Δύο-παράλληλοι-πόλεμοι-σε-διαφορετικά-πεδία-στην-Ουκρανία:-Πώς-έχει-μετατραπεί-σε-μάχη-για-τον-εναέριο-χώρο

Η γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία μπορεί να μετακινείται εδώ και μήνες με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, όμως ο πόλεμος δεν έχει «παγώσει» κάθε άλλο. Έχει αλλάξει πεδίο. Καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις βυθίζονται σε έναν αιματηρό πόλεμο φθοράς, η αναμέτρηση μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στον ουρανό – από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν λίγα μέτρα πάνω από τα χαρακώματα μέχρι τους δορυφόρους που κινούνται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

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Η αεροπορική σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στις επιδρομές μαχητικών ή στις εκτοξεύσεις πυραύλων. Είναι ταυτόχρονα ένας τεχνολογικός, βιομηχανικός και οικονομικός πόλεμος. Διεξάγεται με drones, βαλλιστικούς πυραύλους, δορυφορικά συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικές παρεμβολές. Κρίνεται όχι μόνο από το ποιος διαθέτει τα πιο προηγμένα όπλα, αλλά και από το ποιος μπορεί να τα κατασκευάζει μαζικά, να τα προσαρμόζει ταχύτερα και να εξαντλεί πρώτος τις άμυνες του αντιπάλου.

Δύο πόλεμοι η ίδια σύγκρουση

Στην πραγματικότητα, στην Ουκρανία διεξάγονται δύο διαφορετικοί πόλεμοι.

Ο πρώτος είναι ο γνώριμος πόλεμος του μετώπου. Πεζικάριοι, πυροβολικό και χειριστές drones μάχονται σε μία γραμμή περίπου 1.300 χιλιομέτρων. Η Ρωσία συνεχίζει να επιχειρεί την κατάληψη ουκρανικών εδαφών, καταβάλλοντας βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες απώλειες για μικρές, σταδιακές προωθήσεις στο Ντονμπάς. Η Ουκρανία, με μικρότερο αριθμητικά στρατό, προσπαθεί να συγκρατήσει τη ρωσική πίεση και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες για τοπικές αντεπιθέσεις.

Ο δεύτερος πόλεμος εκτυλίσσεται κατά κύματα στον ουρανό. Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη διανύουν εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα, πλήττοντας πόλεις, εργοστάσια, ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμάνια, στρατιωτικές βάσεις και κέντρα ανεφοδιασμού. Οι επιθέσεις αυτές δεν έχουν αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους. Το Κίεβο επιδιώκει να αυξήσει το οικονομικό κόστος για το Κρεμλίνο, να μεταφέρει την πραγματικότητα του πολέμου στο εσωτερικό της Ρωσίας και να πιέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αποδεχθεί μία κατάπαυση του πυρός που δεν θα υπαγορεύεται αποκλειστικά από τη Μόσχα.

Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, συνεχίζει μία στρατηγική που εφαρμόζει εδώ και χρόνια: τη συστηματική φθορά της ουκρανικής κοινωνίας, της οικονομίας και των βασικών υποδομών της χώρας. Ο στόχος δεν είναι μόνο να καταστραφούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά να καταστούν οι ουκρανικές πόλεις δυσλειτουργικές και η καθημερινότητα των πολιτών αφόρητη.

Η ρωσική «καταιγίδα» πυραύλων

Η Μόσχα αυξάνει διαρκώς την ένταση και την κλίμακα των αεροπορικών επιθέσεων. Μόνο τον Ιούλιο εκτόξευσε τουλάχιστον 126 βαλλιστικούς πυραύλους, αριθμό-ρεκόρ από την έναρξη της εισβολής. Οι ρωσικές επιδρομές, στις οποίες συμμετέχουν επίσης πύραυλοι cruise και εκατοντάδες drones, προκάλεσαν περίπου 400 θανάτους αμάχων μέσα σε έναν μήνα.

Η αποτελεσματικότητα των επιθέσεων συνδέεται άμεσα με τα κενά στην ουκρανική αεράμυνα. Σε μία από τις σφοδρότερες επιδρομές εναντίον του Κιέβου, η Ρωσία χρησιμοποίησε 24 βαλλιστικούς και τέσσερις υπερηχητικούς πυραύλους. Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κανένας από αυτούς δεν αναχαιτίστηκε.

Οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ τις ανθρώπινες απώλειες. Οι επιθέσεις έχουν διακόψει κρίσιμες εξαγωγές σιτηρών και χάλυβα από ουκρανικά λιμάνια, ενώ έχουν προκαλέσει νέες καταστροφές σε ένα ήδη εξαντλημένο ενεργειακό δίκτυο. Η προοπτική ενός ακόμη χειμώνα με περιορισμένη θέρμανση και πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης επιστρέφει ως μία από τις σοβαρότερες απειλές για την αντοχή της χώρας.