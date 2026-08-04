reuters:-Το-Ιράν-θέλει-τον-έλεγχο-της-εισερχόμενης-ναυσιπλοΐας-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της εισερχόμενης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και να έχει πλήρη εικόνα της εξερχόμενης κίνησης των πλοίων, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα παρέμβασης όταν το κρίνει αναγκαίο. Αυτό προβλέπει σχέδιο που συζητείται με το Ομάν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters.

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Η ίδια πηγή, η οποία συμμετέχει στις συνομιλίες, δήλωσε ότι αυτή είναι «η γενική ιδέα που συζητείται αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με την περιγραφή της, τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα διέρχονται από θαλάσσια διαδρομή υπό ιρανικό έλεγχο, ενώ για τα πλοία που εξέρχονται προβλέπεται διάδρομος ανάμεσα στις ακτές του Ιράν και του Ομάν. Η τελική άδεια εξόδου θα χορηγείται από τις αρχές του Ομάν, αφού προηγουμένως θα έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση προς την Τεχεράνη.

«Η Τεχεράνη είναι απίθανο να αλλάξει τη θέση της», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Τεχεράνη είχε απορρίψει προηγούμενη πρόταση του Ομάν

Στα τέλη Ιουλίου, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, είχε αποκαλύψει ότι η Τεχεράνη απέρριψε πρόταση του Ομάν για ισότιμη κατανομή των θαλάσσιων διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως είχε υποστηρίξει, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν αντιμετώπιζε τις ανησυχίες του Ιράν για την ασφάλεια, τουλάχιστον μέχρι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή.

Κρίσιμο σημείο στις διαπραγματεύσεις

Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, της στενής θαλάσσιας οδού που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό και μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, καθώς και μεγάλος όγκος άλλων εμπορευμάτων, αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία τριβής στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με τις διαπραγματεύσεις να επικεντρώνονται πλέον στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση των πλοίων.

Το Κατάρ ζητά την αποκατάσταση της διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την προώθηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Ντόχα διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας πως βασική επιδίωξη παραμένει η εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην κρίση. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών ή να προσδιορίσει πότε θα μπορούσαν να επαναληφθούν επίσημα οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την Ντόχα, το Κατάρ, μαζί με άλλους περιφερειακούς μεσολαβητές, καταβάλλει προσπάθειες για την επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Έκκληση για ομαλοποίηση στα Στενά του Ορμούζ

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ Ανσάρι, τόνισε ότι η θέση του Κατάρ είναι σαφής και αφορά την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

«Η θέση του κράτους του Κατάρ είναι ξεκάθαρη: να επιστρέψει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ στην κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας, εκφράζοντας όμως την ελπίδα ότι αυτή θα επιτευχθεί «το συντομότερο δυνατό».

Αναγνώριση του ρόλου Ομάν και Πακιστάν

Ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών εξήρε επίσης τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Ομάν και του Πακιστάν. Όπως ανέφερε, το Ομάν έχει διαδραματίσει «πολύ σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο» τις τελευταίες εβδομάδες στην προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.