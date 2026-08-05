Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πλειοψηφικός μέτοχος ο γαλλικός όμιλος Meridiam – Το απόγευμα οι υπογραφές

Στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού ομίλου
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Συμφωνία-ορόσημο για την είσοδο του γαλλικού ομίλου Meridiam στην εταιρεία GSI (Great Sea Interconnector) υπογράφεται το απόγευμα. Ο όμιλος θα αναλάβει την ανάπτυξη του στρατηγικής σημασίας έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.
Στις 4.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
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