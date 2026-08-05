ΕΚΤ:-Η-στροφή-των-επενδύσεων-προς-την-τεχνητή-νοημοσύνη-συμβάλλει-στον-περιορισμό-των-επιπτώσεων-της-αβεβαιότητας-στην-ανάπτυξη-της-Ευρωζώνης

Η αβεβαιότητα που προκαλείται από τους πολέμους και τις εμπορικές τριβές θα συνεχίσει να επιβαρύνει την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης φέτος, ωστόσο η στροφή των επιχειρηματικών επενδύσεων προς άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται να αμβλύνει αυτή την αρνητική επίπτωση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΚΤ.

Εκτιμάται ότι η αβεβαιότητα περιόρισε την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης κατά 0,4% στο διάστημα μεταξύ των πρώτων τριμήνων του 2025 και του 2026, καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά περιόρισαν τις δαπάνες τους, ενώ θα εξακολουθήσει να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα για το υπόλοιπο του έτους.

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Ωστόσο, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού φαίνεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, και οι έρευνες σε επιχειρήσεις υποδεικνύουν ότι οι ιδιαίτερα αυξημένες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη κατά το τρέχον έτος λειτουργούν ως ανάχωμα για μια οικονομία της οποίας ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να περιοριστεί στο 1% το 2026.

«Σταδιακός σταθεροποιητικός παράγοντας του επενδυτικού κύκλου»

«Στον βαθμό που συνεχίζεται η τρέχουσα μεταβολή στη σύνθεση των επενδύσεων με στροφή προς τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, η συνολική αντίδραση των επενδύσεων σε διαταράξεις αβεβαιότητας ενδέχεται να καταστεί πιο περιορισμένη με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε η ΕΚΤ σε άρθρο του Οικονομικού Δελτίου της.

«Μια τέτοια μεταβολή στη σύνθεση θα μπορούσε, συνεπώς, να λειτουργήσει ως σταδιακός σταθεροποιητικός παράγοντας του επενδυτικού κύκλου, ακόμη και αν η ίδια η αβεβαιότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα των μακροοικονομικών διακυμάνσεων», πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Τα νοικοκυριά περιορίζουν επίσης τις δαπάνες τους σε περιόδους αβεβαιότητας, αναβάλλοντας την αγορά ειδών μεγάλης αξίας, όπως αυτοκίνητα· ωστόσο, η συνολική επιβάρυνση είναι σχετικά μικρή και οι δαπάνες ανακάμπτουν αρκετά γρήγορα μόλις υποχωρήσει η αβεβαιότητα, προσέθεσε η ΕΚΤ.

Οι επιχειρηματικές δαπάνες για υλικά περιουσιακά στοιχεία πλήττονται συνήθως πολύ πιο σοβαρά και παραμένουν περιορισμένες για αρκετό διάστημα ακόμη και μετά το αρχικό σοκ, συμπλήρωσε η ΕΚΤ.

- Reuters