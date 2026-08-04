Στην εξαγορά της εταιρείας συμπληρωμάτων διατροφής Thorne προχωρά η Procter & Gamble, όπως ανακοίνωσε ο CEO Shailesh Jejurikar, μιλώντας στο δίκτυο CNBC.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην εξαγορά της εταιρείας συμπληρωμάτων διατροφής Thorne προχωρά η Procter & Gamble, όπως ανακοίνωσε ο CEO Shailesh Jejurikar, μιλώντας στο δίκτυο CNBC.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, η εξαγορά, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη, αποτελεί κίνηση της P&G για την ανάπτυξη του τομέα υγείας και ευεξίας της. Ο κολοσσός των καταναλωτικών αγαθών διαθέτει ήδη άλλες μάρκες στον τομέα της υγείας, όπως τις Vick’s και Oral-B.

«Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι με τη συγκεκριμένη εταιρεία», δήλωσε ο Jejurikar. «Πρόκειται για μια επιχείρηση που λειτουργεί εξαιρετικά και διαθέτει μακρά πορεία στον χώρο».

Η Thorne ιδρύθηκε το 1984 και εισήχθη στο χρηματιστήριο στα τέλη του 2021, έχοντας αποτίμηση 525 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2023, μετά την εξαγορά της από την L Catterton επανήλθε σε καθεστώς ιδιωτικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 680 εκατ. δολαρίων. Τα ετήσια έσοδά της ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Thorne, Colin Watts, είχε αναφέρει νωρίτερα φέτος ότι η εταιρεία έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε brand αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα στα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Thorne προέρχεται από καταναλωτές ηλικίας κάτω των 40 ετών, ενώ η εταιρεία έχει καταγράψει σημαντική αύξηση στις απευθείας πωλήσεις προς τους καταναλωτές.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της P&G σημείωνε άνοδο σχεδόν 1% στις συναλλαγές της Τρίτης στην Wall Street.