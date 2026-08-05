ΗΠΑ:-Τετραπλασιάστηκαν-οι-συμφωνίες-πετρελαίου-και-φυσικού-αερίου-το-β΄τρίμηνο

Οι συμφωνίες στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ τετραπλασιάστηκαν στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς οι ασταθείς τιμές του πετρελαίου μείωσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δήλωσε την Τετάρτη η εταιρεία αναλύσεων Enverus.

«Η αστάθεια του αργού πετρελαίου που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν και οι χαλαρότερες προοπτικές για το φυσικό αέριο πιθανότατα διεύρυναν το spread προσφοράς-ζήτησης και περιέπλεξαν τις αποτιμήσεις, οι οποίες ώθησαν την ανακοινωθείσα αξία σε ένα από τα χαμηλότερα τριμηνιαία σύνολα εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Άντριου Ντίτμαρ, κύριος αναλυτής της Enverus Intelligence Research.

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Μια δημοπρασία-ρεκόρ για την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που διενεργήθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιας Γης (Bureau of Land Management – BLM) τον Μάιο, κατέλαβε τη μεγαλύτερη μερίδα της αξίας των συναλλαγών, αποφέροντας περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης δικαιωμάτων γεώτρησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ομοσπονδιακές εκτάσεις στο Τέξας και το Νέο Μεξικό, κυρίως προς τις εταιρείες Devon Energy και Matador Resources.

Η πώληση αφορούσε έκταση 33.530 στρεμμάτων (περίπου 13.570 εκταρίων), κυρίως στη λεκάνη Permian του Νέου Μεξικού, η οποία αποτελεί τμήμα του πιο παραγωγικού πετρελαϊκού πεδίου της χώρας.

Σύμφωνα με την εταιρεία Enverus, η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων γεώτρησης υψηλής πετρελαϊκής παραγωγής στις ΗΠΑ συνέβαλε στην ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία του BLM.

Παράλληλα, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η πώληση –τον Ιούνιο– του μεριδίου της Shell στην πλατφόρμα Na Kika και στα συναφή κοιτάσματα στον Κόλπο του Μεξικού σε θυγατρικές των εταιρειών Talos Energy και Ridgewood Energy, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται περίπου στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία παρήγαγαν περίπου 37.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Σε όρους αξίας, η δραστηριότητα σύναψης συμφωνιών κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν η τρίτη ασθενέστερη από το 2020, όταν η πανδημία COVID-19 κατέρριψε τη ζήτηση για πετρέλαιο και οδήγησε τις τιμές σε χαμηλά πολλών ετών.

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, οι τιμές κλεισίματος των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό πετρέλαιο τύπου Brent παρουσίασαν διακυμάνσεις, κυμαινόμενες από το υψηλό των 118 δολαρίων ανά βαρέλι έως το χαμηλό των 72 δολαρίων —σύμφωνα με τη LSEG— καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να διαταράσσει τις ροές ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

- Reuters