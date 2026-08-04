bp:-Τα-κέρδη-υπερδιπλασιάστηκαν-ενώ-ο-Τραμπ-κατηγορεί-τις-big-oil-ότι-«βγάζουν-υπερβολικά-πολλά-χρήματα»

Τα ισχυρότερα τριμηνιαία κέρδη της εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια ανακοίνωσε η BP, καθώς οι αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου δημιούργησαν ένα εξαιρετικά κερδοφόρο περιβάλλον για τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.

Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 5,73 δισ. δολαρίων κατά το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τα 2,35 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

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Η επίδοση ξεπέρασε τόσο τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για περίπου 5 δισ. δολάρια όσο και τα κέρδη των 3,2 δισ. δολαρίων που είχε παρουσιάσει η BP στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με το CNBC, η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και στην εξαιρετικά ισχυρή επίδοση των δραστηριοτήτων διύλισης και εμπορίας ενέργειας.

Ο πόλεμος άλλαξε την αγορά

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει την προσφορά πετρελαίου και έχει προκαλέσει μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ διαφορετικών αγορών και προϊόντων.

Οι διαταραχές αυτές προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες κερδοφορίας στις εταιρείες που διαθέτουν μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες, διυλιστήρια και πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές προμήθειας.

Όπως επισημαίνει το -, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν ταχύτερα από τις τιμές του αργού, οδηγώντας σε σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων διύλισης. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τα αποτελέσματα όχι μόνο της BP, αλλά και ανταγωνιστών όπως η Shell, η Exxon Mobil και η Chevron.

Τα εντυπωσιακά κέρδη του κλάδου έχουν προκαλέσει, ωστόσο, την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι επωφελούνται υπερβολικά από την έλλειψη προσφοράς.

«Βγάζουν πάρα πολλά χρήματα λόγω μιας έλλειψης. Δεν μου αρέσει», δήλωσε στον Λευκό Οίκο, ζητώντας για ακόμη μία φορά χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.

Αύξηση μερίσματος

Η BP ανακοίνωσε ότι αυξάνει το μέρισμά της κατά 4%, στα 8,66 σεντς ανά κοινή μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο.

Η κίνηση ενισχύει τις αποδόσεις προς τους μετόχους και δίνει στη νέα διευθύνουσα σύμβουλο, Μεγκ Ο’Νιλ, μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων καθώς προωθεί ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του βρετανικού ομίλου.

Το σχέδιο βασίζεται στη μείωση του κόστους, στην πώληση περιουσιακών στοιχείων και στην αποκατάσταση του ισολογισμού, έπειτα από χρόνια στρατηγικών αλλαγών και ασθενέστερων αποδόσεων σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της BP.

Πωλεί την Archaea και επιστρέφει στα ορυκτά καύσιμα

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η BP ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία πώλησης της αμερικανικής εταιρείας βιοαερίου Archaea Energy, την οποία είχε εξαγοράσει το 2022 έναντι 4,1 δισ. δολαρίων.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε αποτελέσει βασικό μέρος της προηγούμενης προσπάθειας του ομίλου να επεκταθεί επιθετικά στις ανανεώσιμες πηγές και στα καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών.

Η στρατηγική αυτή εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά το 2025, όταν η BP αποφάσισε να στρέψει ξανά το βάρος των επενδύσεών της στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έκτοτε έχει καταγράψει απομειώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στις δραστηριότητες χαμηλών εκπομπών.

Τις τελευταίες εβδομάδες ολοκλήρωσε επίσης την πώληση του διυλιστηρίου της στο Γκελζενκίρχεν, συμφώνησε να πουλήσει το δίκτυο λιανικής της στην Αυστρία και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από δραστηριότητες στη Βόρεια Θάλασσα.

Το μεγάλο ερώτημα για τους επενδυτές

Τα έκτακτα κέρδη από την ενεργειακή κρίση δίνουν προσωρινή ανάσα στην BP, δεν λύνουν όμως το βασικό πρόβλημα του ομίλου.

Οι επενδυτές εξετάζουν πλέον κατά πόσο οι περικοπές κόστους, οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και η μείωση του χρέους μπορούν να οδηγήσουν σε σταθερή αύξηση κερδών και υψηλότερες αποδόσεις σε βάθος χρόνου.

Η πρόκληση για τη BP είναι να αποδείξει ότι η θεαματική ανάκαμψη δεν αποτελεί απλώς το αποτέλεσμα ενός πολέμου και μιας προσωρινής εκτίναξης των τιμών, αλλά την αρχή μιας πιο βιώσιμης και ανταγωνιστικής πορείας.