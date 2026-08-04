wall-street:-Νέα-ενδοσυνεδριακά-ρεκόρ-για-s&p-500-και-dow

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Τρίτη (4/8), με ώθηση από τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα εταιρειών όπως η Palantir Technologies και η Caterpillar, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω της αισιοδοξίας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 1,05% στις 53.734,67 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,71% στις 7.654,81 μονάες και ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 1,32% στις 26.255,84 μονάδες. Dow και S&P κινούνται έτσι σε νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC και στην εκπομπή «Squawk Box» ότι «βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και σήμερα ή αύριο, ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλή κατάσταση στη συγκεκριμένη σύγκρουση».

Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (WTI) υποχώρησαν κατά 5%, στα περίπου 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε πτώση 4%, διαμορφούμενο κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν ήδη καταγράψει ισχυρά κέρδη στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τον Dow Jones να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Παράλληλα, οι μετοχές της Nvidia κινήθηκαν έντονα ανοδικά, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Meta Platforms, η Alphabet (μητρική της Google) και η Microsoft.