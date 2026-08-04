lufthansa:-Υποβάθμιση-του-guidance-για-το-σύνολο-του-έτους-λόγω-αυξημένου-κόστους-καυσίμων

Η εταιρεία αναμένει πλέον ότι το συνολικό κόστος καυσίμων θα διαμορφωθεί στα 8,66 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 8,9 δισ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε ψαλίδισμα των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους προχώρησε η Lufthansa επικαλούμενη τη μεταβλητότητα στις τιμές αεροπορικών καυσίμων.

Ειδικότερα, η γερμανική αεροπορική εκτιμά πλέον ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) θα κυμανθούν μεταξύ 1,7 δισ. ευρώ και 2,2 δισ. ευρώ, έναντι των εκτιμήσεων του περασμένου έτους για 1,96 δισ. ευρώ.

Η αναθεωρημένη πρόβλεψη ακολουθεί ένα απογοητευτικό δεύτερο τρίμηνο, κατά το οποίο τα κέρδη μειώθηκαν περισσότερο από 50%, στα 383 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν περίπου 477 εκατ. ευρώ. Βασικός λόγος ήταν η αύξηση του κόστους καυσίμων κατά 750 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Επιπλέον, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι η χωρητικότητά της μειώθηκε κατά περίπου 3% το δεύτερο τρίμηνο, εν μέρει λόγω των ημερών απεργίας τον Απρίλιο, ωστόσο ο σχεδιασμός για τη συνολική χωρητικότητα του έτους παραμένει αμετάβλητος.

Η εταιρεία αναμένει πλέον ότι το συνολικό κόστος καυσίμων θα διαμορφωθεί στα 8,66 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 8,9 δισ. ευρώ.

«Σήμερα, κάνουμε τον απολογισμό ενός δύσκολου δεύτερου τριμήνου, το οποίο σημαδεύτηκε για ακόμη μία φορά από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αβεβαιότητες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κάρστεν Σπορ.

«Παρά την περαιτέρω βελτίωση του συντελεστή πληρότητας των πτήσεων και τη σημαντική αύξηση της μέσης απόδοσης ανά επιβάτη, δεν καταφέραμε να αντισταθμίσουμε πλήρως τη σημαντική άνοδο του κόστους των καυσίμων», πρόσθεσε.