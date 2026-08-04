HSBC: Άλμα 60% στα προ φόρων κέρδη – Ξεπέρασαν τις προβλέψεις

Ισχυρότερα των προσδοκιών αποτελέσματα ανακοίνωσε η HSBC για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και των προμηθειών ενίσχυσε σημαντικά την κερδοφορία της.

Τα προ φόρων κέρδη της μεγαλύτερης τράπεζας της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 10,1 δισ. δολάρια, από 6,33 δισ. δολάρια το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

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Η επίδοση ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για κέρδη 9,51 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το CNBC, τα έσοδα της HSBC ανήλθαν στα 19,1 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 16% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα και υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για 18,57 δισ. δολάρια.

Ώθηση από τόκους και προμήθειες

Καθοριστική ήταν η συμβολή των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση και έφθασαν τα 9,29 δισ. δολάρια.

Τα έσοδα ενισχύθηκαν επίσης από υψηλότερες τραπεζικές προμήθειες, αλλά και από έκτακτα στοιχεία που είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα.

Η HSBC ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του τριμήνου περιλάμβαναν εφάπαξ κέρδος περίπου 1,3 δισ. δολαρίων, ενώ η συνολική θετική επίδραση των λεγόμενων «αξιοσημείωτων στοιχείων» στα προ φόρων κέρδη ανήλθε στα 2,6 δισ. δολάρια.

Στα έκτακτα αυτά στοιχεία περιλαμβάνονταν και δαπάνες περίπου 200 εκατ. δολαρίων που συνδέονται με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ομίλου.

Μείωση λειτουργικών δαπανών

Οι λειτουργικές δαπάνες της τράπεζας μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εξόδων αναδιάρθρωσης.

Η εξέλιξη αυτή βοήθησε την HSBC να διατηρήσει την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα, παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις για την απλοποίηση της οργανωτικής της δομής και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στις βασικές αγορές.

Η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο τον στόχο της για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, γνωστή ως RoTE, στο 17%.

Η ετησιοποιημένη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,1% κατά το δεύτερο τρίμηνο, εάν εξαιρεθούν τα έκτακτα στοιχεία.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί βασικό μέτρο της αποτελεσματικότητας με την οποία μια τράπεζα χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της για να παράγει κέρδη.

Μέρισμα και επαναγορά μετοχών

Η ισχυρή επίδοση επέτρεψε στην HSBC να ενισχύσει περαιτέρω τις επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε δεύτερο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 10 σεντς ανά μετοχή.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών αξίας έως 1 δισ. δολαρίων. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η HSBC εξακολουθεί να επωφελείται από το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και την ανθεκτικότητα των εσόδων της από προμήθειες.

Ταυτόχρονα, η μείωση των εξόδων και η συνέχιση των επαναγορών μετοχών ενισχύουν την εικόνα μιας τράπεζας που επιδιώκει να συνδυάσει υψηλή κερδοφορία με μεγαλύτερες αποδόσεις προς τους επενδυτές.