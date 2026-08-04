Palantir: Νέα αύξηση στις προβλέψεις για τα έσοδα του έτους – Άλμα 14% για τη μετοχή

Η Palantir αύξησε εκ νέου την πρόβλεψή της για τα ετήσια έσοδα, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχυθεί κατά 14% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

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Η Palantir αύξησε εκ νέου την πρόβλεψή της για τα ετήσια έσοδα, σηματοδοτώντας ισχυρή κυβερνητική και εμπορική ζήτηση για το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων της, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχυθεί κατά 14% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η εταιρεία με έδρα το Ντένβερ προωθεί ολοένα και περισσότερο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στρατιωτικών προδιαγραφών προς τις επιχειρήσεις μέσω της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης της, η οποία βοηθά τις εταιρείες να ενσωματώσουν και να αναπτύξουν την τεχνολογία.

«Η επιχείρησή μας αναπτύσσεται με ρυθμό και σε κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Alex Karp, σε επιστολή προς τους μετόχους.

Παράλληλα, η Palantir, η οποία επιτρέπει σε κυβερνητικούς και εταιρικούς πελάτες να λαμβάνουν αποφάσεις αξιοποιώντας τα δικά τους δεδομένα, προβλέπει πλέον ετήσια έσοδα μεταξύ 8,150 και 8,158 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 7,650 έως 7,662 δισ. δολάρια.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η ανάπτυξη στις ΗΠΑ, καθώς τα έσοδα της Palantir από την αμερικανική κυβέρνηση αυξήθηκαν κατά 90%, φτάνοντας τα 809 εκατ. δολάρια το β’ τρίμηνο. Ο σύγχρονος πόλεμος και η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν ωθήσει τις κυβερνήσεις να επενδύουν σε προηγμένες αμυντικές τεχνολογίες, όπως το λογισμικό πεδίου μάχης με τεχνητή νοημοσύνη της Palantir και τα αυτόνομα drones της Anduril.

Παράλληλα, η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψή της για τα ετήσια έσοδα από την εμπορική της δραστηριότητα στις ΗΠΑ σε περισσότερα από 3,424 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 3,224 δισ. δολάρια.

«Ο πυρήνας της δραστηριότητάς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να επεκτείνεται με αμείωτο και καταιγιστικό ρυθμό», δήλωσε ο Alex Karp.

Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη δυναμική της εταιρείας, καθώς η Palantir προέβλεψε έσοδα για το γ’ τρίμηνο μεταξύ 2,160 και 2,164 δισ. δολαρίων, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2 δισ. δολάρια. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη του β’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 41 σεντς ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 35 σεντς, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 93% στα 1,94 δισ. δολάρια, επίσης πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς.