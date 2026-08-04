Cenergy: Ισχυρή κερδοφορία το α’ εξάμηνο, ανεκτέλεστο-ρεκόρ και αναβάθμιση στόχων για το 2026

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 43% και έφτασαν τα 177 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 138 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 45% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

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Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για το 2026 προχωρά η Cenergy Holding, χάρη στην ισχυρή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου και ένα αυξανόμενο ανεκτέλεστο παραγγελιών. Η εισηγμένη ανεβάζει τον στόχο για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της φετινής χρήσης, καθώς οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες και το ανεκτέλεστο έργων διαμορφώθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, με ανάπτυξη τόσο στον κλάδο των καλωδίων όσο και σε αυτόν των σωλήνων χάλυβα. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 26%, στα 216 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 18,7%, χάρη στο βελτιωμένο μείγμα έργων και την ομαλή εκτέλεσή τους.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό για τον όμιλο.

Με βάση τις επιδόσεις του εξαμήνου, η διοίκηση αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του 2026, το οποίο πλέον αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 390 και 420 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 370 έως 400 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των καλωδίων, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13%, στα 842 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 36%, στα 164 εκατ. ευρώ. Η Hellenic Cables εξασφάλισε στο τέλος Ιουνίου τη μεγαλύτερη ανάθεση στην ιστορία της, με τη συμφωνία-πλαίσιο του ΑΔΜΗΕ, γεγονός που εκτόξευσε το ανεκτέλεστο του κλάδου στα περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 11%, στα 311,5 εκατ. ευρώ, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία με αναπροσαρμοσμένο EBITDA 52 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, Αλέξης Αλεξίου, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετατρέψαμε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, παραμένοντας επιλεκτικοί και πειθαρχημένοι στην ανάληψη και εκτέλεση ενεργειακών έργων. Και οι δύο τομείς στήριξαν την αύξηση της κερδοφορίας, ενώ η ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου από τον ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη στην ιστορία μας, οδήγησε το ανεκτέλεστο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αναθέσεις έργων που πλέον εκτείνονται και μετά το 2030.

Παράλληλα, θέτουμε τα θεμέλια της επόμενης αναπτυξιακής μας φάσης. Η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland, ΗΠΑ θα είναι η βάση της παρουσίας μας στη Βόρεια Αμερική, μια αγορά όπου η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των δικτύων και η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες. Την ίδια στιγμή, η νέα παραγωγική μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας φέρνει πιο κοντά στους πελάτες μας τόσο στις παραδοσιακές ενεργειακές αγορές όσο και στην αναπτυσσόμενη αγορά δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου τουάνθρακα (CCS).

Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις: τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά καλώδια και την ανθεκτική ζήτηση για σωλήνες χάλυβα υψηλών προδιαγραφών. Μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με αυτοπεποίθηση, πάντα προσηλωμένοι στην ασφάλεια, στην καλή εκτέλεση των έργων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

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