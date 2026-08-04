Flexopack: Διάθεση 82.400 μετοχών σε 20 στελέχη στο πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης

Η «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με την ανακοίνωσή της από 22.07.2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα τελικά δεδομένα της εφαρμογής του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο ιδρύθηκε με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12.06.2024, σε εκτέλεση της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας από 16.06.2023, ως εξής:

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1. Από την 31.03.2026 έως την 30.06.2026, είκοσι (20) στελέχη της Εταιρείας υπέβαλαν έγγραφες δηλώσεις για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, καταθέτοντας εγκαίρως το απαιτούμενο ποσό στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας έως την 20.07.2026.

2. Διατέθηκαν συνολικά 82.400 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με ονομαστική αξία 0,54 Ευρώ η καθεμιά.

3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 3,00 Ευρώ ανά μετοχή.

4. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εγκαίρως και ανήλθε σε 247.200,00 Ευρώ.

5. (α) Στις 27.07.2026, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 6123336 από τη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.07.2026 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 44.496,00 Ευρώ μέσω καταβολής μετρητών και την έκδοση 82.400 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,54 Ευρώ και τιμή διάθεσης 3,00 Ευρώ ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας, ποσού 202.704,00 Ευρώ, που κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και

(β) Στις 04.08.2026, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 6131916 από τη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.07.2026 σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.494.052,96 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.026.024 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ η καθεμιά.

6. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens.