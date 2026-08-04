20% αύξηση στις πωλήσεις της Famiglia di Pasta

Η Famiglia di Pasta ολοκλήρωσε το 2025 με σχεδόν 20% αύξηση στις πωλήσεις και βελτιωμένα κέρδη, ενώ προγραμματίζει νέες επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας. Ωστόσο, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επιφύλαξη από τον ορκωτό ελεγκτή σχετικά με το επίπεδο των προβλέψεων για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

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Η εταιρεία, η οποία παράγει παραδοσιακά προϊόντα ζύμης και διαθέτει εργοστάσιο στον Μελιγαλά Μεσσηνίας, είδε τον κύκλο εργασιών της να φτάνει τα 26,68 εκατ. ευρώ από 22,28 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,24 εκατ. ευρώ από 1,98 εκατ. ευρώ, και η ανάπτυξη αυτή οδήγησε σε αύξηση της απασχόλησης. Ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 385 στο τέλος του 2025, από 315 το 2024.

Η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων συνοδεύθηκε από σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Οι προκαταβολές και τα πάγια υπό κατασκευή ανήλθαν σε 7,66 εκατ. ευρώ, από 2,86 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση της επενδυτικής επέκτασης προήλθε τόσο από δανεισμό όσο και από αύξηση της ίδιας κεφαλαιακής βάσης. Τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν στα 3,44 εκατ. ευρώ από 775 χιλ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 1 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω καταβολής μετρητών και κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων από μερίσματα. Το 2025, η εταιρεία διανέμει επίσης μερίσματα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το 2024.

Ο ορκωτός ελεγκτής εξέφρασε επιφύλαξη, τονίζοντας ότι η πρόβλεψη απομείωσης για ληξιπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις ύψους 1,1 εκατ. ευρώ είναι περίπου 662 χιλ. ευρώ λιγότερη από την απαιτούμενη. Εάν είχε σχηματιστεί η πρόσθετη πρόβλεψη, τα ίδια κεφάλαια και οι εμπορικές απαιτήσεις θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά το αντίστοιχο ποσό.