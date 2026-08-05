Ανδρέας Σιάμισιης: Το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να είναι ισχυρότερο

Ο Ανδρέας Σιάμισιης χαρακτήρισε το δεύτερο τρίμηνο εξαιρετικό κατά την ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της περιόδου αυτής. Ανέφερε επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με την προμήθεια πετρελαίου, αλλά τόνισε ότι επιτεύχθηκε υψηλό επίπεδο προμήθειας για το διυλιστήριο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα.

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Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον τελευταίο μήνα παρατηρούνται πολύ υψηλά περιθώρια διύλισης, τα οποία αποδίδονται στη μείωση των ρωσικών εξαγωγών και στην πολυάριθμη υποεπένδυση στις ευρωπαϊκές μονάδες του τομέα.

Προβλέπεται ότι η αγορά διύλισης θα είναι ακόμα «ισχυρότερη» το τρίτο τρίμηνο.

Ο όμιλος ανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA 442 εκατ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο και προσαρμοσμένα κέρδη 253 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 700 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 2 δισ. ευρώ. Όσον αφορά το μέρισμα, τονίστηκε ότι η αυξημένη κερδοφορία ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερο συνολικό payout.

Σχετικά με τις γεωτρήσεις, αναφέρθηκε ότι η συνεργασία με τη Chevron επεκτάθηκε σε πέντε μπλοκ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της στήριξης που παρέχει η εταιρεία στις τιμές λιανικής (σ.σ. έκτακτη έκπτωση στις τιμές διυλιστηρίου), ο Ανδρέας Σιάμισιης δήλωσε ότι η αξία αυτής της στήριξης αναμένεται να είναι λίγο πάνω από 20 εκατομμύρια λόγω της αύξησης της ζήτησης.

Δεσμεύτηκε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση αυτής της στήριξης τους προσεχείς μήνες, καθώς εξαρτάται από τις καθημερινές μεταβολές στις τιμές.

Η απόδοσή μας είναι ικανοποιητική και αναμένεται να είναι καλύτερη το τρίτο τρίμηνο. Εάν μπορέσουμε να προσφέρουμε στήριξη με υπεύθυνο τρόπο για τη διατήρηση της ζήτησης, δεν θα το αποκλείσουμε.

Αναφερόμενος σε ενδεχόμενη επιβολή έκτακτου φόρου «υπερκερδών», ο CEO του ομίλου ανέφερε το παράδειγμα της Πορτογαλίας (όπου έχει επιβληθεί φόρος), σημειώνοντας ότι η αγορά αυτή είναι εντελώς διαφορετική. Επίσης, πρόσθεσε ότι αυτή η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί στην κυβέρνηση, ενώ τόνισε ότι μεγάλο ποσοστό των εργασιών του ομίλου σχετίζεται με εξαγωγές.

Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ότι εκτός από τα υφιστάμενα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας, το Δ.Σ. αποφάσισε να διαθέσει 25 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των πυρόπληκτων περιοχών. Τονίστηκε ότι σε πολλές από αυτές τις περιοχές υπάρχει παρουσία του ομίλου.