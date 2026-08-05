Ευρωαγορές:-Ήπια-κέρδη-με-στήριγμα-τα-εταιρικά-αποτελέσματα

Στα «πράσινα» κινήθηκαν σήμερα, Τετάρτη (5/8), τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με ώθηση από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και εν μέσω των διπλωματικών προσπαθειών για επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 0,03% στις 657,04 μονάδες.

Στους υπόλοιπους βασικούς δείκτες, η εικόνα είναι επίσης θετική, με εξαίρεση τη Φρανκφούρτη. Έτσι, ο γαλλικός CAC έκλεισε με κέρδη 0,03% στις 8.669,30 μονάδες και ο βρετανικός FTSE τερμάτισε κατά 0,01% υψηλότερα στις 10.890,06 μονάδες. Από την άλλη, ο γερμανικός DAX ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 26.144,27 με απώλειες 0,3%.

Στην περιφέρεια, οι δείκτες έκλεισαν σε μεικτό έδαφος, με τον ιταλικό ΜΙΒ να αφήνει την ημέρα στις 53.441,00 μονάδες με χασούρα 0,19% και τον ισπανικό ΙΒΕΧ να κλείνει με κέρδη 0,17% στις 20.057,00 μονάδες. Και ο πορτογαλικός PSI βρέθηκε στα «πράσινα» με οριακά κέρδη της τάξης του 0,08% στις 9.176,10 μονάδες.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους πρόσφερε περιθώρια ανακούφισης στα χρηματιστηριακά γραφεία της Ευρώπης και η διάθεση ανάληψης κινδύνου (risk-on) ενισχύθηκε διακριτικά από τις διπλωματικές εξελίξεις.

Οι ισχυροί ισολογισμοί και οι αναβαθμισμένες προβλέψεις συνεχίζουν να αποτελούν το σωσίβιο των ευρωπαϊκών μετοχών. Ακόμη και εν μέσω γεωπολιτικών διακυμάνσεων, η θεμελιώδης κερδοφορία —ιδίως σε τομείς υψηλού περιθωρίου κέρδους, όπως τα φαρμακευτικά και οι υποδομές ενέργειας— προσφέρει στους επενδυτές ισχυρά κίνητρα παραμονής στην αγορά.

Η Novo Nordisk A/S αναβάθμισε τις εκτιμήσεις της για τις πωλήσεις και την κερδοφορία του συνόλου της χρήσης, καθώς η διεθνής ζήτηση για τα φάρμακα GLP-1 που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη συνεχίζει να ενισχύεται. Παρά τη θετική αναθεώρηση των προβλέψεων, η μετοχή της εταιρείας έκανε «βουτιά» της τάξης του 13,3%.

Η μετοχή της Siemens Energy AG κατέγραψε το πρωί άνοδο 5% (για να κλείσει τελικά χωρίς μεταβολές), μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία επωφελείται από τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για υποδομές ηλεκτρικών δικτύων και εξοπλισμό ενέργειας, καθώς η επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες ανάγκες σε ενεργειακές υποδομές.

Η DHL Group κινήθηκε χαμηλότερα κατά 2,14%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου υπερέβησαν τις προβλέψεις των αναλυτών και η εταιρεία προχώρησε σε ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Αντίθετα, η Heineken N.V. ενισχύθηκε κατά 1,7%, αφού ανακοίνωσε αύξηση των λειτουργικών κερδών της για το πρώτο εξάμηνο. Η βελτίωση αποδόθηκε κυρίως στα μέτρα περιορισμού του κόστους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κατάργηση περίπου 3.000 θέσεων εργασίας, τα οποία αντιστάθμισαν τη μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης σε ορισμένες αγορές.