά δυνατής αγοράς.