Έκθεση-σοκ-για-τη-Βενεζουέλα:-Υποσιτισμός,-σκέψεις-αυτοκτονίας-και-τεράστιες-ελλείψεις-στα-σχολεία

Υψηλά επίπεδα υποσιτισμού, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και τάσεις αυτοκτονίας παιδιών και νέων επισημαίνονται ανάμεσα στα προβλήματα του τομέα της παιδείας στη Βενεζουέλα, χώρα αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια, ανέφερε χθες Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση FundaRedes.

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Η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων επιδεινώθηκε εξαιτίας της ύφεσης της οικονομίας μεταξύ του 2014 και του 2022, καθώς την περίοδο αυτή το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 80%, με φόντο τη μεγάλη μείωση της παραγωγής πετρελαίου.

Αν και ορισμένοι οικονομικοί δείκτες βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια, σχεδόν το 70% των νοικοκυριών παραμένει φτωχό στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικές μελέτες.

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από τη FundaRedes το πρώτο εξάμηνο, το επίπεδο του υποσιτισμού των παιδιών που πάνε σε δημόσια σχολεία φτάνει το 80%.

«Το σχολικό σύστημα σίτισης δεν λειτουργεί», τόνισε ο Χαβιέρ Ταρασόνα, πρόεδρος της ΜΚΟ, παρουσιάζοντας την έκθεση, στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Εκφράστηκε στην Τάτσιρα, πολιτεία που γειτονεύει με την Κολομβία, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς.

Μορφή της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, ο Χαβιέρ Ταρασόνα, που ξανάρχισε να δραστηριοποιείται έπειτα από πέντε χρόνια στη φυλακή, σημείωσε ακόμη ότι το 56% των παιδιών σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

Οι αρχές, έκρινε, «δεν προσέχουν τι προκαλούν».

Την κρίση επιτείνει το ότι το 74% των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών μένουν κενές στα δημόσια σχολεία εξαιτίας των «εξευτελιστικών μισθών» δασκάλων και καθηγητών. Σε πολλά σχολεία, γονείς οργανώνουν εράνους για να βελτιώσουν τις απολαβές εκπαιδευτικών ώστε να τους πείσουν να πηγαίνουν πολλές φορές την εβδομάδα στις σχολικές δομές.

Το μέσο εισόδημα των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι περί τα 240 δολάρια τον μήνα, επίπεδο που δεν καλύπτει παρά το ένα τρίτο του κόστους βασικών τροφίμων, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Με την εξαίρεση της πρωτεύουσας Καράκας, οι περισσότερες πολιτείες στη Βενεζουέλα είναι εξάλλου αντιμέτωπες με συνεχείς διακοπές ρεύματος, συχνά για πολλές ώρες την ημέρα, προβλήματα ως προς την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και γενική επιδείνωση της κατάστασης των υποδομών.

Ο Χαβιέρ Ταρασόνα υπογράμμισε πως το 60% των εκπαιδευτικών δομών στην πολιτεία Τάτσιρα υφίσταται «χρόνια επιδείνωση» και «δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό στο 80% των σχολείων».