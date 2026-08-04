UBS για ΕΤΕ: Στα 18,70 ευρώ η τιμή στόχος – «Πυρομαχικά» 1,8 δισ. ευρώ για την επόμενη ημέρα

Η UBS διατηρεί αμετάβλητη την υψηλή τιμή στόχο για την Εθνική στα 18,70 ευρώ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Περιθώριο περαιτέρω αναβαθμίσεων ακόμη και μετά την αύξηση του guidance για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε επίπεδα άνω των 1,40 ευρώ το 2026, βλέπει η UBS για την Εθνική Τράπεζα.

Η UBS διατηρεί αμετάβλητη την υψηλή τιμή στόχο για την Εθνική στα 18,70 ευρώ. Όπως επισημαίνει, οι εκτιμήσεις της βρίσκονταν ήδη στα 1,45 ευρώ ανά μετοχή, πάνω από το consensus της αγοράς (1,37 – 1,38 ευρώ), γεγονός που αφήνει περιθώριο αναθεώρησης των προβλέψεων των αναλυτών.

Παράλληλα, ο ελβετικός οίκος εστιάζει στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, εκτιμώντας ότι διαθέτει περίπου 1,8 δισ. ευρώ πλεονάζοντος κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους, είτε για στοχευμένες εξαγορές (bolt-on acquisitions), είτε για την αγορά επανεξυπηρετούμενων δανείων. Η UBS προβλέπει δείκτη CET1 στο 16,8% στο τέλος του έτους, διατηρώντας σημαντική κεφαλαιακή ευελιξία.

Η UBS υπογραμμίζει επίσης ότι η Εθνική συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή πιστωτική επέκταση, με αύξηση του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου κατά 2,1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εισέρχονται εκ νέου σε τροχιά ανάπτυξης, με εκτιμώμενη αύξηση 6,6% το 2026, καθώς το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) σταθεροποιείται και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.