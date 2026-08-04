saudi-aramco:-Άλμα-33%-στα-κέρδη-καθώς-ο-πόλεμος-με-το-Ιράν-στραγγαλίζει-την-προσφορά-πετρελαίου

Μεγάλη κερδισμένη από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και τις σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αναδεικνύεται η Saudi Aramco.

Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση 33% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και οι διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν υψηλότερα τις τιμές του αργού, των καυσίμων και των πετροχημικών προϊόντων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το CNBC, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Aramco ανήλθαν στα 125,2 δισ. σαουδαραβικά ριάλ, ή περίπου 33,4 δισ. δολάρια, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη περίπου 31,6 δισ. δολαρίων.

Οι υψηλότερες τιμές αντιστάθμισαν τις μικρότερες πωλήσεις

Η Aramco απέδωσε την απότομη αύξηση των εσόδων κυρίως στις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου, των διυλισμένων καυσίμων και των χημικών προϊόντων.

Το θετικό αποτέλεσμα περιορίστηκε εν μέρει από τη μείωση των όγκων πωλήσεων τόσο στο αργό όσο και στα προϊόντα διύλισης και πετροχημείας.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 25,4 δισ. δολάρια κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης δανεισμού αυξήθηκε στο 6,2% στο τέλος Ιουνίου, από 4,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε βασικό μέρισμα ύψους 21,9 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των εξαγωγών της εταιρείας διαδραμάτισε ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων.

Ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας στην Aramco να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, όπου οι μεταφορές έχουν υποστεί πρωτοφανείς διαταραχές λόγω της σύγκρουσης.

Η υποδομή αυτή προσφέρει δυνατότητα εξαγωγών έως και 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, ενισχύοντας σημαντικά την ευελιξία του Ριάντ σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές θαλάσσιες οδοί βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση.

«Παρά την πρωτοφανή διαταραχή της προσφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ, καταφέραμε να διατηρήσουμε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία αξιοποίησε τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, τις αποθηκευτικές της δυνατότητες και τους εναλλακτικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής, διατηρώντας την παραγωγή και τις αποστολές παρά το εξαιρετικά δύσκολο περιφερειακό περιβάλλον.

Κέρδη-ρεκόρ για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς

Η Aramco δεν είναι η μόνη εταιρεία που επωφελείται από τη μεγάλη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί ανακοίνωσαν επίσης εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα κέρδη της Exxon Mobil υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 14,5 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη της Chevron εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 400%, στα 12 δισ. δολάρια, από 2,5 δισ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι αριθμοί αυτοί προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες ότι αποκομίζουν υπερβολικά κέρδη από την έλλειψη προσφοράς.

«Βγάζουν πάρα πολλά χρήματα λόγω μιας έλλειψης. Δεν μου αρέσει», δήλωσε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, επαναλαμβάνοντας την απαίτησή του για χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια καυσίμων.

Η εκτίναξη των κερδών της Aramco αποτυπώνει έτσι τη διπλή πραγματικότητα της πετρελαϊκής αγοράς: από τη μία, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις περιορίζουν την προσφορά και επιβαρύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις· από την άλλη, δημιουργούν ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής κερδοφορίας για όσους παραγωγούς μπορούν να διατηρήσουν ανοιχτές τις εξαγωγικές τους οδούς.