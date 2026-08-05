ΔΕΗ: Το εξάμηνο της μεγάλης απογείωσης – Yπερδιπλάσια κέρδη, EBITDA €1,2 δισ. και πράσινη ισχύς που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη

Η ΔΕΗ δεν ανακοίνωσε απλώς ένα ακόμη ισχυρό εξάμηνο. Παρουσίασε την καθαρότερη μέχρι σήμερα απόδειξη ότι η μεταμόρφωσή της από μια παραδοσιακή ελληνική επιχείρηση ηλεκτρισμού σε έναν σύγχρονο, περιφερειακό ενεργειακό όμιλο έχει πλέον περάσει από τα σχέδια στους αριθμούς. Με προσαρμοσμένο EBITDA €1,239 δισ., σχεδόν διπλασιασμό των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, επενδύσεις €1,4 δισ. και θεαματική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, η εταιρεία εμφανίζεται ισχυρότερη, ταχύτερη και περισσότερο διεθνοποιημένη από ποτέ.

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Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο ορόσημο στη στρατηγική πορεία της ΔΕΗ. Παρά τη μικρή κάμψη του κύκλου εργασιών, ο Όμιλος πέτυχε εντυπωσιακή διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας, περιόρισε δραστικά το κόστος παραγωγής, ενίσχυσε τις ταμειακές ροές του και επιτάχυνε ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Το μήνυμα των αποτελεσμάτων είναι ξεκάθαρο: η νέα ΔΕΗ δεν στηρίζεται πλέον στον όγκο των πωλήσεων για να παράγει αξία. Στηρίζεται στην ποιότητα του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου, στην καθετοποίηση, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στα δίκτυα, στη γεωγραφική διαφοροποίηση και σε μια κεφαλαιακή δομή που της επιτρέπει να επενδύει επιθετικά χωρίς να πιέζεται χρηματοοικονομικά. fileciteturn0file0

Η μεγάλη εικόνα των αποτελεσμάτων

Βασικό μέγεθος Α΄ εξάμηνο 2026 Α΄ εξάμηνο 2025 Μεταβολή Κύκλος εργασιών €4,548 δισ. €4,646 δισ. -2% EBITDA €1,262 δισ. €1,000 δισ. +26% Προσαρμοσμένο EBITDA €1,239 δισ. €996 εκατ. +24% Καθαρά κέρδη €335 εκατ. €148 εκατ. +127% Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους €316 εκατ. €126 εκατ. +151% Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €388 εκατ. €206 εκατ. +88% Προσαρμοσμένα κέρδη μετά μειοψηφιών €374 εκατ. €195 εκατ. +92% Κέρδη ανά μετοχή €0,80 €0,36 +122% Επενδύσεις €1,4 δισ. €1,3 δισ. +8% Λειτουργικές ταμειακές εισροές €979 εκατ. €604 εκατ. +62%

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η αύξηση της κερδοφορίας επιτεύχθηκε ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 2%, στα €4,548 δισ. Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση δεν προήλθε από συγκυριακή αύξηση των τιμών ή από τεχνητή διόγκωση του κύκλου εργασιών, αλλά από ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και σημαντική αποκλιμάκωση βασικών κατηγοριών κόστους.

Οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7%, στα €4,115 δισ., με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να διπλασιαστούν, φτάνοντας τα €432 εκατ. έναντι €217 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα €335 εκατ. από €148 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 127%.

Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα σε επίπεδο μετόχων της μητρικής. Τα κέρδη που τους αναλογούν ανήλθαν σε €316 εκατ., από μόλις €126 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από €0,36 σε €0,80.

Το EBITDA ξεπέρασε το €1,2 δισ. – Η μηχανή κερδοφορίας δουλεύει σε υψηλές στροφές

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,262 δισ., έναντι €1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση άνω του 26%, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες επενδύσεις των προηγούμενων ετών έχουν αρχίσει πλέον να μετατρέπονται σε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €1,239 δισ., από €996 εκατ. πέρυσι, αυξημένο κατά περίπου 24%. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς καλύπτει ήδη περισσότερο από το μισό του ετήσιου στόχου των €2,4 δισ., πριν ακόμη καταγραφεί η αναμενόμενη επιτάχυνση της επενδυτικής και λειτουργικής δραστηριότητας στο δεύτερο εξάμηνο.

Η ΔΕΗ, επομένως, εισέρχεται στο δεύτερο μισό του έτους με εξαιρετικά ισχυρή αφετηρία και επιβεβαιώνει πλήρως το guidance για το 2026.

Κόστη υπό έλεγχο: Η σιωπηλή επανάσταση πίσω από τους αριθμούς

Πίσω από την εκτίναξη των αποτελεσμάτων βρίσκεται μια εξαιρετικά σημαντική μεταβολή στο κόστος λειτουργίας.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα μειώθηκαν κατά 38%, στα €186 εκατ. από €301 εκατ., ενώ το κόστος φυσικού αερίου υποχώρησε κατά 32%, στα €317 εκατ. από €462 εκατ. Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκαν κατά 11%, στα €860 εκατ., και οι δαπάνες για δικαιώματα εκπομπών μειώθηκαν κατά 9%.

Παράλληλα, οι αμοιβές προσωπικού υποχώρησαν κατά 6%, στα €500 εκατ.

Αυτή η εικόνα δείχνει ότι η ενεργειακή μετάβαση της ΔΕΗ δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική στρατηγική. Αποτελεί και μηχανισμό βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους. Όσο αυξάνεται η παραγωγή από ΑΠΕ και περιορίζεται η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, τόσο μειώνεται η έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και στα κόστη των δικαιωμάτων εκπομπών.

Οι ΑΠΕ κατέλαβαν την κορυφή του ενεργειακού μείγματος

Η πράσινη μεταμόρφωση της ΔΕΗ αποτυπώνεται πλέον με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.

Η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ανήλθε σε 5,8 TWh, από 3,2 TWh το πρώτο εξάμηνο του 2025. Πρόκειται για αύξηση άνω του 80% μέσα σε έναν χρόνο.

Οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν πλέον το 52% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου, έναντι μόλις 32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για πρώτη φορά, δηλαδή, πάνω από τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που παράγει η ΔΕΗ προέρχεται από καθαρές πηγές.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 156%, ευνοημένη από τις καλύτερες υδρολογικές συνθήκες. Η αιολική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 16%, ενώ η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξήθηκε κατά 36%, καθώς νέα έργα εντάχθηκαν σταδιακά στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε σε 2,9 TWh από 3,7 TWh και η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες περιορίστηκε σε 1 TWh από 1,6 TWh.

Η αλλαγή αυτή είναι στρατηγικής σημασίας. Η ΔΕΗ δεν προσθέτει απλώς νέες μονάδες ΑΠΕ. Αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγει κέρδη και ηλεκτρική ενέργεια.

Από 7,3 GW σε 7,8 GW – Και άλλα 7,4 GW έρχονται

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ είχε φτάσει τα 7,3 GW, αυξημένη κατά 1 GW σε ετήσια βάση. Οι Ανανεώσιμες Πηγές αντιστοιχούν πλέον στο 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Με την προσθήκη νέων έργων και τις συμφωνίες που έχουν ανακοινωθεί, η πράσινη ισχύς ανέρχεται σε 7,8 GW τον Αύγουστο του 2026 σε pro forma βάση.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η συνέχεια. Έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

Στην πράξη, η ΔΕΗ διαθέτει ήδη ορατότητα για ένα χαρτοφυλάκιο καθαρής ενέργειας που μπορεί να πλησιάσει ή να ξεπεράσει τα 15 GW, χωρίς να συνυπολογίζεται ολόκληρη η μακροπρόθεσμη δεξαμενή έργων έως το 2030.

Επενδύσεις €1,4 δισ. – Χτίζεται τώρα η ΔΕΗ της επόμενης δεκαετίας

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ., με το 86% να κατευθύνεται σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής.

Η επενδυτική ένταση παραμένει τεράστια, αλλά ταυτόχρονα απολύτως ελεγχόμενη. Η εταιρεία δεν θυσιάζει τη χρηματοοικονομική της ισορροπία προκειμένου να αναπτυχθεί. Αντίθετα, εμφανίζει ταυτόχρονα αύξηση των επενδύσεων και δραστική μείωση του καθαρού δανεισμού.

Κατά το εξάμηνο ολοκληρώθηκαν δύο σταθμοί αποθήκευσης στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 98 MW, το υβριδικό έργο φωτοβολταϊκής παραγωγής και αποθήκευσης στην Αστυπάλαια και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 22 MW στην Ιταλία.

Μετά το τέλος της περιόδου ολοκληρώθηκαν επίσης δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 151 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Η ΔΕΗ, επομένως, δεν επενδύει σε ένα θεωρητικό μέλλον. Παραδίδει έργα, τα εντάσσει στην παραγωγή και τα μετατρέπει σταδιακά σε λειτουργικά κέρδη.

Πολωνία και Ουγγαρία: Η ΔΕΗ παύει να έχει σύνορα

Η διεθνής ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου.

Στην Ουγγαρία, η ΔΕΗ συμφώνησε με τη Greenvolt την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW, μαζί με δικαίωμα απόκτησης παρακείμενου έργου αποθήκευσης ισχύος 49 MW και τετράωρης διάρκειας.

Στην Πολωνία, υπέγραψε συμφωνία με την EDP Renewables για την απόκτηση λειτουργούντος χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων περίπου 175 MW, καθώς και φωτοβολταϊκών έργων 102 MW υπό ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, συμφώνησε με τη MORE την απόκτηση έξι λειτουργούντων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 107 MW, καθώς και του υπολοίπου 51% σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1.175 MW.

Οι κινήσεις αυτές χτίζουν σταδιακά μια ενιαία ενεργειακή πλατφόρμα που εκτείνεται από την Ελλάδα και τη Ρουμανία έως την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Η ΔΕΗ μετατρέπεται σε περιφερειακό πρωταγωνιστή και όχι απλώς σε μια ελληνική εταιρεία με περιορισμένες δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Καθαρός δανεισμός: Η πιο εντυπωσιακή ανατροπή του εξαμήνου

Η χρηματοοικονομική εικόνα του Ομίλου είναι ίσως ακόμη ισχυρότερη από τη λειτουργική.

Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα €2,736 δισ., από €6,481 δισ. στο τέλος του 2025 και €5,963 δισ. τον Ιούνιο του 2025. Η δραστική αυτή μείωση συνδέεται κυρίως με την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απέφερε καθαρές εισροές άνω των €4,2 δισ.

Ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε μόλις στο 1,2x, έναντι 3,2x στο τέλος του 2025. Βρίσκεται, δηλαδή, πολύ χαμηλότερα από το ανώτατο όριο του 3,5x που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική της εταιρείας.

Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ έχει πλέον τεράστια χρηματοοικονομική ευελιξία. Διαθέτει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις, να προχωρήσει σε επιλεκτικές εξαγορές και να απορροφήσει ενδεχόμενες αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την πιστοληπτική της εικόνα.

Τα χρηματικά διαθέσιμα ανήλθαν σε €6,39 δισ., από €2,077 δισ. στο τέλος του 2025, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €10,342 δισ. από €6,141 δισ.

Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου είναι πλέον ασύγκριτα ισχυρότερη.

Ταμειακές ροές €979 εκατ. – Η ανάπτυξη παράγει πραγματικό χρήμα

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασαν τα €979 εκατ., έναντι €604 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η αύξηση ξεπέρασε το 60%.

Το λειτουργικό κέρδος πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης αυξήθηκε σε €1,109 δισ., από €812 εκατ. πέρυσι.

Η επίδοση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αποδεικνύει ότι η αύξηση της κερδοφορίας δεν είναι μόνο λογιστική. Μεταφράζεται σε πραγματική παραγωγή ρευστότητας, η οποία χρηματοδοτεί το επενδυτικό πρόγραμμα και ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό.

Δίκτυα: Επενδύσεις €600 εκατ. και επιτάχυνση των έξυπνων μετρητών

Στον τομέα της διανομής, οι επενδύσεις ανήλθαν σε €600 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο. Η ΔΕΗ συνέχισε τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα διαχείρισης ενός ενεργειακού συστήματος με ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ.

Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 23%, από 16% έναν χρόνο νωρίτερα. Στη Ρουμανία έφτασε στο 63%, από 58%.

Η ταχύτερη εγκατάσταση έξυπνων μετρητών μπορεί να προσφέρει καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης, περιορισμό των απωλειών, αυτοματοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

FiberGrid: Η ΔΕΗ χτίζει ήδη τον δεύτερο μεγάλο πυλώνα της

Η επέκταση στις τηλεπικοινωνίες αποκτά όλο και μεγαλύτερη επιχειρηματική σημασία.

Η ΔΕΗ FiberGrid έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι στην Ελλάδα, με αποτύπωμα 2,05 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 το αντίστοιχο αποτύπωμα ήταν 1,3 εκατ., γεγονός που σημαίνει αύξηση περίπου 58% μέσα σε έναν χρόνο.

Περισσότερες από 1,3 εκατ. συνδέσεις είναι ήδη έτοιμες για παροχή υπηρεσίας, ενώ στόχος είναι η κάλυψη άνω των 3,8 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2028.

Παράλληλα, η ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων για τη διερεύνηση δημιουργίας κοινής εταιρείας που θα συνδυάζει τις δραστηριότητες της ΔΕΗ FiberGrid και της Fiber2All.

Πρόκειται για μια κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, μπορεί να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνιστικό πόλο στην ελληνική αγορά σταθερών τηλεπικοινωνιών.

Ηλεκτροκίνηση: 4.735 σημεία φόρτισης και ανάπτυξη 35%

Η ΔΕΗ διατηρεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα και ενισχύει ταυτόχρονα την παρουσία της στη Ρουμανία.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το δίκτυο αριθμούσε 4.735 σημεία φόρτισης στις δύο χώρες, αυξημένα κατά 35% σε ετήσια βάση.

Η ηλεκτροκίνηση λειτουργεί συμπληρωματικά με την παραγωγή καθαρής ενέργειας, τα δίκτυα και τις ψηφιακές υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα πλήρες ενεργειακό οικοσύστημα γύρω από τον τελικό καταναλωτή.

Μείωση εκπομπών: Η πράσινη μετάβαση γίνεται μετρήσιμη

Οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 18%, στα 3,9 εκατ. τόνους.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η μείωση της έντασης εκπομπών σε 0,35 τόνους CO₂ ανά παραγόμενη MWh, από 0,49 τόνους ένα χρόνο νωρίτερα. Η βελτίωση προσεγγίζει το 28%.

Η ΔΕΗ κατορθώνει, επομένως, να αυξάνει την παραγωγή της και ταυτόχρονα να μειώνει ουσιαστικά το ανθρακικό της αποτύπωμα. Αυτή είναι η ουσία της ενεργειακής μετάβασης: περισσότερη παραγωγή, υψηλότερη κερδοφορία και χαμηλότερες εκπομπές.

Επιβεβαίωση στόχων και μέρισμα €0,80 ανά μετοχή

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τους στόχους για το σύνολο του 2026:

Στόχος 2026 Εκτίμηση Προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά μειοψηφιών €700 εκατ. Μέρισμα €0,80 ανά μετοχή

Με προσαρμοσμένο EBITDA €1,239 δισ. και προσαρμοσμένα κέρδη μετά μειοψηφιών €374 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο, η ΔΕΗ έχει ήδη καλύψει περίπου το 52% του ετήσιου στόχου EBITDA και περισσότερο από το 53% του στόχου καθαρής κερδοφορίας.

Η διατήρηση του στόχου για μέρισμα €0,80 ανά μετοχή επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία επιδιώκει να συνδυάσει την επιθετική ανάπτυξη με αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους της.

Στάσσης: «Μια πιο ισχυρή και πιο ανταγωνιστική ΔΕΗ»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης, υπογράμμισε ότι το πρώτο εξάμηνο επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Η ουσία της τοποθέτησής του είναι ότι η εταιρεία εισέρχεται στην υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου έως το 2030 με σημαντικά ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, ισχυρότερη διεθνή παρουσία και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων καθαρής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η νέα ΔΕΗ είναι ήδη εδώ

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 δεν επιβεβαιώνουν απλώς ότι η στρατηγική μετασχηματισμού λειτουργεί. Δείχνουν ότι η ΔΕΗ έχει ήδη αλλάξει κατηγορία.

Έχει υπερδιπλασιάσει τα καθαρά της κέρδη, έχει αυξήσει κατά σχεδόν 25% το προσαρμοσμένο EBITDA, έχει μειώσει κατακόρυφα τον καθαρό της δανεισμό και έχει οδηγήσει τις ΑΠΕ πάνω από το 50% του ενεργειακού της μείγματος.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται στην Κεντρική Ευρώπη, αναπτύσσει ένα γιγαντιαίο δίκτυο οπτικών ινών, εκσυγχρονίζει τα δίκτυα διανομής, επενδύει στην αποθήκευση και δημιουργεί το μεγαλύτερο οικοσύστημα ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Από εταιρεία ηλεκτρισμού, εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο όμιλο ενέργειας, υποδομών και τεχνολογίας.

Και το σημαντικότερο: η ΔΕΗ πραγματοποιεί αυτή τη μετάβαση έχοντας πλέον πίσω της έναν ισχυρό ισολογισμό, δισεκατομμύρια διαθέσιμης ρευστότητας και λειτουργικές επιδόσεις που της επιτρέπουν να χρηματοδοτεί το μέλλον της από θέση ισχύος.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 δεν είναι απλώς ένα πολύ καλό εξάμηνο. Είναι η ηχηρή επιβεβαίωση ότι η μεγάλη μεταμόρφωση της ΔΕΗ έχει ήδη συντελεστεί — και ότι το επόμενο κεφάλαιο μόλις αρχίζει.