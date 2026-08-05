ΓΓΕΕ:-eτήσια-δημοσιοποίηση-των-απολογιστικών-δαπανών-όλων-των-φορέων-του-δημοσίου-τομέα

Εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης με την οποία εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση όλων των φορέων του δημοσίου τομέα να δημοσιοποιούν απολογιστικά, σε ετήσια βάση και ανεξαρτήτως ύψους ποσού, τις δαπάνες τους για κρατική διαφήμιση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (περ. β΄ του άρθρου 31 του ν. 5253/2025), εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Την υπογράφει ο γενικός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτριος Κιρμικίρογλου.

Ο πρώτος κύκλος εφαρμογής αφορά τις δαπάνες του έτους 2025 και, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται σωρευτικά, τόσο στην ιστοσελίδα κάθε φορέα όσο και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Pasithea, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Σύμφωνα, λοιπόν, με την παρ. 2 του άρθρου 25 της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA, Καν. (ΕΕ) 2024/1083), δημοσιοποιούνται:

Οι επίσημες επωνυμίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης ή των παρόχων επιγραμμικών πλατφορμών από τους οποίους αγοράστηκαν υπηρεσίες

Κατά περίπτωση, οι επίσημες επωνυμίες των επιχειρηματικών ομίλων στους οποίους αυτοί ανήκουν

Το συνολικό ετήσιο ποσό που δαπανήθηκε για κρατική διαφήμιση και τα ετήσια ποσά ανά πάροχο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης

Οι σχετικές αναρτήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον την περιγραφή του αντικειμένου των δαπανών (έντυπα, τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, ιστοσελίδες και επιγραμμικές πλατφόρμες), τη διαδικασία ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων και το ποσό που δαπανήθηκε ανά πάροχο υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης ή πάροχο επιγραμμικών πλατφορμών.

Η νέα εγκύκλιος συμπληρώνει την προηγούμενη εγκύκλιο της Γ.Γ.Ε.Ε. (Ε/598/27-02-2026) για την περ. α΄ του ίδιου άρθρου, η οποία αφορά τη δημοσιοποίηση, στην ιστοσελίδα κάθε φορέα, των δαπανών πριν από την πραγματοποίησή τους, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της διαφάνειας από τον σχεδιασμό έως τον απολογισμό.

Φορείς που έως σήμερα δεν διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο e-Pasithea και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για κρατική διαφήμιση οφείλουν να αιτηθούν τη χορήγηση κωδικού και να εγγραφούν ως νέοι φορείς, προκειμένου να καταχωρίσουν τις δαπάνες κρατικής διαφήμισης του έτους 2025. Σχετικές οδηγίες παρέχονται και στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα.

Η εγκύκλιος (Α.Π. Ε/3617/04-08-2026, ΑΔΑ: ΨΜΕΤ46ΜΓΨ7-7Σ5) απευθύνεται στο σύνολο των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και στους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, και στους θεσμικούς συνομιλητές του χώρου των μέσων ενημέρωσης. Είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Ε. και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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